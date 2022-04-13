«Новые деньги замещают западных инвесторов». Почему активизировались бизнес-ангелы

Бизнес-ангелы в России стали проявлять большую активность на фоне санкций. Сервис «Авито Услуги» зафиксировал рост числа объявлений от таких инвесторов. По словам финансистов, российские бизнес-ангелы стараются занять нишу западных, которые ушли из страны. Предприниматели сейчас готовы продавать бизнес с дисконтом, а инвесторы не хотят упускать выгодные условия для покупки.

В марте 2022 года число объявлений от бизнес-ангелов, которые готовы инвестировать в бизнес пользователей, составило 1903. По сравнению с мартом прошлого года данный показатель вырос на 20%, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса «Авито Услуги». В то же время значительно вырос интерес пользователей сервиса к таким объявлениям в марте: на 53% за год.

Кто такие бизнес-ангелы

Бизнес-ангел — это частный инвестор, который дает финансовую и экспертную поддержку компаниям и предпринимателям на ранних этапах развития. Он вкладывает в проект собственные деньги в отличие от классических инвесторов. Такая практика поддержки бизнеса пришла в Россию из США. Название появилось в XX веке: так в Штатах называли спонсоров, которые вкладывались в постановки на Бродвее. Десятки известных компаний на начальном этапе получили поддержку бизнес-ангелов: Amazon, Google, Yahoo, Intel.

По данным Европейской сети бизнес-ангелов, наиболее популярные направления инвестиций у них — информационные технологии, здоровье и биотехнологии, продукты и услуги для бизнеса, потребительские товары и услуги, развлечение и медиа, приборы и компьютерные комплектующие.

В России это направление также набирает популярность в последние годы.

«Интересные ниши для российских бизнес-ангелов — в IT секторе. Тем более, что он получил серьезную налоговую поддержку от государства. Также — в потребительском секторе, фармацевтике», — указал инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

На прошлой неделе, по данным Forbes и Rusbase, онлайн-сервис для бронирования и посуточной сдачи в аренду автомобилей Getarent привлек 10 млн рублей от частных инвесторов Вадима Каряева и Евгения Егорова. Getarent направит инвестиции на масштабирование бизнеса и привлечение новых клиентов. В планах стартапа — расширение в Санкт-Петербурге, Сочи, Анапе и других городах.

В начале апреля инвестиции получили еще два проекта. Сервис управления продажами на маркетплейсах «Анабар» привлек 65 млн рублей инвестиций от IT-интегратора «Первый бит» и 13-ти бизнес-ангелов. Якутский разработчик нейросети для анализа медицинских изображений Sciberia привлек 150 млн рублей от фонда «Восход», созданного инвестиционной компанией «Интеррос» миллиардера Владимира Потанина.

«Замещать западных инвесторов»

Эксперты подтвердили выводы «Авито Услуги» об увеличении активности бизнес-ангелов сейчас. Финансисты связали это с санкциями из-за спецоперации на Украине.

«Западные ангелы «отвалились». Оценки бизнесов тоже наверняка обвалились. Возможности инвестировать за рубежом сократились. Поэтому логично, что новые деньги идут замещать западных инвесторов», — отметил директор по инвестициям «БКС Мир инвестиций» Михаил Кузин.

С ним согласился Суверов. По его словам, на фоне массового ухода западных игроков в России образовалось много свободных бизнес-ниш.

«Кроме того есть инфраструктуры для бизнеса, высвободилось много квалифицированного персонала. Этим грех не воспользоваться российским ангелам. Тем более, что и вывести деньги за рубеж сейчас непросто», — уточнил он.

Управляющий партнер коммуникационного агентства Svoboda Agency Марк Шерман уточнил, что бизнес-ангелы изначально вкладываются в десятки компаний.

«Выстреливают один-два проекта. Поэтому ангелы сейчас смотрят на рынок. Раньше какие-то продукты было сложнее вывести на рынок из-за конкуренции с устоявшимися брендами. Но потребности у компаний остались прежними. Сам бизнес привлечения капитала довольно сложный. Сначала компании должны показать работающий прототип, определенную выручку, которая должна для некоторых фондов составлять несколько миллионов рублей. И потом уже венчурные люди начинают смотреть, стоит ли вкладывать деньги. Сейчас многие проекты получат шанс на вторую жизнь», — пояснил Шерман.

Генеральный директор технологической группы Rocket Humans Анастасия Ускова подчеркнула, что сейчас предприниматели готовы рассматривать дисконтные условия для продажи доли или целого бизнеса, а инвесторы не хотят упускать возможность купить на выгодных условиях.

Советник по правовым вопросам юридической группы «Совет» Владислав Журавлев не исключил появления на рынке мошенников.

«На данном рынке может увеличиться количество мошеннических схем. Поэтому начинающему предпринимателю необходимо помнить про проверки организации, которую представляет бизнес-ангел. Информацию по ОГРН и ИНН можно найти в ЕГРЮЛ и в иных открытых источниках (например, СПАРК). Обратить внимание на дату создания, учредителей, количество наемных сотрудников и открытых судебных дел. В части судов рекомендуется обращать внимание на дела, связанные с защитой интеллектуальных прав: пока идея не воплощена в патент или не закреплена за автором, ее легко присвоить», — уточнил Журавлев.