Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Вирусологи отреагировали на заявление Мясникова о невозможности достичь... 22:45
СМИ: еще два взрыва прогремели в Кабуле 22:42
«Зенит» обыграл ЦСКА и вышел на первое место в РПЛ 22:40
СМИ: ИГ* взяло на себя ответственность за взрывы в Кабуле 22:38
Пентагон подтвердил гибель 12 военных США в результате атак в Кабуле 22:30
Зеленский объяснил слезы на параде ко Дню независимости Украины 22:19
Зои Кравиц и Карл Глусман официально развелись 22:19
Тренер «Сочи»: не предполагали, что «Спартак» плох 22:18
Пентагон обвинил ИГ* в атаке в терактах в Кабуле 22:17
Вирусолог рассказал, как самодельная маска спасла его от верной гибели 22:10
Бизнес

«Цифровой кочевник»: как в Европе стимулируют трудовую миграцию

Европа открывает визы для новых специалистов, готовых вдохнуть жизнь в глубинку

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos
Ограничения на поездки за рубеж дали толчок движению «цифровых кочевников». Это иностранцы, занимающиеся удаленной работой через интернет. Из плюсов – годовая виза при закрытых границах. Из минусов – удовольствие не из дешевых. Да и местность для «кочевников» обычно предоставляется в глухой провинции. Как раз для того, чтобы вдохнуть в нее новую жизнь.

Европейские страны все активнее вводят визы для так называемых «цифровых кочевников». В августе выдачу виз для желающих работать удаленно одобрило правительство Эстонии, сообщает портал Eeuronews. На очереди — африканский континент. О готовности выдавать такие визы заявила ЮАР.

«Цифровой кочевник» — это занимающийся удаленной работой иностранец, деятельность которого не зависит от местонахождения. Цифровым его называют потому, что главное условие для работы — надежный и быстрый интернет. А кочевник он из-за того, что получить визу можно только на 12 месяцев. Впрочем, это больше, чем по действующему сейчас правилу пребывания в шенгенской зоне. Шенгенская мультивиза дает право находиться в странах договора 90 дней в течение полугода. Годовая виза позволит находиться не более 180 дней в Шенгене. Так что виза «кочевника» вполне может мотивировать многих удаленно работающих.

Пишите письма в муниципалитет

Механизм получения визы «кочевника» ненамного сложнее, чем получение обычной туристической или рабочей визы. Единых правил не существует, они меняются от страны к стране. Но имеются и общие требования к соискателю.

Первым делом необходимо доказать, что вы действительно можете и уже работали удаленно.

Обязательно также иметь необходимый для проживания в данной стране уровень доходов (потребуются выписки с банковского счета).
Не будет лишним также сообщить о своем намерении приехать в страну по такой визе местным властям (по электронной почте). В Испании, например, действует община или, как они сами себя называют, социальная экосистема. Она создана для поддержки предпринимательства в социальной сфере, сообщает портал pueblosacogedores.com.

Если претендент на визу напишет на адрес общины и его кандидатура окажется подходящей, то община предложит ему варианты проживания в Испании в «уютных городах», будет ходатайствовать о получении визы и поможет адаптироваться на месте.

Фабьен и Бенуа Луизье — два блогера, авторы и интернет-предприниматели из французской части Швейцарии, путешествуют по Европе с 2013 года, рассказывает о типичных представителях поколения «цифровых кочевников» портал swissinfo.ch. Однажды вырвавшись на свободу и получив опыт, изменивший их жизнь, они уже не захотели работать в офисе.

«Мы попытались вернуться к «нормальной жизни», работая с понедельника по пятницу в технологической компании в Цюрихе. Но мы быстро поняли, что нам больше не нравится эта жизнь. Однажды вечером после бутылки вина мы подумали, что лучший способ для нас быть счастливыми — это быть самим себе боссом и работать над тем, чем мы увлечены из тех мест, которые нас вдохновляют», — сообщили о себе Фабьен и Бенуа.

В посольстве Швейцарии в Москве «Газете.Ru» не смогли прокомментировать, насколько в стране развито цифровое кочевничество. «Официальной информации об этом нет», — сообщила пресс-атташе посольства Валентина Ануфриева.

Вместе с тем в Швейцарии уже с 2014 года развивается эта тема и даже проводятся международные конференции о проблемах удаленной работы. Очередная назначена на 6 ноября в Берне, и к ней можно присоединиться по Zoom.

От Бермудов до Эстонии

Точной статистики о том, сколько стран предоставляют визы «цифрового кочевника», пока не существует. Но не менее двух десятков точно наберется, если судить по упоминаниям в зарубежных СМИ. Среди них есть совсем экзотические для россиян — Антигуа и Барбуда, Бермуды, Каймановы острова, Австралия, Индонезия… Но есть и известные государства — Испания, Португалия, Венгрия, Ховатия, Норвегия, Чехия, Дубай, Грузия, Германия, Сербия, Таиланд, Мальта, Эстония...

