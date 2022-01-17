Как не стать жертвой новой аферы с пенсиями

В интернете стали появляться сайты, которые предлагают россиянам произвести расчет полагающихся пенсионных накоплений за комиссию в 200–300 рублей, рассказали «Газете.Ru» в «Лаборатории Касперского». После того, как пользователь заплатит, деньги уходят мошенникам. А заодно и личные данные. Как не стать жертвой злоумышленников — в материале «Газеты.Ru».

Новая схема мошенничества — это типичный скам (вид обмана, при котором жертву вводят в заблуждение и вынуждают саму раскрыть данные или отдать деньги мошенникам). В компаниях Group-IB, «Газинформсервис», «Инфосистемы джет», Zecurion и Digital Security, специализирующихся на кибербезопасности, знают о схеме.

«Под прицелом мошенников — значительное число россиян»

Для многих людей после выхода на пенсию именно размер ее выплаты определяет то, как они будут проводить свое время: сидеть с внуками или искать подработку. Поэтому многим людям интересно, какой у них будет размер пенсионных выплат. Получается, что под прицелом данной схемы находиться значительное количество россиян, и мошенников есть шанс неплохо заработать именно за счет массовости схемы, говорит директор департамента проектирования компании «Газинформсервис» Александр Калита.

Проблема актуальна для предпенсионеров – людей за 50 лет, у которых скоро закончится трудовой путь. Граждане среднего возраста – от 30 до 50 лет – тоже могут стать жертвами аферистов, поскольку активно интересуются, сколько они будут получать в старости, если продолжат работать в текущем темпе.

«Поэтому аферы с пенсиями потеряют актуальность только в случае отмены самих пенсий», — считает Калита.

«Пожилые люди в силу возраста подвержены внешнему воздействию — внушению, психическому давлению, запугиванию. Многие их них одиноки и не имеют родственников, с кем могут посоветоваться. Что немаловажно для преступников — у потенциальных жертв есть небольшие, но накопления. Темы, которые беспроигрышно привлекают внимание пожилых людей — здоровье, оплата коммунальных услуг, пенсионные вопросы. Именно их и используют интернет-аферисты», — отметил руководитель CERT-GIB Александр Калинин.

«Вернуть потерянные деньги весьма проблематично»

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов подчеркнул, что уплаченную «комиссию» будет весьма проблематично вернуть. «Можно попробовать оспорить операцию по горячим следам, для этого необходимо как можно скорее сообщить об этом в свой банк, но гарантии успеха тут нет, особенно если прошло несколько дней», — пояснил он.

В «Лаборатории Касперского» дали несколько советов, как не стать жертвой мошенников.

«Чтобы не попасться на удочку злоумышленников, стоит иметь дело только с известными и проверенными сервисами, проверять их в официальных реестрах финансовых организаций, — подчеркнули в компании. — Но даже при взаимодействии с ними необходимо внимательно проверять адрес сайта, прежде чем вводить там какие--либо свои данные.

Даже один лишний символ в названии адреса уже говорит о сомнительности ресурса. Подстраховать от возможных ошибок также помогут защитные решения, которые блокируют попытки перейти на фишинговую или скам-страницу. Для покупок в интернете лучше завести отдельную банковскую карту (можно виртуальную) и вносить на нее деньги непосредственно перед покупками».

Более половины киберпреступлений в Сети приходятся на скам

По данным Group-IB, в 2021 году на скам пришлось больше половины — 56% — всех киберпреступлений в интернете. На скам и фишинг (17%), вместе составляющие мошенничество, приходится три четверти таких преступлений.

По данным ЦБ, объем операций без согласия клиентов банков в третьем квартале 2021 года достиг 3,2 млрд рублей, на 18% превысив показатель за аналогичный период прошлого года. Количество попыток украсть деньги у россиян увеличилось на 40% до 256 тыс. При этом доля возвращенных гражданам средств составила 7,7%, что на 5,4 процентных пункта меньше, чем в третьем квартале 2020 года.

В первом полугодии прошлого года интернет-ресурсы, на которые клиент заходит самостоятельно (сайты, баннеры, реклама в социальных сетях и т.п.) и оставляет свои персональные данные и реквизиты платежных карт, составили 10% от всех атак на россиян, следует из данных регулятора.