Как телефон за 6 тысяч рублей может заменить дорогой POS-терминал

Современные технологии изменили и продолжают менять практически любые аспекты жизни людей. Каких-то 10 лет назад платежи при помощи банковских карт, а затем и смартфонов, были просто приятной возможностью, а теперь без них сложно представить повседневную жизнь. И если до недавнего времени микро- и малый бизнес считал эквайринг довольно дорогой опцией для себя, то теперь ситуация может кардинально измениться. О новой технологии, которая сделает эти перемены возможными, «Газете.Ru» рассказал директор департамента эквайринга ПСБ Никита Хомутов.

— В современном мире развитие практически любых отраслей тесно связано с цифровизацией. Как технологии делают жизнь малого и среднего бизнеса проще, когда речь идет о предоставлении им финансовых услуг?

— ПСБ сейчас проводит цифровую трансформацию, направленную на то, чтобы в будущем наши клиенты - как физлица, так и бизнес - могли получать 100% всех финансовых услуг онлайн. Мы уже сильно продвинулись в этом. И хорошим примером является онлайн-кредитование: нашей платформой дистанционного кредитования уже воспользовались более 65 тыс. предпринимателей, и мы ожидаем, что в этом году их количество превысит 100 тыс. Особенно актуальным такой формат оказался в прошлом году, когда государство предоставило бизнесу льготное финансирование на фоне пандемии. К тому моменту, как она началась, мы уже давно работали над проектом онлайн-кредитования бизнеса, и нам понадобилось всего несколько недель на перестройку системы, чтобы запустить процесс выдачи льготного финансирования предпринимателям, и ПСБ занял второе место по числу выданных кредитов в рамках самой масштабной программы господдержки малого и среднего бизнеса «ФОТ 2.0». Бизнесменам для получения денег на их счет даже не надо было выходить из дома, все происходило онлайн. Это один из ярких примеров того, как технологии могут упростить жизнь предпринимателям.

— Внедрение любых технологий требует первоначальных затрат. Насколько они оправданы и позволяют ли подобные инвестиции в перспективе сокращать расходы?

— Внедрение технологий, безусловно, стоит денег, но они окупаются за два-три года и способствуют привлечению новых клиентов, росту объемов операций и среднего чека. Поэтому дальновидные предприниматели следят за развитием технологий и активно инвестируют в них. Пандемия показала, что те бизнесы, которые были адаптированы к онлайн-продажам, доставке и прочим дистанционным сервисам, пережили этот коронакризис намного лучше, чем те, кто не инвестировал в технологии.

И банкиры в это время активно работали. Помимо выдачи субсидий, мы, в том числе, оснащали торговые точки терминалами, подключали интернет-эквайринг, чтобы поддержать продажи в компаниях. Потому что, скажем, маленькое кафе площадью в 100 или 200 квадратных метров было совершенно не готово организовывать доставку своей продукции. Поэтому в любом случае технологии, даже если они требуют дополнительных расходов сегодня, завтра станут хорошим подспорьем не только для поддержания бизнеса на плаву, но и для его развития. Это возможность быть лучше конкурентов. ПСБ в свою очередь предлагает своим клиентам перспективные решения, которых нет у других банков.

— Какие технологии, связанные с финансовой сферой, кажутся вам наиболее полезными и целесообразными для представителей малого и среднего бизнеса?

— Тут стоит говорить об интернет-эквайринге и обо всем, что связано с широкими возможностями по приему платежей. Такие сервисы сейчас особенно востребованы в торговом сегменте, одном из самых массовых в России, где на фоне пандемии новый импульс получили онлайн-платежи, а также взаимодействие с маркетплейсами. Использование решений, позволяющих работать дистанционно, потенциально увеличивает количество клиентов и, как результат, прибыль.

— Расскажите, пожалуйста, подробнее о сервисе PSB Business Pay. Насколько мне известно, это какое-то интересное предложение в части эквайринга для малого и среднего бизнеса. Является ли он полноценной альтернативой традиционного эквайринга? В чем специфика этого проекта?

— Эта технология называется SoftPOS, а наш эквайринговый продукт — PSB Business Pay. По сути, это эквайринг, но не обычный. Обычный, к которому мы привыкли, – это POS-терминал, такой девайс, в который вставляется карта, или прикладывается к нему. Мы много раз пользовались ими в магазинах и продолжаем пользоваться. Есть еще одна разновидность терминального эквайринга — это так называемый POS-ридер, с такими обычно приезжают курьеры, потому что он небольшого размера и удобного формата. А сейчас появилась третья сущность – это когда оборудования как такового вообще не нужно.

Мы совместно с нашим партнером научились превращать смартфон на базе Android с технологией NFC в полноценный POS-терминал. Через него можно принимать все виды бесконтактных платежей, будь то карта, телефон, часы, браслет, не важно, что – гаджет, одним словом. Технология NFC сейчас активно развивается, ею оснащены порядка 65% смартфонов, и эта доля растет каждый квартал и каждый год. Преимущество в том, что новая технология не требует установки специального дорогостоящего оборудования: клиенту достаточно поставить на свой телефон мобильное приложение и заключить с нами договор эквайринга. Сейчас по продажам, которые проходят через этот продукт, мы видим, что технология стала действительно полноценной заменой эквайринга.

