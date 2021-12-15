Компания «Донстрой» вовлекает жителей в заботу о природе

Развитие мегаполисов — одна из серьезных проблем в сохранении окружающей среды. Территория городов сегодня занимает всего 1% суши на планете и на них уже приходится 75% общемирового потребления ресурсов и столько же выбросов углерода. По данным UNEP, программы ООН по борьбе с климатическими изменениями, ожидается, что к 2050 году население городов удвоится. Те города, которые станут более ответственными, смогут сократить потребление энергоресурсов и воды на 46-67%.

Девелоперы выбирают экологичность

Экодевелоперы стремятся к проектированию таких городских кварталов, которые не увеличат расход ресурсов, а наоборот, предложат возможности для его сокращения и минимизации воздействия на окружающую среду.

Компания «Донстрой» следует принципам экологичного строительства. За внедрение «зеленых» технологий в свои проекты и создание городской среды, сберегающей природу, «Донстрой» в этом году был признан самым экологичным девелопером среди московских застройщиков (премия Urban Awards). Строительство всех объектов ведется при финансовой поддержке банка ВТБ. Инженерные системы с рекуперацией, индивидуальные тепловые станции с автоматической подачей тепла, сертифицированные по экологическим стандартам ISO 14024, «Листок жизни» и EcoMaterial строительные материалы, большие площади остекления для экономии электроэнергии — все это, безусловно, основа правильного эко подхода к жилому девелопменту. Однако, чтобы стать экологичными недостаточно просто построить энергоэффективное жилье, надо сделать так, чтобы оно и дальше функционировало согласно принципам устойчивого развития. А для этого необходимо создать инфраструктуру и привлечь жителей к заботе об экологии.

Снижаем углеродный след

В своих проектах «Донстрой» использует концепцию 15-тиминутной пешеходной доступности. Все, что требуется для комфортной жизни в большом городе, можно найти в пределах пешей прогулки. У жителей отпадает необходимость садится за руль, чтобы отвезти ребенка в школу, добраться до банка или супермаркета. Таким образом снижается интенсивность маятниковой автомиграции, а значит и выбросов углерода.

close 100% Пресс-служба «Донстрой»

Кроме того, в рамках достижения углеродной нейтральности, к которой стремится весь мир, в проектах компании созданы парковки с зарядками для электротранспорта: электрокаров, самокатов и велосипедов. Это устойчивый тренд последних лет. Например, в Сан-Франциско власти ввели для всех парковочных пространств города минимум обязательных мест с зарядками для электромобилей в 10%. А в Стокгольме планируют полностью исключить использование ископаемого топлива в ближайшие 20 лет. Углеродный след контролируются во многих экологичных проектах. В районе Dockside Green в Канаде, который считается одним из лучших примеров «зеленого» строительства, каждый жилой блок имеет счетчик, показывающий не только потребление энергии и воды, но и выбросы углерода. «Донстрой» устанавливает датчики уровня СО2 в паркингах своих проектов. Компания создает безбарьерную среду для беспилотного транспорта в жилых комплексах. Возможно, скоро наступит то время, когда большинство автомобилей служб доставки, можно будет заменить на экологичных роверов доставщиков. В Москве уже сегодня есть районы в ЦАО, где роверы доставляют еду и напитки из ресторанов.

Научить экологично жить

Благоустройство жилых комплексов «Донстроя» занимает от 20 до 40% территории застройки. Это не просто парки, скорее, продуманные ландшафтные ансамбли с зонами для занятий спортом, развлечения, отдыха и даже работы. Для приобщения жителей к благоустройству территорий в новом парке «Событие» в Раменках «Донстрой» организует летнюю школу с декоративным огородом, где можно будет посадить растения и ухаживать за ними. Концепцию общественных садов применяют по всему миру. В Нью-Йорке их уже более 550.

По данным ООН, запасы пресной питьевой воды на земле составляют 3%, из них 2,5% в ледниках или глубоко под землей. Более двух миллиардов людей уже ощущают нехватку воды. В своих жилых комплексах «Донстрой» внедряет более эффективные методы управления водными ресурсами. В некоторых проектах установлена дополнительная система очистки и в квартирах есть отдельный кран с питьевой водой. Для полива территории будет использоваться собранная дождевая вода. В местах с малым количеством осадков проблему решают по-другому. В Дубае, например, технические нужды города уже на 60% обеспечиваются использованной водой.

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Раздельный сбор мусора — важная составляющая заботы об экологии. В Германии на переработку уходит 66% мусора, в США 34%, в России пока менее 10%. Если там, где вы живете, нет приемника для использованных батареек, то вам будет сложнее реализовать осознанный подход к сохранению природы. «Донстрой» обеспечивает жителям своих проектов возможности для сортировки бытового мусора.

О спорт, ты — жизнь!

Приверженность жителей здоровому образу жизни — это тоже экологическая составляющая городов. Недостаточно обучать людей заботиться о своем здоровье, городское пространство должно способствовать или, по крайней мере, позволять вести здоровый образ жизни. Создавая правильные социальные детерминанты здоровья в своих проектах, девелоперы дают жителям такую среду.

«Донстрой» серьезно относится к созданию возможностей для спорта в своих проектах. Воркауты, памп-трек и площадка для танцев строятся в жилом комплексе «Символ», а в четвертом квартале «События» в Раменках инфраструктура для занятия спортом будет организована в sky-парке на крыше здания, на высоте 172 метра.

«Остров» в Мневниковской пойме на западе Москвы — новый проект «Донстроя». Здесь компания формирует городскую инфраструктуру, в которой есть все для рационального подхода к своему здоровью. На территории «Острова» создаются условия, чтобы мотивировать людей на постоянное движение. Километры велосипедных и пешеходных дорожек пройдут по границе кварталов и природного лесопарка. Неспешная прогулка, скандинавская ходьба или бег, все маршруты будут оснащены счетчиками «10 000 шагов». На берегу реки можно будет заниматься йогой, а на воркаут-площадке под открытым небом провести тренировку. Фитнес-залы будут и в самих домах, чтобы обеспечить жителям возможность заниматься спортом даже в плохую погоду. Запланированный рядом большой спортивный кластер предложит уникальные возможности сторонникам здорового образа жизни: здесь будут академия хоккея, ледовый дворец и первый в мире крытый серфинг-центр.

«Донстрой» берет лучшее из мирового опыта, и уже на этапе проектирования своих объектов создает условия для дальнейшего устойчивого развития Москвы.