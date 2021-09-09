Легенда о климатическом переходе: что не так с «зеленой экономикой»

«Зеленая экономика» - это глобальный миф, воплощение которого в жизнь невозможно даже с точки зрения технологического обеспечения, считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. По мнению эксперта, для воплощения хотя бы части озвученных идей в реальность необходима собственная концепция «зеленой экономики», которая будет учитывать интересы всех стран мира, не ограничиваясь лишь развитыми государствами, как это происходит сейчас.

«Зеленая экономика» как средство против конкурентов

Европейская программа «климатического перехода», поддержанная США, — куда более мощный инструмент конкуренции, чем санкции, введенные Западом в отношении ряда стран, в том числе и России, полагает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Своей позицией относительно перехода к «зеленой экономике» он поделился в эфире радиостанции «Вести ФМ».

Эксперт считает указанную европейскую программу способом установить «углеродный диктат» со стороны ряда стран, усилием воли взявших на себя монопольное право решать, кто и сколько должен производить энергоресурсов и в каком виде. «Под видом «зеленой экономики» нам предлагается новая колониальная система, где порядок вещей определят очень узкий круг стран - та самая семерка, а, на самом деле, США и их шестерки, как шутят эксперты. Непослушных ожидает наказание — штраф. Послушных — налог. А декарбонизация экономики становится идолом, которому должны поклоняться все без исключения», - сетует Мухин.

При этом, говорит эксперт, ссылаясь на данные ученых, более 90% выбросов парниковых газов связано с естественными причинами, а выбросы, обусловленные антропогенными факторами, составляют лишь 5–10%. Причем большая часть из них, по словам Мухина, приходится отнюдь не на тяжелую индустрию, а на сельское хозяйство, животноводство и текстиль. Как утверждает глава Центра политической информации, на промышленность приходится не более 20% выбросов, и нефтяная отрасль – далеко не лидер в списке ответственных за углеродное загрязнение.

«Более того, и в самой нефтянке есть грязные проекты, такие как разработка американской сланцевой нефти и проекты с низким углеродным следом. Однако для адептов декарбонизации это не аргументы», - рассказывает Алексей Мухин.

Эксперта возмущает идея о том, чтобы обязать уплачивать углеродный налог те страны, которые оставляют углеродный след – по его словам, в первую очередь в роли плательщиков окажутся развивающиеся страны, как правило, поставляющие свои ресурсы на рынок. С государств, лидирующих по объему выбросов, предполагается собрать порядка 50 трлн долларов, отмечает он.

«И в этой связи возникает вопрос. Страны, которые обладают так называемым высокотехнологичным уровнем производства, и рулят статистикой на эту тему, они автоматически становятся исключением из общих правил. А страны, которые, в последнее время переживали бурный индустриальный рост, безусловно подпадают под новые правила», - констатирует Мухин.

Национальная модель экономики как спасение

Что касается России, то, с точки зрения главы Центра политической информации, наша страна не загрязняет планету, а, напротив, делает атмосферу чище: благодаря лесам российская территория поглощает больше загрязнений, чем производит. Таким образом, говорит Мухин, Россия входит в число стран, которые могут получать средства как экологический донор, а не платить углеродный налог.

«Однако этот факт всячески скрывается и, по сути, те документы, которые приняты странами «золотого миллиарда», в том числе европейская программа климатического перехода, которая активно поддерживается США, направлены как раз против российской экономики», - уверен он.

По словам эксперта, для развития возобновляемых источников энергии необходимы тяжелая промышленность и металлы. Одним из примеров является производство электромобилей: как говорит Мухин, чтобы выполнить британские планы по развитию рынка транспорта с электродвигателями, потребуется увеличить электрогенерацию на 10%, а сделать это можно только за счет угля.

«Электромобилизация увеличит спрос на никель, алюминий и железо в 13-14 раз, спрос на литий, графит и прочее сырье, связанное с аккумуляторами в 9-10 раз. В общем, везде и всюду подводные камни и «косяки». Только отчитываться по этому поводу создатели новой неоколониальной программы не собираются. Их задача – собрать деньги с развивающихся стран, не давая им возможности поучаствовать в собственной судьбе», - говорит Алексей Мухин.

В этом контексте, иронизирует эксперт, интересна новость о том, что в той же Британии в связи с тотальной электромобилизацией, рекордными ценами на газ и падением выработки электричества ветряками возобновляют работу старые законсервированные когда-то угольные ТЭС. Не лучше, по словам Мухина, обстоят дела и с ветряками: их производство далеко от идеала с экологической точки зрения, а вопрос об утилизации ветрогенераторов до сих пор не решен.

«Надо очень внимательно следить за руками наших уважаемых западных «партнеров», чтобы понять, чего они добиваются. Думаю, они стремятся к сдерживанию развития национальных экономик. Нам же как раз нужна сильная национальная модель экономики, которую мы, собственно, и выстраиваем. Нам необходима собственная концепция «зеленой экономики», которая будет учитывать интересы всех стран. Нам нужна «перезагрузка, новая редакция ООН», - полагает глава Центра политической информации.

По его словам, национальная модель экономики – это поддержка масштабных инвестиционных проектов, которые могут быть реализованы на территории России, использование интеллектуального и ресурсного потенциала страны, укрепление роли государства как главного регулятора, опора на крупных игроков, представляющих реальный сектор экономики, - так называемых отраслевых чемпионов.

«Нам пускают пыль в глаза: создается культ «новой жизни», чтобы мы почувствовали, что мы «в тренде», мы «прогрессивные», мы за «эко», за все «зеленое», за декарбонизацию. Однако в данном случае следует включить критическое мышление. ХХ век уже научил нас, что привлекательная, на первый взгляд, общественная идея может оказаться с двойным дном. И концепции декарбонизации и «зеленой экономики» очень похожи на новый нацизм. Принимая навязанные нам правила, мы легко окажемся у разбитого корыта», - заключил эксперт.