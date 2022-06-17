Новые преимущества: что ждет российских производителей одежды и обуви

Российские бренды одежды и обуви столкнулись с беспрецедентными условиями: многие конкуренты ушли с рынка или приостановили работу, но в то же время появились проблемы с импортными поставщиками и материалами. Эксперт рассказывает о том, какие у отечественных марок есть перспективы в сложившейся ситуации.

Часть зарубежных производителей одежды и обуви ушли из России или приостановили продажи. К счастью, в России есть свои популярные бренды, которые пользуются спросом у потребителей и практически не зависят от импорта. Их производства и пошивочные цеха находятся в пределах страны, как и фабрики, на которых изготавливается необходимое сырье.

«Востребованные, успешные российские марки одежды и обуви у нас уже есть. И они представлены на рынке. Популярность бренда складывается из многих факторов. И сейчас у наших производителей есть все возможности ими воспользоваться», — считает генеральный директор и управляющий партнер «Мюнц Групп» (Thomas Munz, Salamander) Кирилл Цеджинов.

Одна из таких возможностей — качественная дистрибьюция бренда, считает эксперт.

Если раньше все хорошие места и привилегии по аренде были у западных игроков, а российские бренды располагались в не самых удачных локациях и на менее комфортных условиях, то теперь отечественные производители начинают занимать удачные освободившиеся площади.

Девелоперы поняли, что у нас есть качественные бренды, которые успешно работают и привлекают в торговые центры посетителей, а значит, с ними нужно взаимодействовать, объяснил Цеджинов.

«К примеру, мы въезжаем на те площадки, которые раньше занимали зарубежные бренды большими форматами от 500 квадратных метров. А в торговых центрах, где магазин Thomas Munz уже присутствовал, проводим релокацию. Thomas Munz переезжает на большую площадь, а на старой площадке размещается еще один из наших лицензионных брендов — Salamander», — рассказал собеседник «Газеты.Ru».

Другая хорошая возможность, по мнению эксперта, заключается в конъюнктурности. Когда одна и та же коллекция шьется для всего мира, не все вещи подходят для жителей той или иной страны — всегда играют роль вкусовые особенности, физические параметры, а также климатические характеристики страны. Здесь у российских брендов было существовало преимущество, и сейчас оно как никогда пригодится, потому что они знают и понимают, что нужно русскому человеку, пояснил Цеджинов.

По большому счету у зарубежных брендов одежды и обуви практически не было производственных мощностей в России.

Продукция в основном импортировалась из других стран. С их уходом с рынка у российских марок, которые шьются в пределах страны, будут расти не только объемы продаж, но и объемы производства.

«Да, мебель зарубежные компании здесь производили, а легкой промышленности практически не было. Обувь, к примеру, в России производят только местные компании. При этом доля российского производства постоянно колеблется, так как нестабильность рубля и более высокие цены конечного продукта, по сравнению с другими странами, существенно усложняют производство. Несмотря на это, наша компания планомерно наращивает объемы на российских фабриках, мы инвестируем деньги в разработки и команды профессионалов», — рассказал Цеджинов. Так, «Мюнц Групп» в ближайшее время планирует открыть еще около 150 магазинов под брендом Thomas Munz и до 400 — под брендом Salamander.

Эксперт также отметил, что одна из главных задач российских производителей одежды и обуви сейчас заключается в том, чтобы не допустить нехватки сырья.

Из-за введения экономических санкций у многих возникли трудности с поставками и растущей стоимостью импортных материалов.

Однако отечественные компании справляются с этим, оперативно переключаясь на работу с российскими поставщиками.

«По большому счету это, конечно, период возрождения. Но и период огромных рисков. В долгосрочной перспективе без господдержки российские бренды могут и не выжить. Государству нужно дать крупным российским компаниям, а не только малому и среднему бизнесу, льготные кредиты и более низкие социальные налоги, а также повышение таможенной пошлины для зарубежных компаний. Бизнес не только поставит на прилавки нужные товары, но и обеспечит развитие всей экономики, платя налоги, создавая тысячи рабочих мест и стимулируя развития смежных отраслей», — резюмировал эксперт.

Он убежден, что таким образом получится достичь более высокой степени локализации производства в стране, а также помочь разработке и интеграции новых качественных и технологичных решений.