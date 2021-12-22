«Норникель» запустил масштабную программу модернизации

«Норильский никель» – это не только рудники, обогатительные фабрики и металлургические заводы. Это еще и активы в топливно-энергетическом комплексе – ГЭС, ТЭЦ, а также линии электропередач, месторождения газа и газопроводы. До 2030 года компания планирует инвестировать в развитие энергетической инфраструктуры около 600 миллиардов рублей. На что пойдут эти средства и как будут модернизированы энергоактивы компании – в материале «Газеты.Ru».

Компания «Норильский никель» планирует инвестировать в развитие энергетической инфраструктуры до 2030 года 600 миллиардов рублей. Такие данные компания представила 20 декабря 2021 года на совещании по развитию Норильска в Совете Федерации. Подробно о комплексной программе по модернизации энергетического хозяйства «Норникеля» накануне Дня энергетика рассказал вице-президент компании по энергетике Евгений Федоров. По его словам, эту программу можно охарактеризовать словом беспрецедентная. На эти деньги планируется, помимо прокладки новых ЛЭП, строительство четырех энергоблоков на двух ТЭЦ в Норильске, замена всех пяти гидроагрегатов на Курейской ГЭС, прокладка нового газопровода от Пеляткинского до Мессояхского месторождения и модернизация газопровода от Мессояхи до Норильска. Ранее, в рамках реализации программы в 2021 году была завершена замена семи гидроагрегатов Усть-Хантайской ГЭС.

Водный баланс

Занимаясь модернизацией своих топливно-энергетических активов «Норникель» преследует две цели, рассказывает Федоров. Первая – реновация по большей части морально устаревших основных фондов. На это направлены мероприятия по замене изношенных котлов, турбин, генераторов. Вторая цель – это обеспечение роста потребностей комбината в электрической и тепловой энергии, связанного с планами по увеличению объемов добычи и переработки руды, а также запуском объектов «Серной программы», комплексной экологической инициативы «Норникеля», направленной на достижение показателей улавливания серы на уровне лучших мировых практик в Норильском промышленном районе (НПР) и полной ликвидации выбросов в Кольской ГМК, расположенной в приграничной зоне.Так или иначе, но на практике ГМК пытается совместить эти две пересекающиеся истории. Например, замена двух энергоблоков на Норильской ТЭЦ-2 – это не просто замена, но и увеличение мощностей, с 75 до 120 МВт на каждом.

Дело в том, что в конце 2025 – начале 2026 годов компанию ждет серьезный рост нагрузок.

Под эти сроки и осуществляется реновация Норильской ТЭЦ-2 в Талнахе. Впереди – обновление Курейской ГЭС, строительство дополнительных мощностей на Норильской ТЭЦ-3 в Кайеркане, а также и другие проекты – как реновации, так и нового строительства. В этом году, например, завершена модернизация Усть-Хантайской ГЭС. Следующий этап – реконструкция Курейской ГЭС. Затраты на это оцениваются примерно в 10 миллиардов рублей, и компания рассчитывает, что первый обновленный гидроагрегат будет запущен уже в 2024-2025 году.

«Норникель» заявляет, что за счет модернизации растет выработка ГЭС, что позволяет сокращать выработку на ТЭЦ. А значит – снижать потребление природного газа и выбросы СО2. Но рост выработки ГЭС ограничен объемом накопленной в водохранилищах воды и приточности.

«Единственный наш потенциал в части прироста выработки на ГЭС – это уход от холостых сбросов и повышение КПД. Но сотни мегаватт мы, очевидно, из этого не выжмем, – говорит Евгений Федоров. – Поэтому основную часть дополнительной нагрузки, которая будет появляться в НПР, нам придется покрывать за счет тепловых электростанций. И в этом смысле у нас энергобаланс будет, возможно, сдвигаться в сторону газа. В перспективе порядка 40 процентов выработки будут обеспечивать ГЭС, остальное – ТЭЦ».

Газ или турбина

В части тепловой энергетики основным перспективным проектом «Норникеля» является строительство двух новых парогазовых блоков на Норильской ТЭЦ-3. Их главное предназначение – заместить летнюю конденсационную выработку паросиловых блоков за счет более эффективного парогазового цикла. При работе в теплофикационном режиме КПД у обоих технологий примерно одинаковый, но при выработке электроэнергии в конденсационном режиме КПД паросилового цикла падает до 30 процентов. Тогда как на парогазовой технологии КПД в конденсационном цикле превышает 50-55 процентов. Вывод очевиден – запуск парогазовых установок даст практически двукратный прирост КПД в тепловой генерации именно для конденсационного цикла.

