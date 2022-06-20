Скидки в треть цены. Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в КНР

Китай увеличил поставки сырой нефти из России до рекордных показателей, сообщается в документах Главного таможенного управления КНР. По последним данным, РФ вышла на первое место среди всех экспортеров сырой нефти в Китай – до отметки в 1,98 млн баррелей в сутки. Россия продает нефть китайцам с огромными скидками на фоне западных санкций, до 20-30% от стоимости.

Импорт сырой нефти российского производства в Китай был увеличен на 55% (год к году), достигнув рекордных показателей. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на данные Главного таможенного управления КНР.

Россия вышла на первое место среди всех экспортеров нефти в Китай. В мае объем поставок нефти из РФ составил почти 8,42 млн тонн – это около 1,98 млн баррелей в сутки, что на 25% выше показателей апреля. Доставка осуществляется по трубопроводу «Восточная Сибирь – Тихий океан» и с помощью танкеров, по морю.

Достижение рекордов стало возможным на фоне больших скидок Китаю — в частности корпорациям Sinopec и Zhenhua Oil. Из-за западных санкций Россия предлагала свою нефть в марте со скидкой в 20%, а в апреле – 33%. Впрочем, в мае среднемесячная цена топлива выросла снова почти на 20%.

Саудовская Аравия заняла второе место среди экспортеров нефти в Китай. В мае королевство поставило КНР 7,82 млн тонн, или 1,84 млн баррелей в сутки. На третьем месте – Бразилия, в мае поставившая Китаю 2,2 млн тонн. Нефть из Венесуэлы китайские компании не закупают, утверждает Reuters, боясь попасть под вторичные санкции США.

После начала военной операции РФ на Украине страны Запада ввели ограничительные меры против поставок нефти российского производства. Кроме того, в начале июня Евросоюз одобрил пакет санкций, запрещающий покупать у России нефть, а также ввел запрет на страхование и перестрахование морских перевозок в третьи страны».

В начале апреля Reuters со ссылкой на источники сообщал, что нефтяные госкомпании Китая — PetroChina, Sinopec, Sinochem и CNOOC – не хотят заключать новые контракты на поставки нефти из России. По данным агентства, они не хотели, чтобы закупка дополнительных объемов топлива представлялась как поддержка РФ.

«Контроль рисков и соблюдение требований важнее прибыли», — заявил журналистам источник, близкий к обсуждению этого вопроса в Unipec (подразделение Sinopec). Кроме того, добавил он, было много трудностей с оплатой сырья и логистикой, пусть даже Россия и предоставляла «огромные» скидки.

При этом частные китайские НПЗ нарастили объемы российской нефти на фоне отказа китайских госкомпаний реализовать квоты на откачку, писала газета The Financial Times.

Эмбарго США

Россия может занять место США на рынке нефти в Китае после того, как американская сторона запретит поставки топлива в КНР, сообщило агентство экономической информации «Прайм».

В публикации утверждается, что в США хотят прекратить поставки нефти в Китай из-за того, что страна стала основным конкурентом Штатов, поэтому ее необходимо ослабить. При введении запрета на поставки на законодательном уровне восстановление китайской экономики будет серьезно тормозить. Поэтому заменить американскую нефть могут поставки из России.

«Транснефть» будет повышать пропускную способность трубопровода ВСТО (Восточная Сибирь – Тихий океан) на 140 тыс. баррелей в сутки ради поставок в Китай, добавили в издании.

Возвращение дракона

Из-за повышенного спроса Китая на нефть ее стоимость во всем мире может вырасти, сообщило 13 июня агентство Bloomberg.

Китай является одним из самых крупных потребителей нефти в мире. В последнее время страна постепенно стала восстанавливать и наращивать спрос, отметили в публикации.

В китайской нефтегазовой компании CNPC спрогнозировали, что страна в третьем квартале 2022 года сможет увеличить потребление нефти на 12%. Из-за этого страны-участники ОПЕК+ собираются нарастить добычу топлива.

Кроме того, в Китае постепенно ослабевают коронавирусные ограничения. Это может привести к росту деловой активности. Из-за этого спрос вырастет на 1,6 млн баррелей в сутки.