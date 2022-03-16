Станет ли более востребована процедура банкротства физлиц

За все время существования процедуры банкротства физлиц в России несостоятельными были признаны почти полмиллиона граждан. Такие данные приводит Единый федеральный реестр «Федресурс». Как уточнили в компании, в январе-феврале 2022 года темпы личных банкротств не ускорились. Но аналитики уверены: по итогам 2022 года показатели удвоятся. На фоне санкций вводится полугодовой запрет на принудительное банкротство граждан и бизнеса по заявлению кредиторов. Мера коснется 5% россиян, прогнозируют юристы. То есть, более 7 млн человек.

С 1 октября 2015 года, когда в России заработала процедура банкротства, несостоятельными были признаны 475 126 граждан. Об этом «Газете.Ru» сообщили в «Федресурсе».

«Количество граждан (включая индивидуальных предпринимателей), признанных банкротами в 2021 году составило 192 846, что на 62% больше, чем в 2020 году», — рассказал руководитель «Федресурса» Алексей Юхнин.

По его словам, текущие проблемы в экономике теоретически могут вылиться в новые банкротства не ранее чем через полгода-год. «В январе-феврале 2022 мы не наблюдаем ускорения темпов роста числа банкротств. Они даже несколько ниже, чем в начале прошлого года», — уточнил Юхнин.

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков прогнозирует рост числа личных банкротств в ближайшее время.

«Вполне допустимо, что вероятное число личных банкротств в следующем полугодии может удвоиться относительно предыдущего года. С учетом резкого изменения экономической ситуации даже удвоение является вполне позитивным прогнозом», — считает Кочетков.

Управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин с ним согласен.

«В 2022 году мы ожидаем взрывной рост личных банкротств — в 2-2,5 раза по сравнению с 2021 годом. Причины — рост безработицы, что связано с нарушением цепочек поставок, исчезновения целого ряда бизнесов (включая уход иностранных компаний из России), а также банкротство многих ИП. По нашим оценкам это 400-450 тыс. случаев личных банкротств», — уточнил Гришунин.

Полугодовой мораторий на банкротство

В России планируют ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве граждан и компаний по требованию кредиторов (то есть запрет на принудительное банкротство) сроком на шесть месяцев. Пункт о введении моратория сроком на полгода содержится в рабочей версии плана правительства по поддержке экономики в условиях санкций, пишут «Известия». Мораторий должен вступить в силу с момента опубликования постановления правительства, пишут «Известия». Его подписание запланировано на ближайшее время.

«В целом мораторий сроком на шесть месяцев – правильная мера. Это период охлаждения, который позволит оградить должников и кредиторов от резких необдуманных действий, понять, есть ли перспективы восстановления платежеспособности, договориться о реструктуризации», — уверен Юхнин.

По словам Кочеткова, в период форс-мажора требуются дополнительные меры поддержки, как гражданам, которые могут лишиться работы, так и бизнесу, который сталкивается с резким изменением среды деятельности.

«В последние годы в России количество банкротств физических лиц только росло. Во многом этому способствовал рост ключевой ставки ЦБ, падение реальных доходов и нестабильная ситуация с занятостью из-за коронавируса. При этом банки продолжали активно кредитовать экономически активное население, большая часть которого - 57% или 43 миллиона человек — уже в долгах. Поэтому главная цель моратория – не допустить дефолта этой части заемщиков, которая наиболее уязвима в текущей ситуации», — подчеркнул советник по правовым вопросам юридической группы «Совет» Владислав Журавлев.

По его словам, от моратория граждане выиграют — у них будет практически невозможно что-либо забрать. «Меры, принимаемые банками, при неплатежах должника будут неэффективными. Условно, если у банка есть обеспечение возврата кредита в виде недвижимости, долг будут просуживать и отбирать имущество. Но кому сейчас можно продать квартиру или офис, оформленный на физлицо? Платежеспособных покупателей осталось мало», — указал Журавлев.

Мера коснется 5% россиян

Партнер коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Светлана Тарнопольская считает, что мера коснется примерно 5% россиян. Заявления об их банкротстве могут подать банки или Федеральная налоговая служба, уточнила она.

«В 95% случаев сами граждане инициируют банкротство. В то же время более 70% банкротств компаний инициируют кредиторы. Граждане, которые сами планировали избавиться от долгов с помощью процедуры банкротства, смогут это сделать. Как и раньше. Но о 5% от общего числа заявлений о банкротстве граждан забывать не стоит. Эти 5% будут защищены от возможного банкротства мораторием. Заявления о банкротстве таких граждан подают в основном банки и налоговая».

По данным Росстата, на 1 января 2022 года численность населения России составила 145,5 млн человек. То есть мера коснется 7,275 млн человек.

Мораторий может быть продлен

По словам Кочеткова, в течение полугода люди, как правило, находят новую работу.

«В экономике же появляется некая определенность относительно выхода из кризисной ситуации. Пока текущие меры ориентируются на период конца августа — начала сентября в качестве временных рамок для возвращения к обычному функционированию условий по кредитам. Если бы этих мер не было сегодня, банки, столкнувшиеся с различными ограничениями, могли бы испытать шок ликвидности. Это потребовало бы от ЦБ приступить к массовой санации финансовых организаций. Поэтому проще и эффективней заморозить некий статус-кво для постепенного решения проблемных случаев», — уверен Кочетков.

По мнению Тарнопольской, срок моратория впоследствии могут продлить.

«Сейчас это срок, в течение которого будет ясно, удастся ли нормализовать экономические процессы», — указала юрист.

Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль отметила, что неопределенность и инфляция будут главными тормозами для поиска новых источников доходов и решения проблемы возможного банкротства.

«Чтобы данная мера имела действенный характер, целесообразно дополнить ее запретом на блокировку и арестов счетов компаний и граждан со стороны банков и судебных приставов. Также — проведением налоговой амнистии для субъектов малого и среднего бизнеса, оказавшихся в сложных финансовых условиях», — уверена собеседница «Газеты.Ru».

По прогнозам Журавлева, довольно велик риск всплеска банкротств после завершения срока действия моратория.

«Важный аспект — социальный. Рост банкротств увеличивает уровень социальной напряженности, увеличивает рост преступности, а в долгосрочном плане – бедности», — отметил Гришунин.