ЦБ предложил запретить операции с криптовалютами: что ждет владельцев

ЦБ предложил ввести запрет на операции с криптовалютой – выпуск, обращение, обмен. Владение цифровыми активами пока запрещать не будут — это возможно делать через иностранные площадки, уточнил регулятор. Какая будет ответственность за нарушения, пока неизвестно. «Газета.Ru» спросила экспертов, какие последствия будет иметь этот запрет для рынка, и что делать тем, кто владеет криптовалютой или занимается майнингом.

Банк России предложил жестко зарегулировать криптовалютный рынок: предлагается запретить выпуск, майнинг, обращение цифровых валют. Использование криптовалют несет в себе риски для благосостояния граждан (например, частные инвесторы могут потерять свои вложения), финансовой стабильности, а также способствует нелегальной деятельности, говорится в докладе ЦБ «Криптовалюты: тренды, риски, меры».

Что предлагает регулятор:

• Ввести ответственность за нарушение запрета на использование криптовалюты в качестве средства платежа за товары, работы и услуги, которые продаются и покупаются российскими юридическими и физическими лицами.

• Ввести запрет на организацию выпуска или выпуск, организацию обращения и обмена криптовалюты на территории России, а также установить ответственность за эти нарушения.

• Запретить финансовым организациям делать собственные вложения в криптовалюты и связанные с ними финансовые инструменты, а также использовать российских финансовых посредников и инфраструктуру для осуществления любых операций с криптовалютой, а также способствования подобным операциям.

Владение криптовалютой пока запрещать не собираются, заявила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова. Это возможно будет делать через иностранные юрисдикции, пояснила она.

Ограничений, запретов на владение криптовалютами не планируется, но планируется ограничение для использования российской финансовой инфраструктуры», — уточнила Данилова.

Как отреагировали участники рынка

Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин назвал предложение запретить операции с криптовалютами «бредом и чушью». По его словам, это сложно осуществить с технологической точки зрения.

«Техиндустрия развивалась не по инициативе ЦБ, вне ЦБ и без оглядки на ЦБ. И в интернете запретить криптовалютные платежи Центробанк не может никак», — заявил он «Газете.Ru».

Кроме того, криптоиндустрия уже приняла в России достаточно серьезные обороты, отметил Припачкин. «Количество россиян, которые имеют криптокошельки — их около 18 млн. В основном это трудоспособная молодежь. И зачем вызывать ее раздражение вместо того, чтобы заняться регулированием этой индустрии, я не понимаю», — заявил глава ассоциации.

Желание запретить операции с криптовалютой в России он назвал «свидетельством низкого профессионализма руководства ЦБ, их непонимания тех процессов, которые идут в экономике».

Представитель криптобиржи Binance сообщил «Газете.Ru», что они готовы обсуждать этот вопрос. «Мы открыты к диалогу и обсуждению защиты интересов добропорядочных российских пользователей криптовалют», — сказал он.

Сооснователь оператора промышленного майнинга BitCluster Виталий Борщенко также надеется, что ЦБ в ближайшее время обсудит свое предложение с участниками рынка.

«Мы считаем, что это пока только доклад-предложение. Поэтому не видим причин для беспокойства на данном этапе. Надеемся, что доклад будет обсуждаться со всеми заинтересованными сторонами и отраслями», — сказал Борщенко «Газете.Ru».

При этом он считает, что власти вряд ли поддержат позицию ЦБ, поскольку государству это не выгодно.

Насколько прибыльный рынок криптовалют

В целом по миру, по данным CoinGecko, суммарная стоимость более чем 12 тыс. криптовалют превышает $2,2 трлн, рассказал «Газете.Ru» генеральный директор BitRiver (блокчейн дата-центр) Игорь Рунец. По информации ForkLog, в 2021 году только выручка майнеров биткоина (Bitcoin) и эфира (Ethereum) в мире составила около $40 млрд.

В России, по оценке BitRiver, майнингом одного биткоина занимаются около 300 тыс. лиц (физических и юридических). Совокупная усредненная выручка российских майнеров биткоина составляет около $1,5 млрд в год. Еще примерно $2,5 млрд в год зарабатывают майнеры других криптовалют (эфир, монеро и др).

