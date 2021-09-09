Легенда о климатическом переходе: что не так с «зеленой экономикой»

«Зеленая экономика» как средство против конкурентов
Европейская программа «климатического перехода», поддержанная США, — куда более мощный инструмент конкуренции, чем санкции, введенные Западом в отношении ряда стран, в том числе и России, полагает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Своей позицией относительно перехода к «зеленой экономике» он поделился в эфире радиостанции «Вести ФМ».
Эксперт считает указанную европейскую программу способом установить «углеродный диктат» со стороны ряда стран, усилием воли взявших на себя монопольное право решать, кто и сколько должен производить энергоресурсов и в каком виде. «Под видом «зеленой экономики» нам предлагается новая колониальная система, где порядок вещей определят очень узкий круг стран - та самая семерка, а, на самом деле, США и их шестерки, как шутят эксперты. Непослушных ожидает наказание — штраф. Послушных — налог. А декарбонизация экономики становится идолом, которому должны поклоняться все без исключения», - сетует Мухин.
При этом, говорит эксперт, ссылаясь на данные ученых, более 90% выбросов парниковых газов связано с естественными причинами, а выбросы, обусловленные антропогенными факторами, составляют лишь 5–10%. Причем большая часть из них, по словам Мухина, приходится отнюдь не на тяжелую индустрию, а на сельское хозяйство, животноводство и текстиль. Как утверждает глава Центра политической информации, на промышленность приходится не более 20% выбросов, и нефтяная отрасль – далеко не лидер в списке ответственных за углеродное загрязнение.
«Более того, и в самой нефтянке есть грязные проекты, такие как разработка американской сланцевой нефти и проекты с низким углеродным следом. Однако для адептов декарбонизации это не аргументы», - рассказывает Алексей Мухин.
Эксперта возмущает идея о том, чтобы обязать уплачивать углеродный налог те страны, которые оставляют углеродный след – по его словам, в первую очередь в роли плательщиков окажутся развивающиеся страны, как правило, поставляющие свои ресурсы на рынок. С государств, лидирующих по объему выбросов, предполагается собрать порядка 50 трлн долларов, отмечает он.
«И в этой связи возникает вопрос. Страны, которые обладают так называемым высокотехнологичным уровнем производства, и рулят статистикой на эту тему, они автоматически становятся исключением из общих правил. А страны, которые, в последнее время переживали бурный индустриальный рост, безусловно подпадают под новые правила», - констатирует Мухин.
Национальная модель экономики как спасение
Что касается России, то, с точки зрения главы Центра политической информации, наша страна не загрязняет планету, а, напротив, делает атмосферу чище: благодаря лесам российская территория поглощает больше загрязнений, чем производит. Таким образом, говорит Мухин, Россия входит в число стран, которые могут получать средства как экологический донор, а не платить углеродный налог.
«Однако этот факт всячески скрывается и, по сути, те документы, которые приняты странами «золотого миллиарда», в том числе европейская программа климатического перехода, которая активно поддерживается США, направлены как раз против российской экономики», - уверен он.
По словам эксперта, для развития возобновляемых источников энергии необходимы тяжелая промышленность и металлы. Одним из примеров является производство электромобилей: как говорит Мухин, чтобы выполнить британские планы по развитию рынка транспорта с электродвигателями, потребуется увеличить электрогенерацию на 10%, а сделать это можно только за счет угля.
«Электромобилизация увеличит спрос на никель, алюминий и железо в 13-14 раз, спрос на литий, графит и прочее сырье, связанное с аккумуляторами в 9-10 раз. В общем, везде и всюду подводные камни и «косяки». Только отчитываться по этому поводу создатели новой неоколониальной программы не собираются. Их задача – собрать деньги с развивающихся стран, не давая им возможности поучаствовать в собственной судьбе», - говорит Алексей Мухин.
В этом контексте, иронизирует эксперт, интересна новость о том, что в той же Британии в связи с тотальной электромобилизацией, рекордными ценами на газ и падением выработки электричества ветряками возобновляют работу старые законсервированные когда-то угольные ТЭС. Не лучше, по словам Мухина, обстоят дела и с ветряками: их производство далеко от идеала с экологической точки зрения, а вопрос об утилизации ветрогенераторов до сих пор не решен.
«Надо очень внимательно следить за руками наших уважаемых западных «партнеров», чтобы понять, чего они добиваются. Думаю, они стремятся к сдерживанию развития национальных экономик. Нам же как раз нужна сильная национальная модель экономики, которую мы, собственно, и выстраиваем. Нам необходима собственная концепция «зеленой экономики», которая будет учитывать интересы всех стран. Нам нужна «перезагрузка, новая редакция ООН», - полагает глава Центра политической информации.
По его словам, национальная модель экономики – это поддержка масштабных инвестиционных проектов, которые могут быть реализованы на территории России, использование интеллектуального и ресурсного потенциала страны, укрепление роли государства как главного регулятора, опора на крупных игроков, представляющих реальный сектор экономики, - так называемых отраслевых чемпионов.
«Нам пускают пыль в глаза: создается культ «новой жизни», чтобы мы почувствовали, что мы «в тренде», мы «прогрессивные», мы за «эко», за все «зеленое», за декарбонизацию. Однако в данном случае следует включить критическое мышление. ХХ век уже научил нас, что привлекательная, на первый взгляд, общественная идея может оказаться с двойным дном. И концепции декарбонизации и «зеленой экономики» очень похожи на новый нацизм. Принимая навязанные нам правила, мы легко окажемся у разбитого корыта», - заключил эксперт.