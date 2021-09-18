Минюст США и Олег Тиньков пришли к соглашению

Российский бизнесмен Олег Тиньков пришел к соглашению с американским Минюстом по делу о нарушении налогового законодательства США. Стороны просят назначить на 1 октября судебное заседание, к которому предприниматель, как предполагается, предоставит документы о признании вины. Посетить суд очно Тиньков не сможет из-за лечения от онкологического заболевания.

Предприниматель Олег Тиньков договорился с Минюстом США по делу о нарушении американских налоговых законов. Об этом со ссылкой на материалы суда Северного округа штата Калифорния сообщает ТАСС.

Стороны подали судье на рассмотрение совместное ходатайство, в котором утверждается, что они достигли соглашения по поводу признания Тиньковым своей вины. Он также предоставил материалы, согласно которым его приезд в США представляет опасность для здоровья в связи с лечением от лейкемии.

Судья еще не одобрил это ходатайство – во всяком случае, пока в электронной базе суда не появились подтверждающие это документы.

В конце февраля 2020 года налоговая служба США в суде Лондона предъявила Тинькову претензии – он, согласно позиции американских властей, предоставил в 2013 году заведомо ложные сведения об активах, отказываясь от гражданства США. По выдвинутым обвинениям бизнесмену из России грозит до шести лет тюрьмы. Неоднократно переносились заседания суда, на которых должен был решиться вопрос об экстрадиции Тинькова в Америку. Бизнесмен был задержан в Лондоне, но выпущен под залог, сообщало РИА «Новости».

6 марта 2020 года Тиньков сообщил, что у него нашли рак крови.

Он отметил, что последние дни не появлялся на публике, что вызвало вопросы и спекуляции из-за идущего судебного процесса в суде Лондона по претензиям налоговых органов США.

«Хотя я долго не хотел раскрывать подробности, но, видимо, пришло время сообщить – у меня диагностирована острая форма лейкемии», — говорится в заявлении Тинькова. По его словам, диагноз был поставлен в октябре 2019 года, и он уже прошел несколько курсов химиотерапии.

10 июля 2020 года Олег Тиньков сообщил, что перенес операцию по трансплантации костного мозга.

«У меня все хорошо, сегодня прошел в коридоре 2 км, но понимаю, что впереди еще долгие недели и месяцы сложной реабилитации, основное впереди», — написал бизнесмен в Instagram. Он пояснил, что процедура пересадки костного мозга представляет собой переливание крови, а не «распиливание черепа или разрезание позвоночника», как многие представляют.

21 января 2021 года Тиньков рассказал о самочувствии после пересадки костного мозга.

«После пересадки костного мозга у 80% наблюдается аутоиммунное заболевание «трансплантат против хозяина», атака GvHD, к сожалению, в 20% я не попал, и клетки моей спасительницы-донора атакуют мою кожу и некоторые другие части тела», — сообщил предприниматель.

Бизнесмен уточнил, что такая реакция организма продлится еще несколько месяцев, добавив, что принимает по 15 таблеток в день.

«Я раньше и не знал, что можно болеть два года… лейкемия это долгая, противная и коварная болезнь, как и пожалуй все кровяные раки», — отметил он.

12 марта 2020 года глава правления «Тинькофф банка» Оливер Хьюз рассказал «Ведомостям», почему налоговые претензии властей США и болезнь Олега Тинькова не влияют на бизнес группы.

«Я иногда вижу комментарии, что Олег Тиньков возглавляет банк, — сказал Хьюз. — Людям проще так думать. И раньше у нас не было необходимости развеивать это представление. Но в действительности он не руководитель банка и никогда не был им. Руководитель группы и банка я. Есть целая команда людей, которые работают вместе более 10 лет. Олег не в бизнесе, он наш основатель и находится на уровне стратегии. Олег – наш духовный отец. Мы от него черпаем вдохновение, он дает нам советы. Надо думать об Олеге так. Он не рулит нашим бизнесом, он не участвует в разработке продуктов. Когда он говорит, что узнает о жизни банка из СМИ, это правда».