«За счет двух парогазовых установок на ТЭЦ-3 и летней выработки гидроэлектростанций, мы сведем к минимуму работу паровых турбин в конденсационных режимах, – говорит Евгений Федоров. – В каком-то смысле даже неважно, где конкретно появится эта эффективная машина – энергосистема у нас закольцованная и единая. На ТЭЦ-3, в отличие от проекта на ТЭЦ-2, стройка будет идти не в существующем главном корпусе. Это будет новое строительство. По сути, новой ТЭЦ. Просто в непосредственной близости от действующей ТЭЦ-3».

Технические и инвестиционные решения приняты. В планах компании к 2025-2026 году получить 130-150 МВт на каждой из двух ПГУ.

При этом для модернизации Норильской ТЭЦ-2, которая сейчас продолжается, «Норникель» сделал выбор в пользу паросилового цикла. Энергоблок №1 на ТЭЦ-2 уже работает в режиме пуско-наладки. Официальный запуск должен состояться во втором квартале следующего года. Энергоблок №2 уже демонтирован, новая турбина собрана на треть, новый котел смонтирован на четверть. В дальнейшем есть планы заменить энергоблоки №3 и №4.

Воды не хватает

Еще одна из проблем Норильска – обмеление реки Норилки, в летний период в засушливые года в городе физически возникает проблема с водоснабжением потребителей. Эта достаточно давняя проблема, предлагалась масса решений. Среди них даже водоводы с Дудинки или подземные скважины. Затем было предложено построить новое гидротехническое сооружение (ГТС) – плотину, которая обеспечит подпор, и обмеление прекратится. Этот проект даже был прописан в четырехстороннем соглашении о развитии Норильска.

Однако, по словам Федорова, вместо ГТС эффективнее построить новый водозабор, который, в том числе, будет учитывать и изменение русла, и возможное обмеление реки в летний период. Дело еще и в том, что за счет плотины нельзя решить проблему состояния действующих водозаборов. Им тоже уже много лет. Кроме того, строительство ГТС – дело непростое, поскольку формально Норилка является судоходной рекой. Наконец, в Норильске не очень хорошее качество грунтов, а какой бы плотина не была, к таким проектам предъявляются высокие требования с этой точки зрения. «Решение с новым качественным, по-новому спроектированным водозабором может решить сразу две проблемы - мы не залезаем в естественную экологическую среду реки и решаем проблемы старых водозаборов – их можно будет просто ликвидировать», – говорит Евгений Федоров.

Дополнительным плюсом к этому служат сроки строительства: водозабор можно в два раза быстрее построить, чем плотину. В утвержденном правительством РФ Комплексном плане социально-экономического развития Норильска до 2035 года вместо ГТС заложен именно водозабор, его стоимость может составить 12 млрд рублей.

Отказаться от солярки

Программа модернизации ТЭЦ, помимо непосредственной реконструкции объектов и увеличения мощностей, предполагает в перспективе и постепенный отказ от дизельного топлива в качестве резервного и аварийного. ВНИИГАЗ уже обосновал возможность перехода на схему «газ-газ», при которой функцию и основного, и резервного топлива выполняет газ. Мы понимаем, что нам нужно сделать, какие мероприятия осуществить. В планах «Норникеля» отказаться от дизеля в качестве резервного топлива к 2025-2026 году.

Независимость магистральной газотранспортной инфраструктуры на Таймыре уже давно обеспечена. Но есть вопросы к состоянию газораспределительных станций и газораспределительных пунктов, в том числе на самих ТЭЦ. Первое, что нужно сделать – построить дополнительный газопровод Пелятка – Мессояха, чтобы связать эти два месторождения, для резервирования на случай аварийных событий, чтобы была возможность обеспечить подачу газа в полном объеме без ограничения потребителей. Второе большое мероприятие – модернизация существующих газораспределительных станций и необходимость в разнесении газопроводов на определенные безопасные расстояния на отдельных участках сближения.

Но если на Таймыре отказ от нефтетоплива в энергетике выглядит реальной перспективой, то на Кольском полуострове пока безальтернативен мазут. Сетевого газа в Мурманской области нет и перспективы его появления достаточно туманны.

«Мы рассматриваем для себя альтернативы, например, переход на электрокотельные, – говорит Евгений Федоров. – Тем более что с точки зрения электроэнергии Мурманская область имеет колоссальные резервы. Причем электроэнергии чистой – от Кольской АЭС и гидроэлектростанций ТГК-1, до нового ветропарка, который строит «Энел Россия». И мы, конечно, ждем СПГ».