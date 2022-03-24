«Инвесторы соскучились, но спрос был не очень». Первый день торгов акциями на Мосбирже

Мосбиржа возобновила торги акциями после почти месячного перерыва. В лидерах по росту оказались компании-экспортеры: «ФосАгро», «Татнефть», НОВАТЭК. Больше всего просели акции «Аэрофлота». Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты отметили, что на рынке наблюдался отскок после рекордного падения. Спрос со стороны частных инвесторов был не очень высоким, тем не менее приложения некоторых брокеров вышли из строя.

24 марта на Мосбирже возобновились торги акциями после почти месячного перерыва. Они не проводились с 28 февраля по решению ЦБ. Это произошло на фоне крупнейшего обвала российского фондового рынка. 24 февраля, после начала военной операции на Украине, индекс Мосбиржи в моменте терял 45,4%.

Торги проводились в сокращенном формате: с 9.50 до 14.00 мск. В них участвовали акции 33 российских компаний, которые входят в индекс Мосбиржи.

По итогам первого дня он вырос на 4,43% — до 2579,99 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 9,11% — до 851,62 пункта.

Лидерами по росту стоимости акций стали компании «ФосАгро» (+26,68%), «Татнефть» (+19,26%), НОВАТЭК (+18,43%), ФСК ЕЭС (+18,29%), префы «Сургутнефтегаза» (+17,68%), «Роснефть» (+16,97%). В этом списке ожидаемо оказались экспортеры, отметил начальник отдела экспертов «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев. Неожиданностью стала разве что ФСК ЕЭС, добавил он.

В лидерах по снижению оказался «Аэрофлот» (-16,06%), что также предполагали эксперты. В список аутсайдеров попали и такие компании, как «Транснефть» (-6,02%), МТС (-5,89%), ГК «Детский Мир» (-5,64%), ВТБ (-5,62%).

Общий объем торгов акциями составил 108,6 млрд руб., сообщается на сайте Мосбиржи. На долю физических лиц пришлось 58,2%. При этом на рынке сегодня «ощущалось присутствие крупного покупателя», рассказал Короев.

«Cпрос со стороны инвесторов был не очень высоким. Однако наблюдался повышенный спрос со стороны институциональных инвесторов, либо со стороны ЦБ. Это следовало из стаканов цен, в которых наблюдались заявки на покупку бумаг в сотни миллионов рублей. Практически по всем бумагам спрос превышал предложение. По объемам торгов в лидерах оказались Сбербанк, «Газпром», «Лукойл», «Роснефть» и «Норникель». Но по сравнению с объемами торгов середины февраля 2022 года сегодня они в несколько раз ниже, — отметила руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых.



Даже не слишком высокий спрос привел к некоторому коллапсу. На фоне возобновления торгов произошли сбои в работе онлайн-приложений, оказывающих банковские и брокерские услуги (в том числе ВТБ и «Тинькофф-банка»).

Почему росли бумаги российских компаний и что будет дальше

День открытия торгов акциями принес «неожиданно приятный сюрприз соскучившимся по торгам инвесторам», отметил руководитель департамента инвестиционной аналитики «Тинькофф Инвестиций» Кирилл Комаров. По его словам, главное достижение – восстановление роста по большинству доступных бумаг после панических продаж в феврале. Это прибавило оптимизма и уверенности российским инвесторам.

«В течение ближайшей недели ожидаем сохранение положительной динамики рынка. При этом волатильность явно будет снижаться», – сказал он.

Итоги торгов действительно оказались выше «многих оптимистичных ожиданий», отметил Короев. В первые же минуты индекс Мосбиржи вышел в плюс, причем рост потом ускорился до 10% (к закрытию — 4,4%). Хотя многие участники рынка и эксперты предполагали, что после просадки рынка может последовать выкуп бумаг и выход в плюс. При этом он обратил внимание, что сегодня действовали определенные ограничения: запрет на короткие продажи, а ограничения по движению капитала и действиям нерезидентов с российскими активами. Это помогло стабилизировать рынок.

По сути сейчас произошел отскок после падения на фондовом рынке и длительного перерыва в торгах, добавил частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров. По его словам, бумагам сейчас «падать ниже некуда», и для этого пока нет объективных причин. Санкционное давление пока себя исчерпало. Меры, которые приняли ЦБ и Минфин, помогли стабилизировать ситуацию. Теперь, по его мнению, индексы и бумаги российских компаний будут постепенно восстанавливаться, но к рекордным уровням осени 2021 года они «не вернутся еще долго». На российский рынок будет оказывать давление текущая повестка: причем это касается не только развития военной операции на Украине, но и других факторов, в частности, политики ФРС США.

Такой рост не будет продолжаться долго, считает специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов. По его словам, на это влияет запрет на открытие коротких позиций, а также на продажу акций нерезидентами. Когда их отменят, ситуация может измениться. «Во-вторых, де-факто это эйфория от первого дня торгов за месяц», – обратил внимание он. По мнению эксперта, завтра уже такой резкой положительной динамики не будет.