Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Россияне столкнулись с запретом на работу смартфонов Samsung 09:36
Почетный президент РФС Колосков назвал странным решением уход Кержакова... 09:34
Греф сообщил о 10 годах для возвращения экономики России к уровню... 09:32
«Ъ» сообщил о сотнях застрявших в российских спецприемниках граждан... 09:31
Экс-советник Рейгана Дуг Бэндоу: Украина не стоит ядерной войны 09:30
Волочкова сравнила себя с диснеевской принцессой 09:25
Девушка с помощью гаджета Apple выследила своего парня и затем убила его 09:16
Верховный муфтий России назвал санкции против патриарха Кирилла «попытками... 09:16
Российская дочерняя компания Google подала в суд заявление о банкротстве 09:15
Врач объяснила, в каком случае могут появиться красные родинки 09:15
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Бизнес

Деловой завтрак с Германом Грефом в рамках ПМЭФ-2022

Прямая трансляция

В 2022-м году Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением. Под запретом или угрозой запрета оказалась значительная часть экспорта и импорта, а значительная часть финансовой системы оказалась отрезанной от мировых рынков. В результате в ближайшие годы российской экономике предстоит масштабная структурная трансформация, которая потребует пересмотра экономической политики. Какие отрасли и технологии должны получить приоритетную государственную поддержку? Как изменить инфраструктурную стратегию для переориентации торговли на новые направления? Как при этом не попасть в чрезмерную зависимость от новых партнеров? Как должно видоизмениться бюджетное правило? Эти и другие вопросы обсуждаются на традиционном Деловом завтраке Сбера с представителями правительства, ведущими предпринимателями и экспертами.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть