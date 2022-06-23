Высокая скорость и широкая сеть: почему клиенты выбирают Сбер для получения зарплаты

Одна из самых распространенных услуг на банковском рынке сегодня —перечисление заработной платы на карту. Удобно работодателю — не нужны затраты на бухгалтерию, удобно сотрудникам — в назначенный день звук смс оповещает о поступлении средств. Как в этом сегменте выглядит Сбер и какие преимущества от зарплатных проектов он предоставляет своим клиентам в интервью «Газете.Ru» рассказала директор дивизиона Сбербанка «Социальные и зарплатные решения» Екатерина Гарцева.

— Допустим, мой работодатель перевел сотрудников на зарплатный проект в Сбере. Какие преимущества лично я получу от этого?

— Наши преимущества лежат на поверхности: высокая скорость зачислений, крупнейшая в стране сеть отделений и банкоматов для снятия наличных при необходимости, бесперебойная работа всех ИТ-систем. Мы постоянно расширяем набор сервисов и опций для зарплатных клиентов, тщательно отслеживаем все тренды и изучаем запросы пользователей. Разумеется, к нашей карте прилагается и система лояльности в виде бонусов «СберСпасибо» и других привилегий, и удобные сервисы экосистемы, и высокий уровень безопасности. Если говорить о самой зарплатной карте, то мы предлагаем наш флагманский продукт — «СберКарту», которая по ряду параметров является самой выгодной на рынке и заслуженно пользуется высоким спросом.

— Где я могу узнать об этих сервисах и получить к ним доступ?

— В личном кабинете приложения «СберБанк Онлайн» собраны все сервисы, доступные зарплатному клиенту. В разделе «Поступления» можно отследить полную историю зарплатных зачислений. Это удобно, когда возникают сомнения в том, что вы получили все положенные выплаты. Если говорить о продуктах, то вам также положены скидки. Например, ставка по ипотеке будет на 1 процентный пункт ниже, чем у тех, кто не получает зарплату на карту Сбера. За время выплат экономия составит сотни тысяч рублей. Вы можете воспользоваться услугой «Деньги до зарплаты» — кредит размером до половины вашей зарплаты и сроком на месяц с предельно низкой процентной ставкой. Ставка по самому популярному в России кредиту на любые цели, так называемому потребительскому, тоже будет ниже — на 2–3 процентных пункта в зависимости от срока и суммы. Это если вкратце.

Но, кроме этого, вы получаете возможность со льготами воспользоваться продуктами компаний экосистемы Сбера. Для этого нужно оформить подписку «СберПрайм». Она обойдется в один рубль на три месяца. Наш страховой продукт для защиты от мошенников и краж — «Сбереги финансы» — зарплатные клиенты получают со скидкой 20%. Вам будут доступны скидки на сотовую связь от оператора «СберМобайл» (20% на 12 месяцев) и услугу «Налоговый вычет» (15%). Если вы захотите купить автомобиль через «СберАвто» — получите кешбэк 10 тысяч рублей. Наконец, вам положена скидка 20% на услугу страхования путешественников от «СберСтрахования».

— А если мой работодатель зачисляет зарплату на карты другого банка?

— Сотрудник любой организации, даже если она имеет зарплатный договор с другим банком, может оформить заявление на перечисление зарплаты на имеющуюся у него карту Сбера. Для этого нужно в мобильном приложении выбрать опцию «Сделать карту зарплатной» и заполнить электронное заявление на перечисление зарплаты. Можно выпустить и новую цифровую карту — также в «СберБанк Онлайн», а затем проделать те же самые шаги.

— То есть пресловутое «зарплатное рабство» действительно в прошлом?

— Конечно, человеку свойственно выбирать то, что для него лучше, удобнее, выгоднее. Именно поэтому мы уделяем такое пристальное внимание постоянному развитию сервисов и не занимаемся «покупкой» клиентов, например, предлагая единоразовые выплаты за переход на зарплатное обслуживание. К сожалению, и такие механизмы сейчас используют некоторые наши конкуренты. Но наша принципиальная позиция – играть честно. И пока такая стратегия приносит ощутимый результат. Количество получателей каждый год увеличивается примерно на 1%. Если учитывать размеры клиентской базы Сбера (а это почти 30 млн зарплатных клиентов), мы расцениваем это как серьезный успех.

— Все это достаточно привлекательно для частного лица, но, вероятно, определенные бонусы может получить и сам работодатель?

— Разумеется. Во-первых, моментальность: мгновенное заключение зарплатного договора, мгновенное зачисление зарплат. Во-вторых, цифровизация: зарплатные сервисы доступны в личном кабинете нашего интернет-банка «СберБизнес» для юридических лиц. В-третьих, расчетный листок — наш новый сервис детализированной информации о выплатах. Больше нет необходимости распечатывать данные на бумаге и передавать их сотрудникам. Процедура подготовки расчетных листков максимально упрощена: данные загружаются работодателем пакетно через интернет-банк, после этого сотрудникам приходят уведомления. Кстати, у этого сервиса есть и зеленая составляющая: для компаний, которые придерживаются принципов ESG, отказ от бумажного документооборота очень актуален, особенно если в ней много сотрудников.

Еще один важный момент — это индивидуальный подход к клиенту: все решения могут быть персонализированы. А чем больше у компании объем ФОТ (фонд оплаты труда — прим. ред.), тем больше преференций и привилегий она вправе ожидать от Сбера. Отмечу, что часто заключение зарплатного проекта в качестве первого шага сотрудничества становится долгоиграющей развивающей историей: растет бизнес клиента, ширится спектр наших услуг и продуктов.



— Есть ли планы по дальнейшему улучшению?

— Мы давно заметили: если вы совершенствуете продукты, будьте готовы к тому, что клиенты станут еще требовательнее. Когда новые сервисы становятся привычными, они воспринимаются людьми как само собой разумеющееся. Поэтому мы находимся в постоянном поиске новых возможностей, чтобы клиенты приходили в Сбер и оставались с нами на протяжении всей жизни.