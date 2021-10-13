В Молдавии объявлен «режим тревоги» из-за газового кризиса

Молдавия решила ввести «режим тревоги» в области энергетики из-за ситуации с ценами на газ. Сообщалось, что «Газпром» продлил со страной соглашение на закачку топлива до конца ноября, однако цена за тысячу кубометров выросла до 790 долларов за тысячу кубометров при среднегодовом значении в 200 долларов.

Вице-премьер Молдавии и министр инфраструктуры страны Андрей Спыну заявил, что комиссия по чрезвычайным ситуациям решила ввести в стране «режим тревоги» в области энергетики из-за ситуации на газовом рынке.

«Это необходимо, для того, чтобы мы были готовы к любым ситуациям. Этот режим нужен для того, чтобы институты государства могли предпринимать меры по защите граждан и обеспечению энергетической безопасности страны», — заявил Спыну, чьи слова приводит РИА «Новости».

Также он пояснил, что следующим шагом властей, может стать введение чрезвычайного положения в области энергетики. Однако правительство надеется до конца октября подписать новый контракт с «Газпромом».

Ранее стало известно, что «Газпром» до 1 ноября продлил соглашение с Молдавией на закачку топлива, однако цена выросла до 790 долларов за тысячу кубометров при среднегодовом значении в 200 долларов. Также продолжаются переговоры о новом долгосрочном соглашении, которое пока не подписано.

Однако вице-премьер не исключил, что с 1 ноября Молдавия может остаться без соглашения и у них не будет нужных объемов топлива.

«Мы хотим заключить контракт с «Газпромом» на долгий срок, но считаем, что рыночная стоимость газа неприемлема для Молдавии», — сказал он.

Спыну отметил, что правительство разработает меры по компенсации для жителей страны из-за роста цен в холодный период. В частности, было принято решение о выделении мазута из резервного фонда, чтобы снизить потребление газа, используемого для отопления. Однако конкретные параметры компенсаций, по словам вице-премьера, станут ясны после того, как определится цена газа, поставляемого в Молдавию.

В свою очередь, компания «Молдовагаз» сообщала, что потребление газа в стране временно превышает поставки из России, что может привести к проблемам с электроэнергией.

Министр инфраструктуры заявил, что между «Молдовагазом» и «Газпромом» сложились многолетние отношения сотрудничества, которые предусматривали и специальные формулы расчета цен. Власти республики надеются продлить договор, переговоры по которому начались еще летом 2020 года. Сообщалось, что Молдавия планирует заключить с российской компанией трехлетний договор.

Также Спыну отметил, что повышения цены на газ в новом соглашении не избежать, однако отказался прогнозировать, какой может быть ее значение.

Ранее президент Сербии Александр Вучич во время встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым заявлял о намерении обратиться к президенту России Владимиру Путина с просьбой оказать стране помощь в условиях энергетического кризиса. Он отметил, что Сербия «не сможет выдержать» цены на энергоресурсы, которые сегодня представлены на бирже. После этого стало известно, что Россия и Сербия ведут переговоры по новому газовому соглашению.

Напомним, что 6 октября цены на газовые фьючерсы в Европе достигли очередного рекордного значения, превысив отметку $1900 за тысячу кубометров.

В связи с этим группа стран Евросоюза, куда вошли Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция, предложила провести расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе. Кроме того, власти этих стран призвали установить общие правила по объемам запасов газа.

В свою очередь, Путин, выступая на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя», заявлял, что рост цены газа в Европе стал следствием дефицита электроэнергии.

«Нужны большие резервные мощности <...> Именно это и произошло в нынешнем году, когда из-за снижения выработки на ветряных электростанциях на европейском рынке сложился дефицит электроэнергии. Цены на нее подскочили, что стало спусковым крючком, триггером и для роста газовых котировок на спотовом рынке», — объяснил Путин, также добавив, что европейские страны не стали запасаться газом летом, понадеявшись на спотовые поставки и «на невидимую руку рынка», что еще сильнее подстегнуло цены.

С мнением президента согласился вице-премьер Александр Новак, отметивший, что Россия не заинтересована в слишком высоких ценах на газ.

«При повышении цен на один вид энергоресурсов, спрос на другие, более дешевые, становится больше», — сказал он в ответ на вопрос журналиста, который спросил его о риске отказа от газа в пользу возобновляемых источников энергии из-за высоких цен.

Отдельно Новак добавил, что цены на газ должны быть конкурентными.