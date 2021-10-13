Эксперты оценили инициативу выплаты пожилым москвичам 10 тыс. руб. за вакцинацию от COVID-19

В Москве решили выплачивать по 10 тыс. рублей пенсионерам за прививку от коронавируса. Ранее за это выдавались подарочные сертификаты. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты не исключают, что подобная мера может быть введена и в остальных регионах. Однако на это, скорее всего, потребуется помощь из федерального бюджета. Сами же выплаты могут помочь решить проблему вакцинации, но лишь частично.

Москва решила пойти по пути финансового стимулирования вакцинации пожилых людей. С 12 октября граждане старше 65 лет смогут вместо подарочных наборов получить денежную выплату в размере 10 тыс. рублей. Это касается тех, кто сделал прививку с 23 июня по 31 декабря. В других регионах подобных мер пока не вводили. Эксперты считают, что большинство субъектов не смогут себе это позволить без поддержки со стороны федерального центра.

Регионы в ожидании

Московская практика с выплатами пожилым людям после вакцинации может распространиться на регионы, если будет решен вопрос с финансированием, отметил экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

«У нас сейчас рекорды по заболеваемости, и это не красит ситуацию. Кроме того, вакцинация в Москве проходит в целом лучше, чем в регионах, а выплаты могли бы увеличить ее темпы», — полагает эксперт. Масленников при этом подчеркнул, что другим регионам может понадобиться помощь.

Самостоятельно регионы вряд ли смогут потянуть такие выплаты, заявил директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Налогооблагаемая база в Москве позволит справиться с любыми подарками и с любыми затратами. Но страна у нас огромная. У нас есть и Верхняя Пышма, и Миндюкино, и Красный серп. В таких местах вряд ли возможен бонус. Во всяком случае, по региональным и муниципальным бюджетам это может быть удар», — считает экономист.

С этим согласен экономист, ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов. По его мнению, у большинства регионов таких средств нет – по крайней мере, если сравнивать с московскими масштабами.

«У нас есть регионы с хорошим состоянием бюджета, но их очень мало. Это регионы, в первую очередь, нефтедобывающие. Тюменская область, Ханты-Мансийский АО», — привел примеры эксперт.

По мнению Андрея Колганова, вряд ли сейчас такая мера будет реализовываться на уровне всей страны. «Проводились различного рода стимулирующие выплаты, связанные с пандемией и коронавирусом. Я не уверен, что власти решатся на подобный уровень расходов федерального бюджета», — полагает экономист.

Другого мнения придерживается экономист Татьяна Куликова. Она считает, что из федерального бюджета регионам можно помочь.

«Это не будет слишком большой нагрузкой на бюджет, но это будет большой нагрузкой для бюджетов регионов. Можно делать это как федеральную программу, а вот как региональные программы — вряд ли. Инфляция в мировом масштабе привела к опережающему росту цен на энергоносители, и это очень хорошо для нашего бюджета, он профицитный. Сейчас эти 10 тысяч для пенсионеров для нашего федерального бюджета не являются проблемой», — считает она.

В Фонде национального благосостояния России (ФНБ) на 1 сентября было больше 14 трлн рублей, подчеркнул директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игорь Николаев. Он уверен, что при желании на федеральном уровне подобные выплаты можно было бы организовать.

«Недавно выплаты получили пенсионеры, военнослужащие, все это обошлось в полтриллиона. Если исключим тех, кто уже вакцинировался, получим несколько десятков миллионов человек. Если платить по 10 тысяч – это несколько сотен миллиардов рублей», — добавил эксперт.

По его словам, отдельные регионы-доноры могут себе это позволить, например, Татарстан, но подавляющее большинство — нет.

Распространение выплат для пенсионеров на всю страну вполне может осуществиться, просто сами выплаты будут меньше, считает руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. Так, выплаты работникам образования к началу учебного года отличались в несколько раз – от 2 тыс. рублей до 12 тыс. рублей в зависимости от регионов.

«То есть регионы победнее или дотационные области выплачивали учителям столько, сколько могли себе позволить, регионы с более сильным бюджетом и его доходной частью платили больше. Плюс-минус такая же история, вероятно, будет и с выплатами пенсионерам за вакцинацию», — считает эксперт.

По его оценке, это «довольно гладко» встраивается в расширение социальной поддержки и стимулирования вакцинации населения: на социальные расходы планируется выделить более 41 трлн рублей в ближайшие три года.

«При распространении инициативы на регионы этот кейс может иметь большой успех, и непривитых граждан преклонного возраста останется крайне немного», — подчеркнул он.

Эффективно ли так стимулировать вакцинацию

Сами по себе выплаты за прививку – излишняя мера, заявил «Газете.Ru» Георгий Остапкович из НИУ ВШЭ. В некоторых странах считают, что стимулировать вакцинацию с помощью денег в принципе нельзя. Делать прививки — это нормальное поведение гражданского общества, отметил эксперт. При этом если создать такой прецедент, люди будут ожидать выплат и за другие вещи, например, за раздельный разбор мусора.

Однако в нынешних условиях такое решение может быть правильным, добавил Остапкович. «Сейчас главный вопрос – провакцинировать хотя бы 60-70% населения. Тогда экономика будет лучше, и доходы повысятся. Поэтому лучше сейчас потерять в доходах, но создать мотивацию для вакцинации», — полагает экономист.

По его словам, основная проблема – полная неопределенность ситуации с COVID-19. Вакцинация может помочь решить эту проблему. «Деньги вернуться налогами, и экономика заработает более интенсивно. Любые методы мне кажутся сейчас благоприятными», — заключил Георгий Остапкович.

Довести вакцинацию до высоких уровней – самый надежный и правильный путь, соглашается Андрей Колганов из МГУ. «Но можно ли этот вопрос решить за счет финансового стимулирования – я не уверен. Основные сдерживающие факторы для людей – это не вопрос того, заплатят им или не заплатят, а недоверие к самой процедуре вакцинации», — подчеркнул он.

Экономист Татьяна Куликова поддерживает идею с выплатами. «Она, во-первых, правильная с точки зрения здоровья, потому что надо стимулировать людей к вакцинации. 10 тысяч для пенсионера – это заметная сумма, и, действительно, некоторые люди могут пойти сделать прививку. Кроме того, это будет иметь экономический эффект», — отметила она.

Куликова пояснила, что выплаты поддержат пенсионеров, у которых невысокие доходы, и это будет стимулировать спрос с их стороны.

На это же обратил внимание и Михаил Коган из «Высшей школы управления финансами». «Нужно учитывать, что финансовое положение пенсионеров нельзя назвать очень хорошим», — сказал он.

«Сейчас важно переломить тенденцию. У нас много месяцев высокий уровень заболеваемости. И возможно, такие шаги оправданы. Может, в качестве эксперимента посмотрим, что в Москве будет, потому что не все поддадутся на эти 10 тысяч рублей», — заключил эксперт Игорь Николаев.