Суд в США установил залог в $80 млн за освобождение топ-менеджера «Новатэка»

Зампред правления ПАО «Новатэк» россиянин Марк Джитвэй арестован во Флориде по делу о неуплате налогов на $93 млн. Переехавшему в Москву в 1995 году топ-менеджеру грозит до 20 лет лишения свободы. В компании заявили, что арест топ-менеджера не повлияет на ее деятельность.

Пресс-служба посольства России в Вашингтоне сообщила, что замглавы правления российской газовой компании «Новатэк» Марк Джитвэй не обращался в российские дипломатические учреждения. Заявление дипмиссии передает РИА «Новости».

Марк Энтони Джитвэй был арестован в штате Флорида по обвинению в неуплате налогов на $93 млн. Минюст США сообщил, что предприниматель не предоставил данные о своих офшорных активах и скрывал сведения о доходах. Кроме того, в период с 2005 по 2016 год он не подавал налоговых деклараций. Кроме того, он якобы предоставлял подложные налоговые декларации.

«Проработав дипломированным бухгалтером в США и России, Джитвэй стал финансовым директором крупной российской газовой компании. В рамках своего компенсационного пакета Джитвэй получил прибыльные опционы на акции... С 2005 года у Джитвэя был счет в швейцарском банке для хранения этих активов, общая стоимость которых на пике превышала $93 млн», — заявляет американское министерство юстиции.

В качестве выгодоприобретателя своих активов Джитвэй указал свою супругу, гражданку России.

Джитвэю грозит 20 лет тюрьмы: по пять лет — за каждый эпизод уклонения от налогов, непредставленный налоговый отчет и дачу ложных показаний. Еще три года – за подделку налоговых деклараций, год тюрьмы – за умышленное непредоставление декларации. Суд установил залог в $80 млн за освобождение обвиняемого.

Марк Энтони Джитвэй переехал в Москву в 1995 году. До этого выпускник Государственного Университета штата Аризона, бухгалтер Джитвэй работал в различных нефтегазовых компаниях, анализируя разведку, добычу, переработку и сбыт ресурсов.

Сначала в России Джитвэй был главой отдела аудиторской компании PricewaterhouseCoopers – занимался работой с ТЭК и горнодобывающей отраслью. На сайте компании «Новатэк» также сообщается, что Джитвэй выступал в качестве партнера по проведению сделок в нефтяном секторе.

Джитвэй был признан журналом Investor Relations Magazine одним из ведущих финансовых директоров в России и СНГ, входил в пятерку лучших финдиректоров в нефтегазовой отрасли Европы по версии журнала Institutional Investor.

Членом совета директоров «Новатэка» Джитвэй стал в 2003 году и занимал это кресло до 2014 года. В этот же период он был главным финансовым директором компании. В 2007 году был избран членом правления «Новатэка», с лета 2010 года – зампред правления компании. Российский паспорт Джитвэй получил летом 2019 года.

ПАО «Новатэк» — российская газовая компания, основанная в Новокуйбышевске Самарской области в 1994 году Леонидом Михельсоном. В середине 2010-х годов компания была на втором месте по объемам добычи природного газа в России.

На новостях об аресте Марка Джитвэя котировки акций «Новатэка» резко упали. Если 23 сентября в 18:30 акция «Новатэка» стоила 1890 руб., то к 11 утра мск 24 сентября она подешевела до 1834. «Новатэк» также заявил, что арест Джитвэя не влияет и не повлияет на работу компании. Официальных документов по поводу ситуации ПАО также не получало.