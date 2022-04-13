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Бизнес

«Четыре кольца блокады»: в правительстве перечислили риски для экономики России

Белоусов рассказал о риске «просадки» российской экономики

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Михаил Метцель/ТАСС
Первый вице-премьер России Андрей Белоусов во время выступления в Совете Федерации заявил о риске «просадки» российской экономики из-за транспортных ограничений и недостатка ликвидности. По его мнению, это один из главных рисков нынешнего времени. Чиновник также рассказал о мерах правительства по поддержке экономики.

«Просадка» началась

«Один из главных на сегодня рисков — «просадка» экономики из-за логистических ограничений, с одной стороны, и недостатка ликвидности в экономике — с другой. Данные опросов руководителей системообразующих предприятий показывают, что эта просадка, к сожалению, уже началась. Хотя она пока практически не затронула рынок труда», — приводит «Интерфакс» слова Белоусова, выступившего в Совете Федерации.

Первый вице-премьер добавил, что в промышленности и торговле «снижение объемов производства составило порядка 11%, в других секторах — 9-10%».

«Замысел наших геополитических противников состоит в том, чтобы максимально изолировать Россию от мировой экономики. Буквально вырвать ее из мирохозяйственных связей, запустив тем самым процессы деградации и распада нашей экономической системы. По сути, предпринята попытка организовать глобальную блокаду России, состоящую схематично из четырех колец», — считает Белоусов.

По его словам, четыре кольца — это финансовая, торговая, транспортная и гуманитарная блокада.

Льготные кредиты

Первый вице-премьер рассказал, что правительство определило уровень поддержки российской экономики через льготные кредиты без увеличения давления на инфляцию в 7-8 триллионов рублей.

Он отметил, что для поддержки экономики ускорено поступление в нее средств «по каналам государственного бюджета». Например, предоставляются льготные кредиты предприятиям промышленности и торговли по ставке 11%. Аналогичная программа запущена для системообразующих организаций в сельском хозяйстве, им предоставляются льготные кредиты под 10%.

«Для проведения весенних полевых работ принято решение предоставить льготные кредиты сельскохозяйственным предприятиям в объеме до 158 млрд рублей. Планируется этот объем увеличить еще на 60 млрд рублей», — добавил Белоусов.

Он рассказал, что в IT-секторе компаниям будут предоставлены льготные кредиты по ставке не выше 3% на реализацию новых проектов и разработку новых продуктов, а также кредиты по ставке 11 процентов на обеспечение текущей деятельности.

«По поводу системообразующих предприятий и поддержки средних компаний — достаточно много обращений по этому поводу идет. У нас есть определенные макроэкономические лимиты, в которых мы работаем. Мы примерно нащупали сейчас те ограничения, в которых мы можем работать без повышения нагрузки на инфляцию. Это, если говорить суммарно о кредитах, о кредитовании экономики по всем каналам — это где-то в районе 7-8 трлн рублей. Такая позиция правительства, Минэкономразвития», — заявил первый вице-премьер.

Снижение ВВП

Согласно данным Росстата, промышленное производство в России в феврале 2022 года выросло на 6,3% по сравнению с февралем прошлого года после повышения на 8,6% в январе. За январь-февраль этого года промышленность выросла на 7,5%.

Накануне глава Счетной палаты России Алексей Кудрин во время выступления в Совете Федерации с отчетом о работе ведомства за 2021 год заявил, что ожидается уровень снижения ВВП России на 10%.

«Сейчас Минфин и Минэкономразвития оценивают снижение ВВП в этом году. Безусловно, будет снижаться. По официальному прогнозу, будет более 10% снижение», — сказал Кудрин.

По его словам, снижение ВВП повлияет на доходы бюджетов и выполнение законов, но регионам обещают оказать необходимую помощь. Министерство финансов уже ведет работу по перераспределению расходов, что потребует дополнительного мониторинга.

О «неизбежном» снижении ВВП в понедельник сообщила и глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она отметила, что в 2022 году финансовый регулятор будет проводить политику по защите экономики и финансовой системы, доходов и сбережений граждан от жестких санкций западных стран, «применять все необходимые инструменты для минимизации рисков для финансовой и ценовой стабильности».

«Сложный процесс подстройки к новым условиям неизбежно вызовет снижение ВВП, но российская экономика сможет вернуться на траекторию роста, развивать производство, создавать новые рабочие места, наращивать внутренние инвестиции. Финансовая стабильность и предсказуемая снижающаяся инфляция — ключевые условия для этого, и Банк России сделает все необходимое, чтобы их обеспечить», — подчеркнула председатель Набиуллина.

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