ЦБ поддержал идею усилить контроль за пополнением карт в банкоматах

ЦБ РФ полагает нужным сделать более жестким банковский контроль за пополнением карт. По словам представителя Банка России, это нужно для борьбы с мошенниками. Во втором квартале 2021 года со счетов россиян было совершено почти 240 тыс. несогласованных переводов. Эксперты полагают, что усиление мер контроля может помочь лишь частично – необходимо в первую очередь повысить грамотность самих клиентов.

Центробанк России считает, что контроль банков за пополнением карт через банкоматы и терминалы оплаты необходимо усилить. Об этом со ссылкой на ЦБ сообщает РБК.

«Злоумышленники используют схемы, провоцирующие потенциальных потерпевших на внесение средств на счета злоумышленников через терминалы (банкоматы), в том числе с функцией приема наличных денежных средств», — сказал представитель Банка России.

По его словам, сейчас антифрод-процедуры (направленные против мошеннических действий — «Газета.Ru») работают на стороне банка-получателя. Однако необходимо применять их ко всем входящим платежам, считают в ЦБ.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что банки возвращают малую часть украденных средств, поскольку злоумышленники быстро выводят деньги со счетов в одном банке на счета в других банках или обналичивают их.

ЦБ приводит печальные цифры статистики – лишь во II квартале 2021 года с банковских счетов россиян было украдено более 3 млрд рублей, они распределяются между 236,9 тыс. переводов без согласия на то клиентов. Вернуть банки смогли лишь 7,4% украденного.

Основные методы обмана людей – телефонные звонки с «разводками» вроде псевдо-службы безопасности банка или создание поддельных сайтов с возможностью совершения платежей.

Часто мошенники убеждают клиентов снять деньги с карты и положить наличные на специальный счет через банкомат другого банка. Поэтому банк жертвы не может определить, куда ушли деньги.

В департаменте информационной безопасности МКБ заявили РБК, что нужно проявлять дополнительное внимание ко входящим платежам. Однако необходимо широкое обсуждение этого вопроса с Центробанком и другими банками.

Сейчас для борьбы с мошенническими переводами можно использовать либо механизм задержки зачислений, но это неприемлемо для банков с «клиентоориентированным подходом», либо использовать данные от Банка России о злоумышленниках. Однако эти сведения быстро теряют актуальность из-за постоянной смены счетов мошенниками.

Банк «Тинькофф» сообщил журналистам, что пополнение карт через банкоматы анализирует по ряду признаков. Среди них – суммы операций, репутацию реквизитов, поведение клиента у банкомата и другие. Кроме того, у банка установлены лимиты для каждого типа внесения наличных, среди которых – пополнение по номеру телефона.

Подозрительными банк может расценить массовые пополнения одних и тех же карт. Это может быть определено как мошенническая схема с обналичиванием денег, поэтому карту заблокируют – равно как и удаленное банковское обслуживание. После этого клиенту нужно идти в банк и объяснить подозрительные операции.

Уже сейчас банки в России должны проверять переводы средств – по признакам, установленным ЦБ. Кроме информации о получателе средств из ЦБ, это также параметры устройства, с которого отправляются деньги (его репутация), характерность места (если обычно человек не отправляет деньги из указанного места, это вызывает подозрения банка), есть и другие признаки.

В Газпромбанке полагают, что необходимо ввести черные списки получателей украденных средств и законодательная возможность блокировать и возвращать средства. Кроме того, нужно смотреть на общий платежный профиль клиента.

Однако обратиться к плательщику банк не может, потому что действует банковская тайна – в случае с клиентами других банков. Если банки получат возможность блокировать любые подозрительные платежи – с размытыми критериями, то получателям придется доказывать свое право на отправленные им средства.

Директор по противодействию мошенничеству BI.ZONE Антон Окошкин заявил РБК, что работать нужно не только с банками, но и с клиентами – повышать их цифровую грамотность и осведомленность о действиях мошенников.