Что нужно знать перед покупкой и продажей жилья в 2022 году

В 2022 году вступили в силу несколько изменений в законодательстве, касающихся рынка недвижимости. В основном они затрагивают налоговую сферу. Например, теперь можно будет не подавать налоговую декларацию при продаже недорогой недвижимости, а семьи с детьми смогут вообще не платить этот налог.

Доходы от продажи недорогой недвижимости можно не декларировать

Если человек продал недорогую недвижимость, которая была у него в собственности менее минимального срока владения (в общем случае – пять лет), то он может не указывать это в налоговой декларации.

Законом установлен лимит по доходам от продажи недвижимости, при соблюдении которого можно не подавать налоговую декларацию: для жилой недвижимости, садовых домов и земельных участков – не более 1 млн руб., для иной недвижимости – не более 250 тыс. руб.

Семьи с детьми не будут платить налог от продажи недвижимости

Семьи с двумя и более детьми с 1 января 2022 года могут не платить подоходный налог при продаже квартиры и покупке новой.

«Ранее для продажи квартиры без уплаты налога необходимо было ждать три года с момента владения объектом недвижимости. Это останавливало людей от покупки более комфортного жилья, так как иногда сумма налога соразмерна необходимой доплате. Теперь существенная доля семей сможет улучшить условия проживания», — отметила директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

Однако здесь есть несколько критериев. Возраст детей должен быть до 18 или 24 лет (для студентов очной формы обучения), а площадь нового жилья – больше, чем проданного. В собственности не должно быть другой недвижимости, чья площадь составляет более половины от купленной. Кадастровая стоимость нового жилья не должна превышать 50 млн руб. Сделка по покупке нового жилья должна быть совершена не позднее 30 апреля года, который следует за годом продажи, пояснила управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка.

Увеличение кадастровой стоимости

Кадастровая стоимость сейчас – это основной показатель, на основе которого проводятся все государственные расчеты и другие действия с недвижимостью: формируются ежегодные налоги, оцениваются объекты при купле-продаже недвижимости.

В 2021 году была проведена очередная оценка объектов. На основе ее результатов в 2022 году будет происходить расчет налогов физических лиц. Основная цель переоценки – чтобы налоги были адекватными реальной цене недвижимости, пояснила Юлия Дымова из Est-a-Tet.

Информации в выписке из ЕГРН будет больше

В выписку из ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости) с 1 января 2022 года будут включать сведения о лице, которое проводило кадастровые работы, а с 1 февраля 2022 года – данные об аварийности дома. Кроме того, сейчас обсуждается возможность выдачи информации из реестра только с согласия собственника.

«С одной стороны, это позволит защитить персональные данные, но с другой – увеличит сроки сделки», — отметила Надежда Коркка из «Метриума».

Получить налоговый вычет будет проще

Оставить заявку на налоговой вычет теперь можно будет онлайн в упрощенном виде — через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Если у человека есть право на налоговый вычет, ФНС сама направит ему предзаполненное заявление, рассказала Айна Зайцева из «ИНКОМ-Недвижимости».

Дополнительно никаких документов предоставлять не нужно.

«Теперь физлицам не нужно будет очно подавать декларацию 3-НДФЛ, что значительно сократит время и трудозатраты граждан на заполнение документов и ожидание в очередях», — отметила Юлия Дымова из Est-a-Tet.

Информация о праве на налоговый вычет будет поступать от налоговых агентов – банков и застройщиков. Однако на 28 декабря 2021 года к сервису присоединились всего пять банков, добавила эксперт.

Какие еще изменения ждут рынок недвижимости

В 2022 году ожидается принятие законопроекта о статусе апартаментов. Он окажет влияние не только на новостройки, но и на вторичную недвижимость, поскольку у граждан в собственности уже находится большое число апартаментов, подчеркнула Юлия Дымова из Est-a-Tet.

«Каким бы ни было решение, оно даст гражданам определенность, и они смогут более осознанно распоряжаться апартаментами», — отметила эксперт.

Что будет с ценами

В 2022 году не ожидается каких-то серьезных перемен стоимости жилья, заявил «Газете.Ru» основатель IT-компании Realiste, разработавшей нейросеть для мгновенной оценки недвижимости, Алексей Гальцев.

«По нашим данным, бурный рост цен на недвижимость завершился, теперь он продолжится только на уровне или чуть ниже уровня инфляции. Серьезно подорожать в следующем году могут только те районы, которые сегодня недооценены», — сказал он.

Например, в Москве наиболее выгодными, по оценке искусственного интеллекта, останутся районы Северное Тушино, Теплый Стан, Восточное Измайлово, Коньково, Войковская (предполагаемый рост — 10-15%). В Московской области это районы Домодедово, Жаворонки, Щелково, Лайково, Сабурово-Юрлова (ожидаемый рост — 19-22%).

Такого же мнения придерживается директор департамента вторичного рынка «ИНКОМ-Недвижимости» Сергей Шлома.

«Что касается цен, считаю, что потенциал для их дальнейшего роста практически исчерпан, и в лучшем случае для продавцов средняя стоимость останется на уровне, достигнутом в 2021 году – порядка 279,5 тыс. руб. за 1 кв. м. Тем не менее, поведение цен будет зависеть, в частности, от изменения объема предложения и инфляции», — добавил он.