«Газета.Ru» рассказывает про новую ОЭЗ в Ленинградской области

Освобождение от налогов и импортных пошлин, льготы по аренде, уменьшение административной нагрузки и другие преимущества получат резиденты Особой экономической зоны, которая сейчас создается в Усть-Луге. Правда, воспользоваться ими смогут довольно крупные компании, которые инвестируют значительные средства в развитие проектов. Получится ли при помощи новой ОЭЗ стимулировать развитие малых и средних предприятий?

Что такое ОЭЗ и как они работают

Особые экономические зоны — это четко обозначенная территория, для резидентов которой (то есть компаний, развивающих там свои производства) действуют особые условия. Предприниматели в ОЭЗ пользуются рядом льгот. Это касается и налогов, и административных процедур (например, таможенного контроля), и ставок аренды. Так, для всех компаний действует пониженная ставка налога на прибыль, они освобождаются от уплаты налога на имущество и на землю.

Кроме этого, предприятия могут получить созданную за счет бюджета инфраструктуру для развития бизнеса. Это позволяет снизить расходы на организацию производства. А управляющие зонами компании помогают «своим» предприятиям реализовать проекты — например, находят для них инвесторов или способствуют выходу на международный рынок.

«Среди наиболее привлекательных условий для инвесторов для работы в ОЭЗ можно выделить готовую инженерную, транспортную и таможенную инфраструктуру, а также налоговые и таможенные преференции, в частности резидент может рассчитывать в большинстве случаев на нулевой налог на прибыль в региональный бюджет на 8 лет, сниженные нормативы по страховым взносам, а также нулевую таможенную пошлину и НДС. Соответственно, за счет таких послаблений резиденты получают широкие возможности для уверенного старта», — рассказывает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

У ОЭЗ есть своя специализация — например, некоторые зоны (промышленно-производственного типа) ориентируются на развитие обрабатывающих и высокотехнологичных производств. Кроме этого, есть технико-внедренческие, туристические и портовые особые зоны. Всего сейчас в России действует 42 ОЭЗ в разных регионах.

Таким образом, Особые экономические зоны — это своего рода оазис для бизнеса, в которых компании должны расти быстрее и показывать лучшие, по сравнению с другими территориями, результаты. Как они справляются с этими задачами? За 15 лет работы, по данным Минэкономразвития, в ОЭЗ было зарегистрировано больше 900 компаний. В том числе 140 компаний с участием иностранного капитала из 42 стран. За это время общий объем заявленных инвестиций составил почти 1,2 трлн рублей. Кроме того, было создано почти 45 тысяч рабочих мест. Предприятия перечислили в бюджет 194 млрд рублей в виде налогов, таможенных отчислений и страховых взносов.

Примеров успешных ОЭЗ довольно много. «Среди наиболее прогрессивных можно выделить ОЭЗ Алабуга в Татарстане, где создано свыше 6,9 тыс. рабочих мест и привлечено порядка 135 млрд рублей, ОЭЗ Липецк (65 резидентов, 4,4 тыс. рабочих мест и свыше 200 млрд рублей инвестиций), а также ОЭЗ Дубна (170 резидентов и также около 4,4 тыс. рабочих мест). Среди успешных отмечается ОЭЗ Тольятти, которая в этом году показывает опережающие темпы развития: всего тут создано более 1,5 тыс. рабочих мест, а количество резидентов держится на отметке 26, инвестировано ими порядка 16 млрд рублей», — отмечает Илья Жарский.

В целом по стране объем уплаченных резидентами налогов в 2,5 раза превышает общий размер полученных льгот, рассказывает директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андрей Шпиленко. «Мы видим, что создание ОЭЗ вполне может быть эффективным инвестиционным проектом», — отмечает эксперт.

ОЭЗ в Усть-Луге: есть ли место для малого бизнеса?

В августе этого года, после подписания губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, заявка на создание ОЭЗ была направлена в Минэкономразвития РФ. В скором времени, как ожидается, будет принято постановление Правительства о создании особой зоны в Усть-Луге. Это будет ОЭЗ промышленно-производственного типа — они создаются для производства и переработки товаров. В таких зонах, как правило, преобладают промышленные предприятия.

«В Усть-Луге будет не стандартная ОЭЗ. Этот статус будет дан территории «Приморского универсально-перегрузочного комплекса», и интересна она будет, по сути, для тех, кто занимается организацией и перевалкой грузов, учитывая, что это крупнейший порт, объединяющий интересны массы экспортеров. Перспективы у этой особой зоны с точки зрения инвесторов крайне высокие, — рассказывает Илья Жарский из экспертной группы Veta. — В частности, это привлечет новые компании по созданию терминалов и сопутствующей инфраструктуры. Полагаю, что основной упор авторы инициативы делают на развитие бизнеса по перевалке и доставке грузов по Северному морскому пути из Юго-Восточной Азии, что позволит как наращивать обороты и увеличивать доходы резидентов, так и даст мощный импульс для развития экономики региона в будущем».

Стать резидентом ОЭЗ сможет компания, которая будет готова сделать капитальные вложения не менее чем на 120 млн рублей, из которых не менее 40 млн должны быть инвестированы в течение трех лет. Создатели ОЭЗ рассчитывают сформировать в Усть-Луге один из крупнейших в мире комплексов глубокого передела углеводородного сырья. Всего за 2022 - 2031 годы потенциальные резиденты ОЭЗ могут инвестировать в развитие компаний на территории ОЭЗ больше 2,2 трлн рублей. К этому же сроку они получат выручку от продажи товаров и услуг в размере около 6 трлн рублей. В итоге налоговые поступления в бюджеты всех уровней к 2048 году составят 2,3 трлн рублей. Кроме того, появится 5,6 тыс. рабочих мест, будет обновлена промышленная и транспортная инфраструктура, построены жилые дома и социальные объекты.

Однако все это касается, в основном, больших предприятий. А как это отразится на малых и средних компаниях?

«Учитывая, что Усть-Луга является гигантским промышленно-транспортным узлом, вероятнее всего, упор в развитии ОЭЗ в этом регионе будет делаться именно на имеющиеся мощности и их расширение, — рассуждает аналитик ФГ «ФИНАМ» Алексей Коренев. — Хотя нельзя исключать, что в регион подтянутся и предприятия-контрагенты или смежники, которые получат определенные выгоды в виде короткого логистического плеча».

Андрей Шпиленко из Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России более оптимистичен в оценках: «Это обязательно подтянет в регион предприятия МСП. Это как цепная реакция: предприятия – поставщики крупных инвесторов ОЭЗ, при наличии преимуществ, вполне могут задуматься о реализации своих инвестиционных проектов на территории ОЭЗ, рядом с потребителями своей продукции. А наличие промышленного технопарка с элементами инфраструктуры общего пользования позволит предприятиям МСП также реализовать себя, без затратных и неподъемных для них капиталовложений в инфраструктуру. Кроме того, резидентство в ОЭЗ крупных компаний создаст дополнительные рабочие места и увеличит объемы налоговых поступлений федерального бюджета».

Средний и малый бизнес в регионе выиграет от развития ОЭЗ, так как будет формировать спрос на услуги от крупных компаний, — в любом случае будет синергетический эффект, добавляет Илья Жарский из экспертной группы Veta.