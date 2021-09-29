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Бизнес

Маткапитал хотят обналичить

Счетная палата предложила доработать программу материнского капитала

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»
Счетная палата выяснила, на что российские семьи расходуют материнский капитал. В основном он тратится на покупку жилья в кредит и образование детей. Однако бюрократические барьеры и многочисленные ограничения мешают активнее его использовать, считают аудиторы. Часть запретов можно было бы снять, в том числе по срокам и вариантам использования.

Материнский капитал оказался востребованным мерой социальной поддержки, с 2007 года по 2020 сертификаты на маткапитал получили более 10 млн российских семей, подсчитала Счетная палата РФ (доклад имеется в распоряжении «Газеты.Ru»).

Всего россияне в период с 2009-го по 2020-й потратили 2,9 трлн рублей, полученных от государства по программе. И могли бы потратить еще больше, если бы не было проблем с доступностью маткапитала, отмечают аудиторы. По данным СП, сейчас у матерей имеется два самых популярных варианта использования средств. Первый — улучшение своих жилищных условий. На это с 2009 по 2020 год было потрачено 2,7 трлн рублей или 93% всех расходов по графе маткапитала. Второй по популярности вид расходов — образование детей.

Размер материнского капитала на первенца в 2021 году составляет 483 881 руб. Для семей, в которых с 2021 года появился второй ребенок, а за первого маткапитал не был получен, размер помощи достигает 639 431 руб.

За 2020 год выдано 1,2 млн сертификатов (в 2019 году — 626,5 тыс. сертификатов).

В ходе проверок СП были выявлены случаи нарушения сроков рассмотрения заявлений граждан о распоряжении маткапиталом. Кроме того, чиновники требовали у матерей дополнительные справки, не предусмотренные законом, что также затягивало сроки получения сертификата.

«Недостаточно отработан механизм предоставления этой госуслуги в электронном виде. Это вынуждает граждан приходить на прием в территориальные органы Пенсионного фонда России и лично приносить необходимые документы», — говорится в отчете СП.

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На что потратить материнский капитал?
Алина Джусь/«Газета.Ru»

Несмотря на то что маткапитал выдается уже не первый год, до сих пор «не определен порядок оплаты образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями, что вынуждает граждан обращаться за защитой своих прав в суды».

Индексация зависает на счете

Как указал аудитор СП Сергей Штогрин, имеются как минимум три системные проблемы с использованием маткапитала. Первая — это индексация самой суммы маткапитала на уровень инфляции. «Человек подает в декабре заявление на использование в полном объеме, например, 453 тыс. рублей, а деньги ему переводятся в январе после индексации. Соответственно, поступает именно та сумма, которую он заявил, то есть 453 тыс., а проиндексированная сумма остается на счете», — пояснил аудитор.

По его данным, за 10 лет порядка 700 тыс. граждан имеют на своих счетах проиндексированные остатки в пределах до 25 тыс. рублей каждый.

«И эти остатки висят, о них даже иногда люди не знают. Мы предлагаем выплатить остатки всем, у кого они числились на 1 января соответствующего года», — отметил Штогрин.

Другая проблема — неравные возможности при реализации маткапитала для семей с одним ребенком и двумя детьми. «Дело в том, что при рождении первого ребенка семья получает ежемесячное пособие до трех лет. На второго ребенка такое пособие уже не выплачивается, но разрешается использовать средства маткапитала. Получается неравное положение, когда семьи с одним ребенком, имея поддержку из федерального бюджета, сохраняют при этом маткапитал в полном объеме. А семьи со вторым ребенком вынуждены тратить средства маткапитала на текущие расходы, сокращая тем самым возможности его использования», — уточнил аудитор Штогрин.

Третья проблема, вытекающая из второй, — ограничения на право использования сертификата. На это указали 23,4% участников опроса, организованного Счетной палатой в ходе проверки.

Дело в том, что до исполнения ребенку трех лет средства маткапитала можно тратить на первоначальный взнос, погашение основного долга и процентов по ипотеке, товары и услуги для детей-инвалидов, дошкольное образование и присмотр за детьми, ежемесячная выплата на второго ребенка. Но нельзя расходовать его на накопительную пенсию матери, улучшение жилищных условий.

Счетная палата в своем обращении к президенту предлагает эти ограничения снять, и тогда маткапиталом смогли бы воспользоваться с большей пользой примерно 1,5 млн человек.

Обнал и прочие схемы

Более половины респондентов хотели бы использовать маткапитал на иные цели, которые не предусмотрены законодательством, пишут аудиторы СП.

Нередко заявляется о желании обналичить сертификат, то есть обменять государственный сертификат на «живые» деньги и потратить их по своему разумению. Некоторые так и делают, в итоге попадая в криминальную хронику. «В ходе проверки в Астраханской области установлены факты, свидетельствующие о возможном обналичивании средств материнского капитала и вовлечении владельцев сертификатов в мошеннические схемы. Материалы направлены в Генеральную прокуратуру РФ», — сообщили «Газете.Ru» в Счетной палате, комментируя последние инциденты с обналичиванием маткапитала.

«Количество выявленных нарушений при распоряжении маткапиталом составляет менее 3% от общего количества проверенных личных дел владельцев сертификатов», — уточняет СП.

В МВД не ответили на запрос «Газеты.Ru» о последних случаях незаконных схем обналичивания маткапитала и статистике по правонарушениям, связанным с ним.

В Счетной палате считают, что «сохраняются риски вовлечения владельцев сертификатов в незаконные схемы с участием кредитных потребительских и жилищно-строительных кооперативов».

«По результатам проверки направлено обращение президенту РФ с предложениями по расширению направлений использования средств материнского капитала, в том числе для обеспечения возможности получения части средств наличными», — пояснили «Газете.Ru» в Счетной палате.

В официальной позиции Минтруда по итогам проверки Счетной палаты говорится, что ведомство прикладывает усилия для выявления мошеннических схем использования маткапитала. Например, при поддержке ЦБ ряд организаций был исключен из перечня кредиторов, чьи займы можно оплачивать маткапиталом.

Желание обналичить маткапитал связано именно с действующими жесткими ограничениями на его использование, считают аналитики. При этом возможные варианты применения средств маткапитала в будущем, по мнению экспертов, могут самыми обширными — от оплаты медицинских и услуг по присмотру за ребенком до страхования здоровья, санаторно-курортного лечения и приобретения автомобиля или мебели.

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