Философия ESG-девелопмента: «зеленые» стандарты, инклюзивность, биоразнообразие

В мире растет число предприятий, режимов регулирования и технологий, которые помогают облегчить выбор недвижимости для инвестиций. «Газета.Ru» разбиралась, как меняется индустрия девелопмента при внедрении принципов ESG и целей устойчивого развития.

Экологические проблемы и изменение климата уже определяют выбор инвестиций. Теперь бизнес перед покупкой недвижимости все чаще задается вопросом: если я куплю не эффективное здание и ничего не буду с ним делать, смогу ли я выгодно продать его через 15-20 лет? Те же вопросы волнуют и покупателей квартир. Возможность жить в энергоэффективном здании и экономить на энергии, воде и отоплении может оказаться решающим аргументом при покупке жилья.

Цели устойчивого развития в девелопменте

В последние годы ESG-повестка стала одним из ведущих мировых трендов. Аспекты направления ESG — окружающая среда (environmental), социальное развитие (social) и корпоративное управление (governance) охватывают все отрасли экономики. Однако, строительство, как сектор самых масштабных выбросов в атмосферу, наиболее активно переходит на ESG-платформы. Усилия компаний по внедрению ESG в свою деятельность, оценка воздействия на общество и окружающую среду, приносят выгоду и покупателям, что отражается на уровнях продаж.

close 100% ЖК «Зеленая река» «Донстрой»

Например, у самого экологичного девелопера Москвы, компании «Донстрой» (премия Urban Awards) объем продаж в жилом комплексе «Символ» в Лефортово за год вырос на 41%. Здесь было продано 2217 квартир.

В рамках глобального ESG-направления, ООН создала 18 основных целей устойчивого развития (ЦУР). В области девелопмента ЦУР ООН направлены на формирование процветающих и инклюзивных сообществ, сохранение биоразнообразия, лидерство в устойчивых технологических решениях и прозрачное управление.

К достижению этих составляющих стремятся сегодня самые прогрессивные девелоперы. Проекты смешанной застройки, создающие не просто жилые районы, а сообщество жителей с учетом их интересов, а еще и сертифицированные по системам «зеленого» строительства, вот, пожалуй, современный стандарт ESG подхода к городской застройке.

Социальная инклюзивность

Корпорация Говарда Хьюза на днях анонсировала новое строительство — район Lakefront в городе Колумбия. Проект включает в себя жилые дома, торговые и парковые площади и крупное медицинское учреждение. Размер инвестиций составит $325 млн.

В Lakefront будет набережная с фонтаном, амфитеатр и общественная площадь для проведения мероприятий. К медицинскому центру будет примыкать прогулочная терраса, выходящая на озеро и места для занятий спортом. В южной части района уже в этом году откроется ресторан Offshore и концертный зал Encore. А также уникальное некоммерческое предприятие — офис программы поддержки чернокожих студенток-предпринимателей, яркий пример современной западной инклюзивности, когда всем доступны равные условия. Строительство начнется с медицинского учреждения.

Ожидается, что здание получит статус LEED Platinum, наивысший уровень международной системы сертификации «зеленого» строительства LEED.

Концепция застройки называется «Город в саду», и пропаганде здорового образа жизни здесь отведена значительная роль. Предполагается улучшение пешеходного и велосипедного сообщения района, жилые апартаменты будут окружены зонами отдыха.

ESG подходы к созданию жилой среды

В эпоху интернет-доставок, онлайн обучения и удаленной работы, важными жизненными составляющими становятся движение, социальная адаптация, минимизация потребительства. И здесь задача девелопмента привлечь жителей к здоровому образу жизни и социальной активности, научить беречь окружающую среду. Обеспечить те условия, в которых можно легко найти занятие и компанию по интересам. Успешные решения ESG-задач в разрезе комфортной многофункциональной городской среды, можно наблюдать в проектах современных экодевелоперов.

close 100% ЖК «Зеленая река» «Донстрой»

Новый проект комплексного освоения территории «Остров» реализует компания «Донстрой» в Мневниковской пойме Москвы-реки. Изначально очень высокие экологические данные «Острова» позволяют создать здесь концепцию единения с природой: набережные и прогулочные маршруты у воды, тихие прибрежные зоны отдыха, площадки для йоги и медитаций. Во дворах домов будут уютные «зеленые комнаты», ручей и релакс-парк. Впрочем, подумал девелопер и об активных жителях, тем более по проведенным опросам, любителей спорта среди покупателей квартир на «Острове» более 70%. Спортивный маршрут длиной 7 км пройдет по территории кварталов проекта и будет разноуровневым, с воркаутами и указателями калорий, которые можно потратить на том или ином участке.

В каждом дворе будут организованы возможности для занятий спортом, а на территории четвертого квартала «Острова» появится большой актив-парк.

В домах тоже будут выделены общественные помещения для спорта — фитнес-румы, доступные только жителям комплекса. «Остров» с самого начала проектируется по стандартам международной системы «зеленого» строительства LEED, которая ориентирована на ресурсоэффективность, экологичные материалы и сокращение выбросов. Общеобразовательная школа в проекте станет первым в России социальным объектом, сертифицированным по LEED. Все объекты компании «Донстрой» реализуются при финансовой поддержке Банка ВТБ, также избравшего ESG-стратегию для дальнейшего развития.

Живое здание и яблоневый сад

Восстановление биоразнообразия в городах — один из ключевых ESG-трендов наступившего года. И речь идет не просто о высаживании деревьев и цветов. Сама архитектура становится регенеративной. В китайском Чжэцзяне есть театр, построенный из живого бамбука, то есть растущие деревья представляют собой стены сооружения. Вверху они согнуты к центру, образуя своеобразный купол. В театре проходит целый ряд мероприятий от местных оперных представлений до сеансов медитации.

close 100% Парк «Событие» на территории ЖК «Зеленая река» «Донстрой»

Московский девелопмент до зданий из бамбука пока не добрался, но стремится восстанавливать биологическое разнообразие в городе. Причем, не просто местные виды растений, а биоразнообразие, исторически находившееся в этом районе. Так, в части нового парка «Событие» в Раменках компания «Донстрой» возрождает плодовые сады, которые росли здесь когда-то.

С появлением ESG-аспектов девелопмент эволюционирует. Рождаются удивительные идеи, делающие наши города дружелюбными и удобными. На первый план выходят экологичные здания, интересы жителя и забота о сохранении планеты.