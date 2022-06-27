«Мы сделали правильно»: в Литве сообщили, что согласовали санкции против Калининграда с ЕС

Советник главы Литвы по национальной безопасности Кястутис Будрис заявил, что Литва продолжит применять санкции против России. По его словам, власти Литвы на консультациях с Европейской комиссией согласовали принципы ограничений транзита грузов РФ в Калининград. В Кремле сообщили, что пока подвижек в переговорах с прибалтийской республикой нет.

С позволения ЕС

Кястутис Будрис заявил, что власти страны договорились с Евросоюзом об «основных принципах и рамках» применения санкций против Калининграда, несмотря на напряженность в отношениях с Россией из-за этой ситуации. Он отметил, что с ЕС удалось установить правила калининградского транзита.

«Было заявлено и так остается сегодня, что Литва последовательно добивается и будет добиваться введения санкций против России. Она будет последовательно реализовывать ограничения, консультируясь с Еврокомиссией, если возникнут вопросы о путях и формах реализации», — приводит слова Будриса портал LRT.

Литовский чиновник подчеркнул, что единство является одной из важнейших ценностей на данный момент.

По его словам, Литва «еще в апреле консультировалась с Еврокомиссией», прежде чем получила «разъяснения о том, как должен реализовываться четвертый пакет санкций против России».

«Как вы знаете, то, как Литва реализовала эти директивы и санкции, убедило Еврокомиссию в том, что мы сделали это правильно и добросовестно, поэтому мы будем продолжать следовать этим положениям и в будущем», — сказал советник президента.

При этом он подчеркнул, что Литва не стремилась ввести «блокаду Калининграда».

«В настоящее время осуществляется транзит пассажиров и грузов в и из Калининграда через территорию Литвы. Литва выполняет свои обязательства, но также реализует свои суверенные права — мы контролируем грузы и пассажиров. И за товары, не подпадающие под санкции, нас никто не упрекнул», — добавил он.

Будрис отметил, что ведутся обсуждения по разработке новых руководств и уточнений, подобных этому, а также «другие пакеты» санкций, которые должны быть реализованы.

«Сегодня было достигнуто единодушное согласие об основных принципах и основных положениях, которым Литва должна следовать, чтобы прояснить некоторые вещи», — сказал советник президента.

По его мнению, некоторые разъяснения применимы ко всему ЕС. Но, «транзит в Калининградскую область осуществляется не только через территорию Литвы».

«Никаких исключений создаваться не будет, потому что и сейчас нет исключений, касающихся конкретно Литвы, а Литва, в свою очередь, продолжит осуществлять свои суверенные права и национальные интересы», — заключил Будрис.

В статье напомнили, что президент Литвы Гитанас Науседа встретился с премьер-министром страны Ингридой Шимоните, спикером Сейма Викторией Чмилите-Нильсен и другими государственными учреждениями, чтобы обсудить напряженность в связи с введением санкций Европейского союза в отношении калининградского транзита.

В минувшую субботу президент заявил, что Кабинет министров должен немедленно начать консультации с Европейской комиссией по реализации санкций в отношении калининградского транзита.

Запрет транзита

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю неизвестно о каких-либо подвижках в диалоге с Литвой по транзиту грузов.

«Нет, пока нам нечего сообщить, ничего нового. Ждем какой-то реакции», — сказал Песков.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в ночь 18 июня. Согласно предварительным оценкам, под него попадет около 40–50% всех грузов, которые перевозились между областью и другими регионами России. Власти Литвы тогда заявили, что консультировались в принятии этого решения с Еврокомиссией.

В ответ на этот шаг Россия заявила, что транзитные ограничения нарушают международные соглашения, и пригрозила ответными мерами. По мнению литовских властей, Москва необоснованно обвиняет прибалтийскую страну.

20 июня глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге заявил, что блокады Калининграда нет, а Вильнюс лишь выполняет санкции ЕС.

«Блокады нет, перевозки пассажиров и товаров между Калининградом и другими регионами России продолжаются. Остановлены только перевозки тех товаров, экспорт, импорт и транзит которых через территорию ЕС запрещен», — сказал он.

По его словам, Литва не применяла односторонних национальных рестрикций, она лишь исполняла ограничения ЕС, в соответствии с которыми были введены ограничения на экспорт и импорт отдельных товаров, а также запрет на их транзит через территорию Евросоюза.

Накануне губернатор Калининградской области Антон Алиханов написал в своем Telegram-канале, что Еврокомиссия «облажалась» в вопросе о транзите грузов в область по суше, а европейские чиновники запутались в своих же санкциях.