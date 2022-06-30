Спасская башня и советский солдат. В России выпустили обновленную 100-рублевую купюру

Банк России представил новую купюру номиналом в 100 рублей. При ее изготовлении использовался 21 патент Гознака. Такая «сторублевка» выпущена на модернизированной бумаге, покрыта лаком и будет служить на 30% дольше предыдущих образцов. В дальнейшем будут также модернизированы купюры номиналом 1000 и 5000 рублей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Банк России 30 июня ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 руб. выпуска 2022 года. Она выполнена в дизайн-коде, схожем с введенными в оборот в 2017 году купюрами 200 и 2000 руб.

«Банк России использует в оформлении модернизированных банкнот достопримечательности федеральных округов. Выпускаемая сторублевая банкнота посвящена Москве и Центральному федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны — фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами. На оборотной стороне — Ржевский мемориал Советскому Солдату», — сообщает на своем сайте регулятор.

Сторублевая купюра выполнена в оливково-оранжевой гамме. Ее размер остался прежним. На одной из сторон размещен QR-код, ведущий на страницу ЦБ с подробной информацией о художественном оформлении и признаках подлинности. В качестве других средств защиты использованы водяные знаки, микроизображения и микротекст, «ныряющая» защитная нить и цветопеременный элемент (переливающиеся цифры 100).

Модернизированные банкноты будут находиться в обращении наравне со сторублевыми купюрами, выпущенными в 1997-м, 2001-м и 2004 годах, а также «крымскими» банкнотами с изображением Севастополя и «футбольными», посвященными чемпионату мира 2018 года в России. Они начнут поступать в обращение постепенно.

Как рассказал на презентации глава АО «Гознак» Аркадий Трачук, новая купюра выпущена на модернизированной бумаге, дополнительно покрытой лаком. Такая «сторублевка» будет служить на 30% дольше предыдущих вариантов.

close 100% Владимир Гердо/ТАСС

«Когда мы начинали разработку этой банкноты, мы поставили перед собой задачу использовать все лучшие технологические решения, которые имеются у Гознака. А у Гознака достаточно большая палитра решений, которые позволяют нам, фактически опираясь на собственные технологии, собственный опыт и собственные решения, выпускать банкноты любого номинала. Упомяну только, что в рамках разработки этой банкноты было использовано 21 решение, защищенное решение, патенты Гознака», — отметил Трачук.

Создатель Ржевского мемориала советскому солдату Андрей Коробцов в разговоре с «Газетой.Ru» назвал огромной честью, что изображение комплекса оказалось на банкноте.

«На самом деле работа велась давно, с нами это обсуждали. Но тогда еще неизвестно было точно, получится или нет оказаться на какой-то купюре. Для меня это очень важно, что из всех фантастических по красоте и значимости мест в России выбрали Ржевский мемориал. Значит, он стоит в одном ряду с самыми знаковыми вещами для России. Для меня это огромная честь и мне невероятно приятно», — сказал Коробцов.

В то же время бывший художник Гознака Юрий Ковердяев раскритиковал дизайн новой купюры. Ее оформление не вписывается в традиции ведомства, считает он.

«Новая сторублевка вписывается в анонсированную серию новой двухсотки и двухтысячной купюры. У меня выпущенная банкнота вызывает сожаление. Традиционный стиль Гознака был утерян. Теперь эта денежка похожа на очень многие иностранные банкноты, чего раньше со сторублевкой не было. Новая сторублевка затеряется среди аналогов из Гонконга, Киргизии и других стран. Оригинальность банкноты полностью потерялась», — отметил Ковердяев. Шрифт, по его мнению, тоже стал слишком простым.

«Я прекрасно знаю, насколько талантлив главный художник Гознака. Он всегда находил какие-то новые дизайнерские ходы. Если бы ему дали больше времени посидеть с этим шрифтом, он бы представил нечто совсем иного порядка», — резюмировал художник.

Ржевский мемориал Советскому солдату был открыт в Тверской области 30 июня 2020 года. Он установлен на месте ожесточенных боев Ржевско-Вяземской операции. На бронзовых плитах выбиты 18 000 фамилий, 200 000 фамилий участников битвы внесены в интерактивную базу данных.

1000 и 5000

Cовет директоров Банка России также утвердил концепцию обновленных купюр номиналом в 1000 руб. и 5000 руб. «По поводу купюр 1 000 и 5 000 рублей могу сказать, что совет директоров Банка России утвердил концепцию», — рассказал замглавы ЦБ Сергей Белов.

Специалисты регулятора совместно с коллегами из Гознака сейчас разрабатывают эскизы купюр.

ЦБ анонсировал изменения внешнего вида банкнот в марте 2021 года. По словам зампреда Центробанка Михаила Алексеева, на купюрах изобразят достопримечательности Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.

В апреле Ассоциация банков России обратилась в ЦБ с просьбой отодвинуть сроки появления новых купюр. Подчеркивалось, что процесс их ввода в оборот может осложниться из-за проблем с импортом и техподдержкой зарубежного оборудования.

В РФ в настоящее время находятся в обороте банкноты в 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 и 5000. Купюры в 200 и 2000 руб. появились всего пять лет назад.