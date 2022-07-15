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Бизнес

Денис Мантуров занял пост вице-премьера. Что министр говорил депутатам перед голосованием

Глава Минпромторга Мантуров призвал отказаться от «абсолютно рыночной промышленной политики»

Государственная Дума утвердила министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на должность заместителя председателя правительства России. Президент России Владимир Путин подписал назначение. Во время рассмотрения его кандидатуры чиновник выступил перед парламентариями. Он рассказал о сокращении производства автомобилей, призвал отказаться от рыночной промышленной политики и заявил, что в стране нет проблем с удобрениями. Главные заявления Мантурова – в материале «Газеты.Ru».

Спаслись от «просадки»

Председатель Госдумы Вячеслов Володин отметил, что, принимая решение об утверждении Дениса Мантурова, депутаты взяли на себя «ответственность за то, что будут оказывать помощь и поддержку в развитии промышленности страны».

Сегодня, 15 июля, Мантуров встретился со всеми фракциями ГД, а также с профильным Комитетом по промышленности и торговле. Во время пленарного заседания он ответил на вопросы парламентариев, после чего все они поддержали его кандидатуру на пост заместителя премьера.

Министр заявил, что меры поддержки экономики на фоне санкций оказались «весьма эффективны» — они позволили удержать промышленность от глубокой просадки.

«В частности, первые пять месяцев обработка завершила в плюсе — почти на 2%. Но мы не успокаиваем себя таким результатом, поскольку он обусловлен в первую очередь инертностью отраслей с длинными производственными циклами и сформированными заранее запасами материалов и комплектующих», — сказал Мантуров.

По его словам, ожидается падение экспорта и закрытие западных рынков, под ударом окажутся металлургия, химический комплекс и лесопромышленность. Министр отметил, что «даже с учетом ощутимого роста в оборонном секторе», производство по обрабатывающей промышленности «может сократиться примерно на 6%» в 2022 году.

Тем не менее, считает чиновник, сейчас важнее рассматривать не статистические данные, а задачи, которые стоят перед промышленностью в целом.

«Сегодня нужно осуществить поворот от абсолютно рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета. Прежде всего, чтобы обеспечить текущие поставки критических комплектующих», — пояснил он.

Импортозамещение

Мантуров также рассказал об импортозамещении в сфере сельхозтехники. Согласно его данным, доля российских комплектующих в этой сфере достигает более 90 %.

«Прежде всего, чтобы обеспечить текущие поставки критических комплектующих, нам предстоит совершить создание новых кооперационных связей. Сейчас интенсивно занимаемся этим в ручном режиме вместе с компаниями и торговыми представительствами РФ за рубежом. При этом ускоренным темпом будем осваивать производство собственных аналогов на замену отдельных импортных компонентов», — пояснил он.

Вице-премьер добавил, что параллельно в России продолжат перестраивать и создавать альтернативные логистические каналы, в том числе «с прицелом на новые внешние рынки, которые сейчас прорабатываются».

Министр отметил, что также закладываются средства на импортозамещение в области станкостроения: планируется идти по пути внедрения универсальных станков. Кроме того, он предложил развивать строительство жилой недвижимости, поскольку отрасль «вытаскивает» производство стройматериалов.

Мантуров заявил и о необходимости заменить иностранное оборудование в топливно-энергетическом комплексе, в том числе разведочное, буровое и шельфовое. Глава Минпромторга также призвал ускорить работу по созданию собственного средне- и крупнотоннажного оборудования для производства сжиженного природного газа (СПГ).

«Здесь важно, с одной стороны, осуществлять обновление мощностей, заменяя иностранное разведочное, буровое, шельфовое оборудование и ускоряя работу по собственному средне- и крупнотоннажному СПГ-оборудованию. С другой стороны, в интересах внутреннего потребления мы сможем полностью сами поставить всю технологическую обвязку для целой газификации нашей страны», — считает чиновник.

Проблемные и успешные отрасли

Мантуров рассказал депутатам Госдумы, что проблем с удобрениями в России нет и не будет, так как страна «более чем с двукратным запасом закрывает все внутренние потребности».

Однако продажа и производство автомобилей в РФ в 2022 году сократятся примерно на 50%.

«Вы затронули самую, наверное, уязвленную отрасль — это автопром. Снижение рынка и производства по этому году будет порядка 50%», — обратился вице-премьер к депутатам.

По его мнению, восстановление рынка и производства может быть стимулировано посредством электрокаров.

«Не требуется ни двигатель внутреннего сгорания, ни трансмиссия, ни мосты. Это оптимизирует сроки запуска новых производств», — уверен Мантуров.

Он также рассказал, что пассажирский самолет Ил-114-300 с отечественным двигателем получит сертификат типа в конце 2023 года.

«В конце следующего года сертификат типа получит «Суперджет» с отечественным двигателем ПД-8 и Ил-114-300 с двигателем ТВ7-117. На модификации этого же двигателя в 2024 году будет сертифицирован самолет «Ладога», тогда же стоит крайний срок по самолету «Байкал» с двигателем ВК-800 и самолет МС-21-310 с ПД-14», — заявил министр.

Он уточнил, что всего до 2030 года программа развития авиации предусматривает выпуск более 1000 самолетов.

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