— А какие требования к смартфонам, на которые можно установить это приложение?

— Первое – это смартфон на базе операционной системы Android, второе – операционная система Android 9.0 и выше, и третье требование – это поддержка на этом телефоне технологии NFC. Это тоже достаточно известная технология, которая, мне кажется, уже года 2-3 есть на всех смартфонах под управлением Android. Если говорить о ценовом диапазоне, мы тестировали технологию на телефонах Android от 6 тыс. рублей до 50 тыс. рублей – функционал доступен на всех моделях.

— Только на Android. А как быть с iOS?

— Apple не открывает технологию NFC для обработки никому, нигде и никак - это закрытый код. Такова политика компании. Как только она изменится, мы, конечно, с радостью сделаем решение и для пользователей этой операционной системы.

— Но платить при помощи Apple Pay можно?

— Без проблем. Ограничений на исходящий сигнал NFC нет.

— В каких случаях, на ваш взгляд, разумно использовать сервис PSB Business Pay, на какой бизнес он ориентирован и какие имеет преимущества/недостатки?

— Использовать такие терминалы оплаты оптимально, например, в ресторанах или кофейнях, цветочных магазинах, книжных или сувенирных лавках – там, где нет большого наплыва покупателей. Также SoftPOS может быть полезен и большим курьерским службам. Компании не нужно раздавать сотрудникам POS-терминалы, так как у приложения есть фискальная функция. Этот сервис позволит службам доставки, у которых несколько тысяч курьеров, сэкономить десятки, а может сотни миллионов рублей.

Что касается преимуществ сервиса, к ним можно отнести скорость и простоту его подключения. Например, подключение клиента к POS-терминалу занимает около двух-пяти дней. Почему? Потому что надо принять у клиента заявку, привязать ее к POS-терминалу, подготовить устройство, отдать его в сервисную компанию, если это другой город, передать в компанию, дождаться получения, дальше в дело вступают инженеры - и, наконец, работающий POS-терминал готов. С SoftPOS все намного проще. Мы в течение одного дня регистрируем клиента в своих системах, а затем сразу выпускаем для него логин и пароль, после чего он скачивает мобильное приложение, получает по СМС и электронной почте инструкцию о том, как работать с сервисом, и начинает принимать платежи. Соответственно, мы не ограничены количеством поставляемого оборудования. Если клиенту срочно нужно 300 устройств для приема платежей – нет проблем, мы оперативно выдадим 300 логинов и паролей.

Еще одно преимущество – экономичность. Стоимость POS-терминала, его доставка и установка, дальнейшее обслуживание – все это стоит денег. А при подключении к SoftPOS берется только процент с оборота, покрывающий издержки на сопровождение и оплату услуг платежной системы.

И важный момент, значительно отличающий нас от конкурентов: у нас в рамках мобильного приложения по технологии SoftPOS, помимо приема карточных платежей, есть еще встроенная технология Системы быстрых платежей – СБП. То есть можно на этапе выбора способа оплаты указать этот вариант. Соответственно, СБП еще более выгодна по тарифу для клиента, чем карточная операция. Кроме того, клиент может внести сумму в этом приложении, подтвердить и отправить ссылку на оплату на телефон покупателя – смс, в WhatsApp, Telegram, как угодно. И, соответственно, после оплаты он получит уведомление в этом приложении. Это удобно, когда требуется внести предоплату.

— Нужны ли какие-либо технические знания для настройки системы и обеспечения ее дальнейшей работы?

— Специальных навыков не требуется. Это все равно, что скачать и установить мобильный банк - все автоматически загружается, настраивается и работает.

Интерфейс внутри тоже максимально понятный и простой. Это некий калькулятор у вас перед глазами, на котором вы набираете сумму, нажимаете кнопку «оплата», выбираете способ оплаты и принимаете ее, получая уведомление об успешной оплате. Также есть список операций, в котором можно посмотреть, какие суммы прошли, что-то выгрузить, например, отчет. Интерфейс позволяет сделать отмену операции как полностью, так и частично.

— А насколько система надежна? Если, например, связь плохая, не потеряются ли деньги по пути у гражданина?

— Во-первых, у телефона есть встроенный WI-FI модуль, во-вторых, запасной канал связи в виде сим-карты – то есть это два канала связи. У POS-терминала, как правило, он один, а при плохой связи даже обычный POS-терминал работает со сбоями. Поэтому смартфон с этой точки зрения надежнее. Если будет проходить операция и на каком-то этапе она оборвется, то мы ее завершим, когда телефон поймает сеть.

С точки зрения безопасности все надежно: программное обеспечение, сама технология протестирована в международных платежных системах Visa, MasterCard и Мир, она прошла все требуемые сертификации, а сертификат по безопасности подтвержден известными международными лабораториями, которые делают это для платежных решений по всему миру.

По итогам пилотного использования технологии, которое продолжалось около года, не было зафиксировано ни одного случая мошенничества. Поэтому мы подняли лимиты по операциям до 10 тыс. рублей, а этого достаточно для 95% клиентов. Плюс, если мы видим сферу бизнеса, где чеки явно будут выше, то снимаем лимиты вообще.