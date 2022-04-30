Банкиры предлагают легализовать автопродление депозитов

Национальный совет финансового рынка (НСФР) пытается пролоббировать возможность банков бесконечно продлевать вклад и использовать средства вкладчика в своих целях. В ЦБ объяснили, что не имеют права менять перечень условий и параметров вклада, который содержится в специальной таблице. В Минэкономразвития уверены: у вкладчика должна быть возможность забрать депозит в любое время без потери процентов.

НСФР решил закрепить на рынке практику, по которой в таблице с основными условиям вклада (ее получает клиент при открытии депозита) не указывается его срок. Это следует из заключения совета (в него входят ВТБ, Совкомбанк, Газпромбанк, Росбанк, Альфа-банк, Московский кредитный банк и другие – всего более 30 крупных кредитных организаций) в ЦБ. Документ есть у «Газеты.Ru».

Таблица с основными условиями вклада прилагается к его договору. Информация для клиента — по сути, краткое содержание соглашения по вкладу. Есть вклады с автоматическим продлением. ЦБ по ним предлагает указывать первоначальный срок действия (например, до 1 января 2022 года), не учитывая пролонгацию. А вклад может быть потом еще на три года продлен. Банкиры против: опасаются претензий клиентов и говорят, что это вводит вкладчика в заблуждение. И предлагают вовсе не указывать срок.

«Речь в нашем заключении идет о табличной форме для договоров вклада. По нашему мнению, указывать в ней одну-единственную дату, как предлагает регулятор, невозможно», — пояснил «Газете.Ru» председатель НСФР Андрей Емелин.

0,01% вместо 16-18% годовых

«Подобная формулировка условий вклада может еще сильнее вводить вкладчика в заблуждение. Она позволит банку не оповещать клиента, автоматически продлевать вклад на новый срок, не отдавать деньги без потери процентов и использовать средства в своих интересах», — отметила руководитель проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

НСФР отстаивает свою позицию мнением, что есть свобода договора по Гражданскому кодексу (ГК). То есть депозит можно закрыть в любой момент. Но если забрать вклад до окончания срока действия соглашения после пролонгации, проценты по нему будут рассчитаны по ставке 0,01%. Вместо условных 16-18%.

Например, у вкладчика депозит под 16% на 1 млн рублей на три года. По новой схеме вкладчик не пришел за деньгами в банк. Вклад автоматически продлили еще на три года. Затем он через год пришел в банк, вспомнив о вкладе. Ему начислят положенные 16% годовых за первые три года и 0,01% — за второй срок вклада. Итого – 1,6 млн рублей за первый срок. А 0,01% от суммы за второй срок – это примерно 1 тыс. рублей. Можно не забирать вклад. Но банки вслед за ключевой ставкой будут снижать и ставки по вкладам. То есть вклад будет пролонгироваться на новых для вкладчика условиях автоматически, если клиент не вспомнил о нем.

«Конечно. А вы хотите и забирать в любой момент, и процент не терять? А вы понимаете, что из этих вкладов выдаются кредиты? Или их тоже забирать теперь в любой момент, чтобы вернуть вклад? Кто возьмет на себя смелость сказать, как будет удобнее всем вкладчикам? Для этого и существуют свобода договора по Гражданскому кодексу и конкуренция на рынке. Если что-то не нравится в условиях договора, не нужно каждый раз изменять закон. Достаточно поменять банк», — указал Емелин.

Более половины всех вкладов бессрочны

Вкладчики, действительно, могут поменять банк для вклада, если условия договора в какой-то кредитной организации его не устраивают. Однако фактическая легализация автоматического продления срочных вкладов может привести к сговору среди банков, которые не станут предлагать клиентам других вариантов.

У крупнейших российских кредитных организаций уже большинство вкладов – с автоматической пролонгацией. В Совкомбанке, банках «Хоум кредит» и Дом.РФ, «Ак Барс Банке» 100% депозитов именно такие, сообщили в пресс-службах кредитных организаций в ответ на запрос «Газеты.Ru».

В «Уралсибе» 85% вкладов с пролонгацией, рассказали представители финансовой организации. В остальных банках из топ-50 по активам на запрос «Газеты.Ru» не ответили.

В пресс-службе Центробанка «Газете.Ru» объяснили, что не имеют права менять перечень условий и параметров вклада, который содержится в таблице. Поскольку он утвержден законодательно (статья 36.2 закона «О банках и банковской деятельности»).

Как ранее уточнял Банк России, «в таблице должны быть отражены возможность и порядок продления договора». То есть должен указываться срок действия вклада.

Замминистра экономического развития Илья Торосов рассказал «Газете.Ru», что у министерства есть свои предложения, направленные на защиту вкладчиков.

«Минэкономразвития предлагает обязать банки прописывать в договоре новую возможность для вкладчика. Например, в течение установленного срока действия вклада возможность обратиться с заявлением о расторжении договора без потери процентов. Необходимо также прописывать обязательство для банков оповещать вкладчика об окончании срока вклада (всеми доступными способами. Или способом, выбранным вкладчиком при заключении договора)», — подчеркнул Торосов.

В Минфине на запрос «Газеты.Ru» не ответили.

Отслеживание сроков – забота вкладчика

Пока на уровне нормативных актов ничего не поменялось, эксперты предлагают вкладчикам самим отслеживать срок окончания действия договора.

«Это было и остается заботой вкладчика. Автоматическое продление депозита на новый срок – стандартное условие. И само по себе интересы вкладчика не нарушает. Возложить на банки обязанность вернуть вам деньги, если вы не изъявляете желания их забрать, невозможно», — подчеркнула партнер компании «Юков и партнеры» Светлана Тарнопольская.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал с ней согласен. Чтобы вкладчику не попасть в неприятную ситуацию, нужно самому проверять накануне пролонгации срока по депозиту, что с условиями, подчеркнул он.

Исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст согласен с позицией Минэкономразвития. Он считает, что банки должны информировать клиента о завершении срока вклада. «Это было бы эффективнее, чем в таблицу включать дату», — уверен эксперт.