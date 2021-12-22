«Свято место пусто не бывает». Рискуют ли россияне остаться без смартфонов

США рассматривают возможность ограничить поставки смартфонов в Россию. Это может стать ответной мерой в случае «агрессивных действий» в отношении Украины. По мнению опрошенных «Газетой.Ru» экспертов, такие санкции маловероятны: такие ограничения могут не быть эффективными, кроме того, самим американцам это еще и экономически невыгодно. Но если Вашингтон все же пойдет на эту меру, это затронет не только iPhone, но и другие смартфоны, поскольку в них используются американские технологии.

Американские власти могут ограничить поставки смартфонов в Россию в случае «вторжения на Украину», сообщил Reuters со ссылкой на источник в администрации президента США Джо Байдена.

Под ограничения могут попасть и другие экспортные товары: компоненты для самолетов и автомобилей, а также продукты из «многих других секторов», утверждает собеседник агентства. Эти меры могут стать дополнением к экономическим санкциям, которые обсуждаются в Белом доме.

Ограничения со стороны Вашингтона могут серьезно отразиться на российских потребителях и промышленных предприятиях, утверждает источник. По его словам, американские власти планируют использовать те же инструменты, что и в случае с санкциями против китайской компании Huawei, деятельность которой в США посчитали угрозой для национальной безопасности.

Какие могут быть последствия

Если США действительно ограничат ввоз смартфонов в Россию, это может потенциально коснуться всех смартфонов, которые продаются у нас в стране, заявил «Газете.Ru» ведущий мобильный аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Это затрагивает не только компании из США напрямую, в частности, Apple. Другие участники рынка так или иначе используют американские технологии.

«Если санкции будут, то это не просто санкции против «айфонов». Это санкции против любых смартфонов, использующих американские технологии, – почти 100% смартфонов, которые продаются у нас», — сказал Муртазин.

Выйти из положения и найти какие-то обходные пути возможно, полагает техноблогер Валентин Петухов (Wylsacom). Он напомнил, что первый iPhone не продавался на российском рынке, но из ситуации тогда выходили.

«Конечно, это скажется на объемах и количествах проданных устройств. Но кто захочет, тот добудет. Поэтому не очень понятно, как можно в современных реалиях ограничить поставки. По большому счету это ударит только по легальному бизнесу Apple, по партнерам в России, а потребители как получали iPhone, так и получат», — сказал он «Газете.Ru».

Однако Эльдар Муртазин утверждает, что обойти ограничения будет сложно по техническим причинам: смартфоны нельзя будет активировать и затем использовать. Данные передаются на сервера, и iPhone не получится использовать без авторизации, пояснил эксперт.

«Примеров того, чтобы их обходили (подобные ограничения – «Газета.Ru»), нет практически», — заявил эксперт.

Возможны ли подобные ограничения

США вряд ли пойдут на ограничение поставок смартфонов в Россию, полагает Муртазин. По его словам, американцам это просто экономически невыгодно.

«Мне кажется, это абсолютная фантазия администрации президента США, потому что это вопрос сугубо экономический и лежит в корпоративной плоскости интересов конкретных компаний. И это не выглядит как адекватная мера в случае каких-то действий со стороны России», — также отмечает Валентин Петухов.

По его словам, российский рынок – достаточно существенный для американских компаний, и его потеря даже для Apple будет иметь «неприятные» последствия, считает блогер. Поэтому компания вряд ли заинтересована в том, чтобы участвовать в «политических играх», добавил он.

«Свято место пусто не бывает. И даже кратковременные ограничения повлияют на дальнейшее присутствие на нашем рынке: здесь высокая конкуренция, и может быть некоторый подрыв интереса потребителей. Поэтому для компании, конечно, это катастрофа», — считает Петухов.

К тому же, по его мнению, подобные меры скорее отразятся на российских потребителях, а не на лицах, принимающих решения.

«Конечно, для российского рынка уход Apple не будет катастрофой, потому что есть китайские и корейские бренды, которые смогут насытить недостающий дефицит. Но, как показывает практика, когда американские и европейские компании уходили из России в предыдущие кризисы, и возврат был очень болезненным, и для бизнеса очень существенная потеря», — заключил Валентин Петухов.

В компаниях «М.Видео-Эльдорадо» и «Ситилинк» воздержались от комментариев о возможных последствиях для российского рынка смартфонов.

Какие смартфоны покупают в России

Наибольшей популярностью в России пользуются смартфоны на платформе Android. По данным компании МТС за октябрь 2021 года, первое место по продажам в штуках заняла южнокорейская компания Samsung (34,5% реализованных товаров). На втором месте – китайская Xiaomi (28,1%). Apple оказался на третьем месте (14,7%), четвертую строчку занял еще один бренд из КНР Realme (7,4%).

Несмотря на то, что Apple не на первом месте по продажам, это самое «прибыльное» устройство, утверждает Валентин Петухов. По его словам, в денежном выражении компания «достаточно давно и уверено» занимает лидирующие позиции. Всего в России, по его примерным оценкам, продано 40 млн iPhone разных моделей.