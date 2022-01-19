«Eжеквартальная или ежегодная выплата». Держателям ПИФов прописали бонус

Раньше владельцы паев могли получать доход, лишь продав свои доли в фондах. Теперь же Центробанк заявил, что держатели ПИФов смогут выводить дивиденды раз в квартал или год — как с большинством акций. Эксперты согласны: с учетом защищенности ПИФов от резких падений и существующей налоговой льготы новая возможность привлечет инвесторов.

Россияне смогут с 1 февраля 2022 года получать текущий доход по инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов (ПИФов). Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Центробанка. Речь идет о том, что россияне смогут получать доход по ПИФам раз в квартал или раз в год — как дивиденды по акциям.

Что такое ПИФ ПИФ — это инвестиция, защищенная от резких взлетов и обвалов, в составе которой может быть множество акций и облигаций разных компаний, а управлением активами занимаются опытные управляющие активами. По данным InvestFunds, за 2021 год россияне вложили в ПИФы 393,9 млрд рублей. Это на 53% больше, чем в 2020-м и втрое больше, чем в 2019-м. Читать дальше

Стимул от регулятора

Сейчас владельцы ПИФов могут получить доход, только продав паи, по завершению срока вложения. Как возникает доход? На деньги, внесенные в фонд, приобретаются ценные бумаги или другие активы. Если их стоимость на рынке растет, увеличивается и стоимость пая инвестора. Продавая пай, инвестор получает доход.

Привлекательность ПИФов по сравнению с другими инвестиционными продуктами в их защищенности от резких колебаний рынка, а также в налоговой льготе — после трех лет владения паем можно получить налоговый вычет на 3 млн руб.

В 2019 году были приняты изменения в федеральный закон «Об инвестиционных фондах», которые предусматривают возможность выплаты текущего дохода по розничным инвестиционным паям.

«На практике данная возможность появится у управляющих компаний ПИФ с 1 февраля 2022 года, когда вступят в силу нормативные акты Банка России о требованиях к правилам доверительного управления ПИФ, предусматривающие регулирование выплаты дохода», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе ЦБ.

Возможность выплаты текущего дохода по паям повысит инвестиционную привлекательность ПИФ для розничных инвесторов и будет стимулировать появление на рынке ПИФ новых инвестиционных продуктов». По мнению регулятора, все это привлечет инвесторов в ПИФы.

Представители ЦБ пояснили, что с момента вступления в силу нововведений у пайщика появится возможность получать доход в течение срока владения им — аналогично дивидендам по акциям, купонам по облигациям.

«Важно отметить, что право на получение текущего дохода по паям будет не в любых ПИФ, а только в тех, где такая возможность будет включена УК в правила доверительного управления фондом»,— пояснили в пресс-службе Банка России.

Ожидается, что на рынке будут ПИФы как с возможностью получения текущего дохода по паям, так и без нее. Периодичность выплаты текущего дохода, сроки и иные условия его выплаты также будет определять компания, которая управляет паевым фондом. Представляется, что в большинстве случаев это может быть ежеквартальная или ежегодная выплата — аналогично дивидендам и купонам.

По паям закрытых ПИФов текущий доход может выплачиваться уже сегодня, если это предусмотрено правилами доверительного управления, добавили представители ЦБ.

По данным Московской биржи, число частных инвесторов — уже около 17 млн человек. Впрочем, как отмечает Банк России, 64% брокерских счетов пустые. Кто-то уже успел потерять деньги на бирже и не решается повторить негативный опыт, кому-то просто сложно решиться начать инвестировать. Тем не менее эти 64% (свыше 10 млн человек) психологически готовы к инвестированию и являются потенциальными клиентами управляющих компаний, отмечают в InvestFunds.

Доход в моменте

Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», согласны с ЦБ.

«Выплата дивидендов в фондах будет способствовать повышению привлекательности ПИФов, — считает директор по инвестициям «БКС Мир инвестиций» Михаил Кузин .— Американские биржевые фонды уже выплачивают инвесторам весь получаемый текущий доход от инструментов, на Лондонской же бирже залистинговано множество фондов, которые реинвестируют получаемые купоны и дивиденды».

Начальник отдела инвестиционных продуктов и технологий УК «Открытие» Евгений Горбунов в беседе с «Газетой.Ru» уточнил, что ранее получить промежуточный доход в рамках фонда было невозможно, необходимо было продавать паи, а это сопряжено с дополнительными комиссиями.

«Раньше клиенты получали доход за счет увеличения стоимости пая, то есть могли ощутить прибыль, только продавая паи. Теперь появится дополнительный психологический момент – всегда приятно видеть доход в моменте», — пояснил он.

Для различных целей бывают выгодны разные типы фондов.

«У нас ранее для рантье, живущих на получаемый от инвестиций доход, было необходимо либо периодически погашать свои паи, либо упаковывать активы в стратегии доверительного управления, что также может быть не для всех удобно, — подчеркнул Кузин.— Выплата дивидендов фондом будет очень удобной для рантье, поскольку они будут сохранять налоговую льготу по долгосрочному владению фондом и одновременно удовлетворять потребность в постоянном доходе». По сути, можно выводить деньги и получать налоговую льготу.

Директор по стратегическому развитию УК «Альфа-Капитал» Вадим Логинов считает, что в самое ближайшее время можно ожидать появления первых ПИФов с регулярными процентными выплатами. По его мнению, они будут пользоваться спросом и займут свою нишу.

Кроме того, на рынке долго бытовало мнение, что высокие депозитные ставки замедляют притоки в фонды. Но сейчас эта тенденция меняется.

«Сейчас мы видим быстро растущий интерес к фондовому рынку у людей, которые еще не инвестировали ранее, — уточнил Кузин. — Поэтому вряд ли мы увидим сильное замедление притоков в ПИФы. В последнее время мы наблюдали также падение стоимости российских активов, как акций, так и облигаций, в связи с очередной волной санкционной и геополитической напряженности. По мере ослабления этих угроз стоимость активов будет восстанавливаться и показывать высокую доходность, что дополнительно привлечет новых инвесторов».

Инвестор самостоятельно принимает решение о том, реинвестирует он полученный промежуточный доход или фиксирует его.

«Если он его фиксирует и выводит, в дальнейшей инвестиционной активности данные средства использоваться не будут, что может негативно повлиять на итоговый результат, и в этом риск, — отметил Горбунов.— Чтобы денежные средства работали дальше, лучше произвести реинвестирование».