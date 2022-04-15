Подешевел на 4 копейки: что на дает упасть ценам на бензин в России

В России накапливается избыток нефти и нефтепродуктов из-за отказа некоторых европейских стран и компаний от закупок российского сырья. Благодаря этому цены на бензин на российских АЗС стабилизировались и даже начали снижаться. Чисто символически. Эксперты, впрочем, не видят поводов для дальнейшей либерализации цен на топливо.

Росстат зафиксировал снижение средних розничных цен на бензин Аи-92 и дизтопливо. За неделю с 1 по 8 апреля цены снизились — правда, всего на символические 0,1%.

В абсолютных цифрах ситуация выглядит так: средние цены на бензин марки Аи-92 уменьшились на 4 коп. — до 47,44 руб. за литр.

Бензин Аи-95 подешевел на 5 коп. — до 51,46 руб. за литр. Цена дизельного топлива уменьшилась на 7 коп. — до 54,62 руб. за литр.

А вот стоимость бензина Аи-98 даже выросла на 1 коп. — до 60,17 руб. за литр. Росстат отметил такое снижение цен на бензин в 36 регионах России.

В Москве и Санкт-Петербурге за ту же неделю цены на бензин не изменились. На АЗС в Москве бензином марки АИ-92 можно было заправиться по цене от 46,09 до 48,31 руб., марки АИ-95 — от 50,99 до 56,09 руб., марки АИ-98 и выше — от 58,89 до 63,59 руб. за литр.

У Минэнерго все стабильно

В начале этого года предполагалось, что бензин может подорожать как минимум до 60 руб. за литр, напомнил специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов. «Это было бы логичное повышение. То есть в пределах 10%, на размер инфляции, ожидавшейся по итогам 2022 года. Но после 24 февраля ситуация изменилась. Рост цен фактически остановился, и даже начался обратный процесс», — отметил Вавилов.

В Минэнерго пока не видят поводов для снижения цен на бензин и солярку.

«Средние розничные цены на моторное топливо в России сохраняются на стабильном уровне. С начала 2022 года рост розничных цен на моторное топливо находится ниже изменения индекса потребительских цен», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе министерства.

По данным Росстата, инфляция разогналась с 0,99% в январе и 1,17% в феврале до 7,61% в марте. За январь-март 2022 года цены в РФ выросли на 9,95%. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных «Интерфаксом», предполагает, что инфляция 2022 году составит 22,7%. Прогноз главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина — в диапазоне от 17% до 20%.

В Минэнерго также отметили, что «ситуация на отечественном рынке моторного топлива под контролем, внутренний рынок обеспечен в полном объеме».

«Для поддержания стабильной ситуации на внутреннем рынке Минэнерго регулярно проводит оперативные совещания с крупными компаниями-производителями нефтепродуктов, топливный штаб переведен на усиленный режим работы. НПЗ при этом сохраняют стабильный уровень загрузки. К примеру, в марте среднесуточная отгрузка бензина на внутренний рынок была выше февральского уровня на 1,3% и составляла 101 тыс. тонн», — добавили в Минэнерго.

Акцизы не дадут ценам упасть

Эксперты объясняют, что цены на топливо остаются стабильными не столько усилиями чиновников, сколько отказом некоторых европейских стран от закупок российской нефти и нефтепродуктов. Ранее в апреле Европарламент призвал страны ЕС ввести эмбарго на поставку энергоносителей из России, «включая немедленное полное эмбарго на импорт из России нефти, угля, ядерного топлива и газа».

«Один из факторов стабильности цен на топливо — отказ ряда зарубежных стран импортировать российскую нефть. Освободившийся объем перенаправляется на внутренний рынок. Это вызывает избыток предложения. В результате мы видим даже небольшое снижение стоимости бензина», — пояснил «Газете.Ru» аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.

В ближайшие два-три месяца розничные цены на бензин и дизтопливо будут оставаться стабильными — примерно на текущих уровнях, дал прогноз директор Центра экономической экспертизы ИГМУ НИУ ВШЭ Марсель Салихов.

Помешает дальнейшему снижению нарастающая конкуренция среди российских нефтяных компаний. «Они действительно столкнулись с ограничениями в экспорте и теперь вынуждены бороться за отечественного потребителя. Это сдерживает оптовые цены», — говорит Салихов.

Кроме того, действующий механизм демпфера позволяет нефтяникам и нефтепереработчикам чувствовать себя комфортно даже в нынешних непростых условиях, уточнил Салихов.

«Мировые цены на нефть в последние недели существенно выросли. Значит, должны вырасти и компенсации из бюджета нефтяным компаниям по механизму демпфера», — пояснил Салихов.

Демпферный механизм на нефтепродукты введен с 2019 года. Он рассчитывается по разнице между экспортной стоимостью топлива и базовой внутренней ценой. Если экспорт становится выгоднее поставок на внутренний рынок, государство платит нефтяным компаниям. Если разница отрицательная, то в бюджет платят нефтяники.

Кстати, финансовый блок правительства считает, что механизм демпфера необходимо корректировать, а точнее, увеличивать компенсации нефтяникам, поставляющим топливо и на внешний, и на внутренний рынки. Но корректировка ожидается не ранее чем через два месяца. Об этом в среду, 13 апреля, заявил замглавы Минфина Алексей Сазанов. «Пока вопрос отложен. Сейчас будем смотреть на баланс на внутреннем рынке нефтепродуктов. При профицитном рынке дополнительно платить по демпферу особого смысла нет», — цитирует чиновника агентство «Интерфакс».

Наконец, не стоит забывать, что большая часть цены на бензин (до 75%) складывается из административных надбавок. «Это налоги и акцизы, которые никак не меняются, поэтому ожидать дальнейшего резкого снижения цены на топливо не стоит», — заключил аналитик УК «Альфа-Капитал» Джиоев.