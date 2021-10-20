Счетная палата подсказала ФНС, как увеличить сбор налогов с россиян

Региональные власти плохо собирают налоги с граждан и компаний, считает Счетная палата. Аудиторы проверили дотационные регионы и подсказали, за счет кого можно снизить недобор в казну, оцениваемый в десятки миллиардов рублей. Выявлять налоговый потенциал рекомендовано, например, у самозанятых и даже среди безработных.

Региональные власти не в полной мере используют возможности, предоставленные законодательством, для расширения налогового потенциала своей территории. Об этом говорится в докладе Счетной палаты по итогам проверки 12 регионов за 2018-2020 годы (имеется в распоряжении «Газеты.Ru»).

Для проверки были выбраны дотационные регионы, слабее других собирающие налоги (на доходы физлиц, налог на прибыль организаций и имущественные налоги). Это Ингушетия, Мари Эл, Алтай, Кабардино-Балкария, Карелия, Крым, Тыва, Калмыкия, а также Кировская, Псковская, Тамбовская и Курганская области. Аудиторы указали, с кого в этих регионах, а затем и по всей России, можно собрать налогов побольше.

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Резервы для роста налогов были обнаружены и у компаний, и у граждан.

Например, ситуация с самозанятыми явно непрозрачна с точки зрения собираемости налогов, считают аудиторы.

Общефедеральный показатель доли самозанятых в общем количестве субъектов хозяйственной деятельности составляет 18,8%. А в некоторых из рассматриваемых регионов, например, в Ингушетии этот показатель едва превышает 1%. В Карелии и Псковской области ситуация лучше — 9,9% самозанятых, в Крыму — ровно 10%, что все равно почти вдвое ниже общероссийского уровня.

Пересчитать безработных и неформалов

Для выявления и обложения налогом, по мнению СП, годятся также участники долевой собственности на земельные участки. При условии, что их доля выражена в гектарах или так называемых балло-гектарах. Из-за несовершенства законодательства выявить таких собственников непросто. В итоге бюджет ежегодно теряет на этом более полумиллиарда рублей, подсчитал аудитор Андрей Батуркин.

Едва ли не самым существенным резервом для роста доходной части бюджета СП считает налог на имущество организаций. Ставка по нему для юридических лиц должна рассчитываться, исходя из кадастровой стоимости по всем объектам имущества, а не выборочно, как это делается сейчас.

Потери по налогу на имущество организаций составили в 12 регионах 4,2 млрд рублей, а в целом по России — около 192 млрд рублей в год.

Еще один источник пополнения доходной части бюджета — безработные и неформально занятые. В 11 из 12 проверенных регионов показатель уровня безработицы вырос. На 14,8% — в Ингушетии и на 6% — в Тыве. Эта ситуация «должна привлекать более пристальное внимание», считают в СП.

В связи с этим безработных и неформально занятых следует переводить в статус самозанятых для уплаты ими налогов. «Снижение сектора неформальной занятости и уровня безработицы являются одними из резервов увеличения налогового потенциала регионов и поступлений налогов по НДФЛ, налогу на прибыль организаций, налогам по специальным налоговым режимам, налогу на профессиональный доход», — говорится в итоговом докладе.

«Уровень безработицы в подавляющем большинстве изученных субъектов в 2018-2019 годы оказался в 1,7-5,7 раза выше, чем в среднем по России», — отмечается в докладе СП.

Элементарно сверить базы данных

Также повышению налоговых поступлений будет способствовать своевременное проведение государственной кадастровой оценки объектов недвижимости. «Только в двух из 12 исследуемых субъектов государственная кадастровая оценка была проведена без нарушения сроков. Выпадающие доходы консолидированных бюджетов по четырем регионам составили более 1 млрд рублей», — подсчитали в контролирующем ведомстве.

При этом ответственность за несвоевременное проведение кадастровой оценки законом не предусмотрена. «Правительству рекомендовано подготовить предложения по установлению административной ответственности уполномоченных должностных лиц регионов», — отметил аудитор Батуркин.

По мнению Счетной палаты, налоговые резервы можно выявить, если элементарно улучшить процедуру сверки информации об объектах недвижимости, которая содержится в двух разных базах данных — ФНС и Росреестра. В 2020 году верификацию данных провели не все регионы. В двух регионах в результате сверки данных были поставлены на учет около 2 тыс. земельных участков общей кадастровой стоимостью 2,84 млрд руб.

«При сопоставлении данных Росреестра и ФНС по земельным участкам во всех рассмотренных субъектах были установлены расхождения в данных о кадастровой стоимости. В четырех регионах мы обнаружили расхождения примерно на 36% от общего количества земельных участков», — отметил аудитор.

Минфин с претензиями СП согласился. «У нас очень часто на разных площадках обсуждается вопрос бюджетной обеспеченности, но бюджетная обеспеченность сводится к тому, сколько субъектам посчитали дотаций», — сообщил на коллегии СП и.о. директора департамента межбюджетных отношений Минфина Вадим Васильев.

Из данных Счетной палаты следует, что без дотаций из федерального центра проверенные 12 регионов не смогут выполнить свои социальные обязательства. Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности этих регионов составил в прошлом году 133,4 млрд рублей. На 2021 год дотации запланированы в объеме, аналогичном 2020 году. При этом налоговые доходы всех 12 регионов, проверенных Счетной палатой, составили в прошлом году 233,5 млрд рублей.