«Газпром» начал заполнять одну из ниток «Северного потока — 2»

Компания Nord Stream 2 AG сообщила о начале заполнения газом первой нитки «Северного потока – 2». За несколько часов до этого Датское энергетическое агентство сообщило, что вторая нитка газопровода соответствует всем требованиям и готова к запуску. Цены на газ в Европе начали постепенно снижаться.

Nord Stream 2 AG на своем официальном сайте сообщила, что с 4 октября началась процедура по заполнению газом первой нитки газопровода «Северный поток — 2».

«Нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования. Ранее были проведены пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода, а также внешние визуальная и инструментальная проверки», — говорится в сообщении.

На второй нитке газопровода продолжаются пусконаладочные работы.

В свою очередь в Датском энергетическое агентстве заявили, что компания Nord Stream 2 AG выполнила все условия для ввода в эксплуатацию газопровода.

«4 октября 2021 года Датское энергетическое агентство согласилось с тем, что вторая нитка газопровода «Северный поток – 2» может быть введена в эксплуатацию, поскольку компания Nord Stream 2 AG выполнила соответствующие условия, в том числе условия по сертификации», — говорится в сообщении.

На фоне новостей цена на газ в Европе начала снижаться. Ноябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах снизился всего за час почти на $70 и опустился до $1124 за тыс. куб. м., сообщает биржа ICE. Ранее в понедельник фьючерсная цена на европейских торгах почти достигала 1200 долларов за тысячу кубометров, остановившись на отметке 1198,7 доллара.

Компания «Газпром» 10 сентября объявила о завершении строительства «Северного потока — 2». Однако, согласно нормам Третьего энергопакета Газовой директивы Евросоюза, оператором «Северного потока — 2» должна стать независимая от «Газпрома» компания. Поэтому, согласно директиве, Nord Stream 2 AG не может быть оператором газопровода. Российская компания пробовала вывести газопровод из-под действия директивы в судебном порядке, но 25 августа Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил апелляцию Nord Stream 2 AG. Суд оставил в силе решение Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA, немецкий регулятор в сфере энергетики), которое признало газопровод не соответствующим Третьему энергопакету ЕС.

По этой причине Nord Stream 2 AG подала в Федеральное сетевое агентство Германии документы для рассмотрения заявки на сертификацию компании в качестве независимого оператора «Северного потока — 2». Решение по данной заявке будет предоставлено в Еврокомиссию не позднее до 8 января 2022 года.

Замглавы МИД России Александр Грушко в начале октября подчеркивал, что все необходимые шаги по сертификации газопровода сделаны и Россия твердо рассчитывает на то, что этот проект осуществится.

Строительство газопровода не раз сталкивалось с трудностями и препятствиями со стороны других стран.

В понедельник, после появления новостей о начале подачи газа в трубопровод, пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что США продолжают выступать против реализации «Северного потока — 2».

«Наша политика, которую мы очень ясно обозначили, в том числе в контексте совместного заявления с Германией несколько месяцев назад, заключается в том, что мы продолжаем выступать против этого трубопровода, мы продолжаем считать, что это геополитический проект Российской Федерации», — сказал он во время брифинга.

24 сентября Палата представителей конгресса США приняла законодательную инициативу о новых санкциях в отношения газопровода «Северный поток — 2».

Ею предусмотрено, что не позднее 15 дней после вступления в силу в рамках оборонного бюджета президент США должен ввести рестрикции в отношении организаций и лиц, «ответственных за планирование, строительство и эксплуатацию» газопровода. Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами. Ограничительные меры также предполагают запрет въезда на территорию США, отказ в выдаче виз и аннулирование действующих виз лицам, связанным с проектом.

На Украине также неоднократно высказывались против строительства «Северного потока – 2».

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко в середине августа заявлял, что введение в эксплуатацию газопровода может грозить прекращением транзита газа через Украину.

«Главная угроза, которая возникает из-за «Северного потока 2» — это угроза прекращения транзита газа через Украину, что будет означать значительно выше риск полномасштабной войны, военного вторжения РФ. Поэтому мы рассматриваем вопрос транзита через Украину и сохранение физических активов транзита как один из предохранителей этого», — заявил Витренко.

Президент Украины Владимир Зеленский в середине сентября подписал указ о создании рабочей группы, целью которой будет «нейтрализация рисков», связанных со строительством магистральных трубопроводов в обход страны. В частности, речь идет о российском проекте «Северный поток — 2».

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые ранее продвигали в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.