«Таким образом, если взимать с криптовалютных операций при переводе в фиатные средства налог на прибыль или НДФЛ, то в консолидированный бюджет России будет в среднем ежегодно поступать более 50 млрд руб. в виде доходов. И это только на первом этапе», — заявил Рунец.

По его словам, при рациональном регулировании криптовалютного рынка будет не только пополняться бюджет, но и повышаться качество жизни, расти экономика.

«BitRiver и все субъекты российской отрасли цифровых валют надеются, что Банк России и силовые структуры страны не будут устанавливать и инициировать запреты на операции с криптовалютами в России и продолжат выстраивать конструктивный диалог с участниками рынка. У России сегодня есть реальная возможность стать мировым лидером в области цифровых финансовых технологий», — заявил Игорь Рунец.

Что будет в случае введения запрета и сложно ли его обойти

Криптовалютный рынок вряд ли перестанет функционировать из-за решения ЦБ, считает директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков. По его словам, «если что-то убрали, это не значит, что оно исчезнет».

«Рынок криптовалютный уже сформировался, и вне зависимости от решения ЦБ он будет развиваться. А владельцы криптовалюты, я думаю, разберутся», — заявил эксперт «Газете.Ru».

По его словам, даже сейчас невозможно соблюсти все разрешения и запреты, так как крипторынок трансграничный. «По сути, никакие ограничения не смогут ни на что повлиять», — считает Солодков.

Однако майнеров, возможно, смогут отслеживать по потреблению электроэнергии, добавил он.

Подобной точки зрения придерживается и руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский. По его мнению, криптовалютный рынок просто уйдет в тень. Пока против выступает только ЦБ — Минфин, Минэкономразвития и Минэнерго готовы легализовывать эту сферу, добавил Хомский.

«Сейчас криптобиржи готовы идти на сотрудничество, чтобы продолжать работу в стране, тогда как после ввода ограничений вся сфера полностью уйдет в тень. Заблокировать ее будет куда как сложнее, чем Telegram», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Он также отметил, что в эту индустрию вложено слишком много денег, чтобы ее запрещать.

Личный опыт бытового майнера

Ни Центробанку, ни правоохранительным органам не удастся отследить «бытовых майнеров» — обладателей небольших ферм с невысокой производительностью и энергопотреблением, заявил «Газете.Ru» Михаил, который занимается майнингом биткоина.

«Майнинг – это необязательно огромный ангар рядом с гидроэлектростанцией с оборудованием на сотни миллионов рублей или даже долларов. В России, как и в других странах десятки, сотни тысяч обычных граждан занимаются добычей криптовалюты. У них в квартирах или на участках стоят маленькие фермы с оборудованием стоимостью от 500 тыс. руб. до 3-5 млн руб.», — объясняет Михаил.

По его словам, подобные фермы отследить по энергопотреблению крайне сложно – майнеры часто подключаются к энергосети нелегально.

«Стандартом энергопотребления для частного дома являются 15 кВт. При определенных условиях домовладелец может даже поднять максимальную мощность до 150 кВт. Представьте, что у него небольшая ферма на 10-15 единиц оборудования, которая постоянно потребляет 25-40 кВтч. Он запитывается, что называется, «от столба», прячет нелегальное подключение. Системы телеметрии, которые есть у поставщика энергии, могли бы увидеть резкий рост потребления на конкретном участке. Но они его не видят – подключение-то незаконно, не отражается в учетных данных. И таким образом повышение энергопотребления как бы размывается по всему массиву частного сектора, в котором расположен дом. А в массиве может быть и 100, и 500 домовладений. Здесь системы контроля бессильны», — пояснил майнер.

При меньшем энергопотреблении отследить будет сложно даже тех домашних майнеров, кто подключил оборудование к сети легально, уверен Михаил. Одним из косвенных способов найти нелегальную криптоферму станет шум.

«Если мы говорим о майнинге Etherium, то он, как правило, ведется на видеокартах. Они малошумные. А вот добыча биткоина идет часто с помощью специального оборудования – асиков – созданных специально для майнинга. Они достаточно громкие, особенно, если их больше пяти-семи штук. Если они расположены в строении с плохой звукоизоляцией, то могут выдать майнера. В многоквартирных домах могут выдать соседи. Но пока непонятно, как, ориентируясь на звук, правоохранители получат право зайти в дом к человеку. На каких основаниях это должно происходить? Здесь однозначно должна быть правовая проработка вопроса», — заключил майнер.