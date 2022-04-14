«Нажали на паузу»: китайские ученые прекратили контакты с Россией

Президент Российской академии наук Александр Сергеев выступил на научно-практической конференции «Цифровые международные отношения — 2022». Он рассказал, что китайские партнеры РАН приостановили контакты с российскими учеными по совместным проектам.

«Прямо могу сказать»

По словам Сергеева, из-за сформировавшегося на Западе негативного отношения к любым контактам с Москвой, РАН испытывает трудности с налаживанием международного научного сотрудничества. Хотя КНР не ввела санкций, китайское научное сообщество решило отказаться от взаимодействия с российскими коллегами.

«Если мы говорим о южном или восточном направлении, к сожалению, прямо могу сказать, что наши китайские научные коллеги тоже «нажали на паузу». В течение последнего месяца мы не можем выйти на серьезное обсуждение ситуации с ними, несмотря на то что у нас действительно было прекрасно выстроенное сотрудничество с регулярным общением», — приводит РИА «Новости» слова президента РАН.

При этом он заметил, что надежным партнером российской науки остается Индия. Контакты с ней не только не прерывались, но и продолжают укрепляться: в ближайшее время запланирована встреча с атташе по науке индийского посольства.

Китай и санкции

Несмотря на давление западных стран, включая США, Китай не вводил санкции против России. 1 апреля между лидерами Европейского союза и Китая состоялся саммит в формате видеоконференции, главной темой которого стала ситуация на Украине.

После переговоров глава Департамента Европы МИД КНР Ван Лутун заявил на пресс-конференции, что ситуация на Украине не должна влиять на торговые отношения Китая с другими странами, в том числе с Россией.

Но при этом он подчеркнул, что Пекин не будет делать ничего преднамеренно, чтобы обойти санкции, введенные странами Запада против России.

«Вы знаете нашу позицию, мы выступаем против санкций <…> Китай не является стороной конфликта на Украине, и мы не считаем, что наше нормальное торговое сотрудничество с другими странами должно быть затронуто», — сообщил Ван Лутун.

По его словам, занятость и уровень жизни в Китае зависят в том числе и от нормальной внешней торговли. Он считает, что санкции могут нести риски для всего мира. В том числе для валют, торговли и финансов, они также могут поставить под угрозу цепочки поставок и производства, глобализацию и даже весь экономический порядок.

«Мы выступаем против односторонних санкций, и особенно против вторичных санкций и экстерриториальной юрисдикции, которые не основываются на международном праве <…> Украинский вопрос — это региональная проблема, но мировые лидеры и политики должны подумать о глобальных последствиях этого кризиса», —уверен дипломат.

Он также заметил, что западные страны и сами не полностью отказались от экономического взаимодействия с Россией. Представитель КНР заявил, что «Европа ведет нормальный бизнес с Россией», поэтому и китайское «обычное торговое сотрудничество с Москвой не должно быть затронуто».

Без Huawei

1 апреля «Известия» со ссылкой на источники сообщили, что китайская компания Huawei в конце марта прекратила заключать новые контракты на поставки сетевого оборудования российским операторам. Кроме того, не контрактуются и поставки гаджетов.

Отмечается, что на долю Huawei приходится 30–40% работающих в РФ базовых станций, а прекращение обновления их парка и поставок комплектующих может быть болезненно для связистов. В статье говорится, что в Минцифры знают о новых ограничениях и рассчитывают, что китайский бренд в стране заменит один из его главных конкурентов.

Как сообщил один из источников газеты, с конца марта часть сотрудников московского офиса компании отправили на удаленную работу. По словам другого источника, Huawei продолжал поставки оборудования, заказанного и оплаченного до конца марта.

При этом на сайте копании до сих пор нет сообщений об уходе из России. А собеседники «Известий» также отмечали, что никаких официальных разъяснений от Huawei не поступало. Они ожидают, что новые условия работы с партнерами из РФ компания может огласить в течение месяца.

Заморозку оформления новых поставок они связывают с санкциями США против РФ, так как запрет на использование американских технологий касается не только оборудования, в котором они используются, но и инфраструктуры для его производства.