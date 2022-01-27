Ситуация хуже, чем кажется: в России уничтожение лесов идет быстрее восстановления

Федеральный проект «Сохранение лесов» не позволит восстановить баланс между потерями и воспроизводством леса. К такому выводу пришли в Счетной палате. К моменту завершения проекта в 2024 году планируется восстановить только те леса, которые погибли или были вырублены в течение одного года. Главная проблема лесовоспроизводства — недостаточность финансирования, отметили аудиторы.

Счетная палата проверила, как реализуется федеральный проект «Сохранение лесов». Темпы лесовосстановления за последние пять лет выросли. По итогам 2020 года восстановлено 93,6% площади погибших и вырубленных в 2019 году лесных насаждений. Это на 31,8% больше, чем в 2016 году, отмечается в документе (имеется в распоряжении «Газеты.Ru»).

Однако поводов для оптимизма мало, если учесть масштабы ежегодных потерь.

«Несмотря на позитивную динамику, площади ежегодного выбытия лесов превышают объемы лесовосстановления. Общая площадь российских лесов, требующая восстановления, составляет 35,4 млн га», — отметил на коллегии Счетной палаты аудитор Сергей Мамедов.

По данным директора департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов Минприроды России Андрея Грибенникова, на 1 января 2021 года площадь лесовосстановления и лесоразведения составила 1,18 млн га.

Механизм компенсационного лесовосстановления, запущенный властями в 2019 году, «не дал очевидных результатов по увеличению площади лесов». Например, в Томской области в 2020 году компенсационное лесовосстановление проведено на площади всего 1,5 % от вырубленного, уточнили в Счетной палате.

Обещать не значит восстановить

Как показал анализ, ко времени завершения федерального проекта в конце 2024 года получится восстановить только ту площадь лесов, которую вырубят по плану в 2022 году. О восстановлении всех утраченных насаждений даже речи не идет.

Ключевая проблема с восстановлением лесов — необеспеченность необходимым финансированием, отмечает СП. Финансовая обеспеченность воспроизводства лесов составила в 2019 году 67% от заявленного регионами, в 2020 году — 82% от необходимого.

По новым правилам ведения лесного хозяйства, вступившим в силу с этого года, от субъектов РФ требуется больше высаживать посадочного материала. Регионам поставлена задача нарастить лесовосстановление до 20% от утраченных лесов. И делать это необходимо за счет посадочного материала с закрытой корневой системой (такие посадки обеспечивают лучшую приживаемость растений).

Но как показал опрос, проведенный Счетной палатой, в 35 из 85 регионов заранее признали, что планы, скорее всего, не будут выполнены. «Мероприятия по созданию и эксплуатации лесных питомников не обеспечены финансированием, в том числе из-за того, что Минприроды и Рослесхоз не внесли соответствующие изменения в нормативные акты», — отметил Мамедов.

Аудиторы также выявили несоблюдение Рослесхозом норм бюджетного и лесного законодательства на 127 млн рублей.

Счетная палата не исключает, что ситуация с состоянием лесов на самом деле может быть хуже, чем кажется. Есть проблема с актуальной информацией о лесах.

Порядка 84% площадей лесного фонда оценивались последний раз более 10 лет назад.

В Рослесхозе с выводами Счетной палаты согласились. «У нас уже подготовлены проекты актов, которые связаны с порядком проведения работ по лесовосстановлению и лесоразведению», — отметила на коллегии замруководителя Рослесхоза Анастасия Винокурова.

Ржавчина никуда не делась

Проблему достоверности официальных сведений по лесному хозяйству правительственные чиновники обозначили еще в августе 2018 года. Тогдашний куратор лесной отрасли вице-премьер Алексей Гордеев поручил подготовить предложения по усилению контроля за оборотом древесины.

В ноябре того же года Дмитрий Кобылкин (в то время министр природных ресурсов и экологии) и глава Рослесхоза Иван Валентик отчитывались на «правительственном часе» в Совете Федерации. Этот отчет категорически не устроил парламентариев. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко потребовала в жесткой форме разобраться с недостоверной отчетностью и коррупцией в лесном хозяйстве, с этой «коррупциогенной и криминализованной сферой».

«Эта ржавчина уже разъела всех», — возмутилась тогда Матвиенко и даже «поставила на счетчик» чиновников, ответственных за решение этой проблемы.

«Давайте мы дадим вам шесть месяцев, чтобы вы разобрались, у Валентика уже счетчик пошел, ему меньше осталось», — резюмировала Матвиенко.

Судя по отчету Счетной палаты (за 2019, 2020 и частично 2021 годы), ситуация с официальной статистикой в лесном хозяйстве изменилась мало.