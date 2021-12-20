Forbes: основатель Group-IB записал видео на случай своего ареста или смерти

По данным источников Forbes, находящийся с сентября в СИЗО основатель компании Group-IB Илья Сачков еще год назад записал видео «на случай своей смерти или ареста». Его обвиняют в госизмене, не раскрывая подробностей дела. Защита предпринимателя не знает, существует ли такой ролик в действительности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Основатель Group-IB Илья Сачков около года назад записал и разослал своим родным и друзьям видео, в котором допустил, что его могут арестовать или убить. Об этом в понедельник, 20 декабря, пишет Forbes со ссылкой на близкие к бизнесмену источники.

Сачков, которого обвиняют в госизмене, ранее утверждал, что неоднократно замечал за собой слежку.

«Если вы видите это видео, значит меня убили или я сижу в тюрьме», — говорится в начале ролика.

Существование этой записи подтвердил журналист Андрей Лошак: он снимал Сачкова для своего сериала о хакерах, который должен выйти на «Кинопоиске» в конце 2021 года.

В ролике предприниматель якобы предполагает, что на него совершат покушение. «Он думал, что его отравят, а последние месяцы свободы он говорил и про обвинение в госизмене в том числе», — рассказал изданию один из друзей Сачкова.

В свою очередь, защита находящегося в следственном изоляторе основателя Group-IB не знает о наличии такого видео.

«Мне неизвестно о данном видео. Сам Илья и его близкие родственники мне о нем не рассказывали. Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Его друзья тоже ни разу не говорили. И я точно не видел такого видео», — рассказал «Газете.Ru» адвокат Сергей Афанасьев.

Он добавил, что намерен в ближайшее время встретиться с Сачковым в СИЗО и узнать у него, действительно ли существует такое видео.

Что известно о деле Сачкова

Group-IB — российская компания по предотвращению и расследованию киберпреступлений. Сачков находится под арестом с конца сентября 2021-го. Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы по подозрению в госизмене.

Сачков не признает вину, уголовное дело не связано с деятельностью основанной им компании. Что конкретно ему инкриминируют, неизвестно.

16 декабря, когда Мосгорсуд оставил в силе решение о продлении ареста до конца февраля 2022 года, предприниматель передал через адвокатов заявление следующего содержания:

«Прекрасно понимаю, что я не всем понятен, не всем приятен, не всем нравлюсь. Равно как знаю, что в вопросах борьбы с преступностью нередко бываю категоричен и жесток в своих высказываниях».

По данным Forbes, дело Сачкова ведет следователь ФСБ Алексей Хижняк, который также был следователем по делу американца Пола Уилана. В июне 2020-го его приговорили к 16 годам строгого режима. По версии СК, Уилан работал на спецслужбы США — утверждается, что он получил флешку, на которой якобы содержались сведения, составляющие гостайну.

В окружении основателя Group-IB его арест связывают с публичным обвинением в адрес главы группировки Evil Corp Максима Якубца.

«Когда весь мир говорит о том, что хакер Максим Якубец, который в Москве рассекает на Lamborghini с номерами «ВОР», является компьютерным преступником, создателем вирусов, каждый инженер мира об этом знает, но ни один российский государственный орган — ни полиция, ни ФСБ, ни МИД — просто на это никак не отвечают. Максим продолжает оставаться в Москве, кататься на своем шикарном автомобиле, и это влияет на имидж российских компаний, которые занимаются экспортом информационной безопасности», — утверждал Сачков на встрече премьер-министра РФ Михаила Мишустина с IT-предпринимателями в Казани, состоявшейся в июле прошлого года.

В декабре 2019-го Минфин США ввел санкции в отношении Evil Corp., под которые попали 17 лиц, в том числе и Якубец. По данным американских властей, хакеры из Evil Corp. похитили более $100 млн, заражая вирусом Dridex компьютеры людей, банков и компаний более чем в 40 странах. Якубец, помимо финансовой выгоды, якобы «предоставляет прямую поддержку» российским властям в их «злонамеренной» деятельности в киберпространстве, утверждают в Вашингтоне.