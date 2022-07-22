«Сигарет хватит навсегда». Что будет с табачным рынком России

В американской табачной компании Philip Morris сообщили о своих планах работы в РФ. «Мы прилагаем все усилия, чтобы прекратить наше присутствие в России, но я не думаю, что это произойдет в течение следующего квартала», — заявил Bloomberg международный исполнительный директор Яцек Ольчак и допустил, что Philip Morris покинет рынок к концу года, но продолжает рассматривать варианты реструктуризации бизнеса в России.

Что будем курить

Однако россиянам не стоит опасаться исчезновения сигарет с прилавков, считает президент Российского сигаретного союза Андрей Лоскутов.

«Никто никуда не уходит. British American Tobacco, Phillip Morris, Imperial Tobacco, Japan Tobacco продолжают работать на территории России. Уходить они не собираются»,

— сказал Лоскутов в беседе с «Газетой.Ru». Он не исключил, что в попытке обойти санкции табачные гиганты могут поменять привычные названия сигаретных марок.

«Изменения, конечно, будут. В каких марках – зависит от текущей ситуации. Пока что изменений не было. Все зависит от поставки конкретных табаков. Если какие-то табаки Россия завезти не сможет, изменятся марки», — уточнил эксперт.

По его словам, есть налаженные пути доставки – был хаб в Европе, через который шла доставка табака в Россию. Но будет ли создан новый логистический центр, пока непонятно.

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин уверен, что все четыре иностранных табачных гиганта либо продадут свои производства российским бизнесменам, либо вернутся на рынок под измененными локальными брендами.

«Будут приобретаться и мощности, и товарные знаки уходящих брендов. Поэтому привычные марки сигарет останутся. На складах более чем достаточно запасов сигарет ушедших компаний. Нам их хватит фактически навсегда», — объяснил Шапкин.

Он отметил, что россияне «точно не останутся без сигарет», поскольку иностранные компании не станут терять рынок с более чем 30 миллионами потребителей.

Как выглядит рынок табака в России

Российский рынок табака входит в пятерку крупнейших в мире по объему потребления и продаж. Официально его практически полностью занимают четыре иностранных компании – Philip Morris (Marlboro, Parliament, L&M, Chesterfield, Bond Street, системы нагревания IQOS), Japan Tabacco Internatioanal (Winston, Camel, LD), British American Tabacco (Kent, Lucky Strike, Rothmans, Pall Mall) и Imperial Brands (Davidoff, West, Jade, P&S).

Все они после введения новых санкций весной этого года заявили об уходе с российского рынка. Большинство рассматривали возможность передачи бизнеса местному менеджменту, а у Imperial Brands уже появились новые собственники.

Но кроме «белого» табачного рынка в России есть и теневой. Неофициально в стране присутствуют десятки небольших табачных производителей и брендов, в основном из ближнего зарубежья – Армении, Казахстана, Киргизии, Узбекистана. Юридически – это контрафактная продукция, однако качество таких сигарет зачастую не уступает привычным маркам. Они попадают в Россию нелегально, без маркировки.

В регионах, особенно приграничных (юг России, Поволжье, Алтай) такие сигареты можно встретить чаще, и цена на них почти всегда ниже, чем на легальный табак (разница может быть двукратной). Причина – в акцизах на табачную продукцию. В России они высокие – 2454 руб. на 1000 сигарет в 2022 году. То есть, примерно 50 руб. с пачки. В других странах налог заметно ниже, поэтому контрафактные неподотчетные сигареты часто стоят в пределах 50-100 руб. Нередко в страну незаконно завозятся и привычные марки сигарет иностранных брендов.

Оператор системы маркировки «Честный знак» сообщил «Газете.Ru», что сейчас доля контрафакта на табачном рынке планомерно снижается.

«Честный знак» фиксирует ежемесячное снижение числа нарушений при обороте табачной продукции. Система маркировки существенно осложняет процесс реализации такой продукции в рознице», — сообщили в пресс-службе Центра развития перспективных технологий.

Однако только за первые пять месяцев 2022 года система выявила попытки ввести в нелегальный оборот 147 млн пачек сигарет. От таких объемов бюджет мог недополучить более 7 млрд руб.

Включится параллельный импорт?

Главный аналитик «Иволга капитал» Марк Савиченко согласился, что Россия не останется без сигарет.

«Не стоит боятся исчезновения сигарет марок этих четырех компаний. На табачном рынке и до февраля 2022 года был активно развит условный «параллельный импорт», прежде всего из стран СНГ. При снижении предложения со стороны международных компаний, можно без особых издержек увеличить поставки табака из Белоруссии, Армении и других стран СНГ», — отметил Савиченко.

По его прогнозам, в среднесрочной перспективе будут попытки как-то легализовать параллельный импорт табака: правительство вряд ли захочет терять табачные акцизы.

Начальник аналитического управления банка «БКФ» Максим Осадчий не исключил, что уход ключевых игроков может привести к сокращению поступлений в бюджет акцизов на табачную продукцию. В 2021 году эти акцизы составили около 710 млрд руб. или около 3% доходов федерального бюджета, добавил он.

«Кроме того, уход ключевых игроков может способствовать росту нелегальных продаж табачной продукции, что также негативно отразится на доходах бюджета», — считает Осадчий.

Сейчас табачная продукция не включена в список товаров, разрешенных для параллельного импорта. Против включения табака в этот перечень в мае выступал Минсельхоз. В ведомстве считали, что для табачной (а также алкогольной и пищевой) продукции слишком сложно установить правообладателя. Поэтому включение табака в параллельный импорт с большой долей вероятности приведет к росту контрафакта на прилавках.

На момент написания публикации Минпромторг и Минсельхоз не ответили на запросы «Газеты.Ru», касающихся включения табачной продукции в список товаров для параллельного импорта.