По словам регионального директора департамента зарубежной недвижимости Knight Frank Марины Шалаевой, среди российских компаний, особенно в сфере IT, очень популярен для переезда Кипр. Для айтишников основными мотивами для получения такой визы является не только теплое море, но и льготное налогообложение.

«Также востребован Дубай, страны Карибского бассейна, особенно Барбадос», — говорит Шалаева.

Некоторые страны рассчитывают, что к ним приедут не одиночные «кочевники», а стартаперы, которым нужно поработать над проектом коллективно. У них даже больше шансов на получение налоговых и прочих льгот в муниципалитете.

По льготам и удобствам для «кочевников» впереди многих оказалась Хорватия, запустив в этом году новую визовую программу под лозунгом «Хорватия — ваш новый офис». Она предоставила освобождение от уплаты подоходного налога. Визу к тому же можно получить онлайн, стандартное время обработки запроса — 20 дней. Близким родственникам обладателя визы Digital Nomad разрешено присоединиться к нему в Хорватии.

В глушь, на Шпицберген

Считается, что такая разновидность визы — это официальный способ обойти закрытые сейчас из-за пандемии границы. «Мы считаем, что подобный вариант визы не связан с такой попыткой, а скорее, такова новая реальность. В руководстве многих компаний понимают, что после пандемии жизнь не будет прежней и часть сотрудников хочет и может работать удаленно, поэтому предоставляют им такую возможность», — поясняет Шалаева.

Она также рассказала, как возник тренд на визу «цифрового кочевника». После мирового финансового кризиса 2008-2009 годов некоторые страны Европы, накопившие гигантские долги, начали активно выдавать «золотые визы» в надежде пополнить казну. План оказался успешным. Например, согласно данным Миграционной и пограничной службы Португалии, с 2012 по 2020 годы страна пополнила свой бюджет за счет «золотых виз» на 5,6 млрд евро.

Виза «цифрового кочевника» — это фактически облегченный вариант «золотой визы», только для менее состоятельных граждан. К тому же не желающих вести оседлый образ жизни, добавляет Шалаева.

При всей заманчивости предложения стать «цифровым кочевником» и работать с ноутбуком, опустив пятки в море, стоит посчитать, насколько это выгодно, отмечает владелец курортной недвижимости в испанской Альмерии Наталья Морозова.

«Если посмотреть, что предлагается по программам «цифрового кочевничества» — по 130 евро в неделю за организованные еду и ночлег — это очень дорого даже для замечательного региона Риоха. Как правило, самостоятельная аренда обойдется в испанско глубинке дешевле. Даже включая оплату интернета и коммунальные услуги. И самостоятельно покупать продукты – тоже выгоднее», — говорит Морозова.

Второй минус — в программу предоставления жилья и рабочих зон, одобренную местными властями, обычно попадают населенные пункты, дышащие на ладан. «Это вымирающие деревни или городишки с населением не более пяти тысяч человек. Там живописно, но это откровенная глухомань. С интернетом в бывшей школе, в которой никто уже не учится. Не каждый «кочевник» выдержит», — уточняет жительница Испании.

В Эстонии, например, «кочевникам» обычно предлагают поселиться в столице, в Таллине, но само жилье располагается в бывших советских фабриках и заводах, ставших модными «новыми пространствами». А Норвегия зовет на Шпицберген, по соседству с белыми медведями.
С другой стороны, поддержка местной администрации в незнакомой местности в чужой стране — это большой плюс, соглашается Морозова.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
В Кабуле произошли новые взрывы
СМИ: при терактах рядом с аэропортом Кабула пострадали более 150 человек
Схожие приметы: в Тюмени более 20 лет остаются нераскрытыми пропажи детей
Задержанный по подозрению в убийстве девочки в Тюмени признал вину
«Фабрика уничтожения людей»: что ждет брошенных Западом афганцев
США и НАТО не успевают эвакуировать всех своих соратников из Афганистана
Зеленский объяснил слезы на параде ко Дню независимости Украины
Booking собирается обжаловать штраф ФАС
Талибы* разрешили всем желающим покинуть Афганистан
ЦБ оповестил банки о возможной блокировке VPN-сервисов
Новости и материалы
Вирусологи отреагировали на заявление Мясникова о невозможности достичь коллективного иммунитета
СМИ: еще два взрыва прогремели в Кабуле
«Зенит» обыграл ЦСКА и вышел на первое место в РПЛ
СМИ: ИГ* взяло на себя ответственность за взрывы в Кабуле
Пентагон подтвердил гибель 12 военных США в результате атак в Кабуле
Зои Кравиц и Карл Глусман официально развелись
Тренер «Сочи»: не предполагали, что «Спартак» плох
Пентагон обвинил ИГ* в атаке в терактах в Кабуле
Вирусолог рассказал, как самодельная маска спасла его от верной гибели
Червиченко о Салиховой: не надо было драконить публику Telegram-каналами
В Словакии зафиксировали несколько смертей после вакцинации от COVID-19
Россия вышла в полуфинал чемпионата мира по пляжному футболу
Вышел дебютный трейлер фильма о принцессе Диане с Кристен Стюарт
Россиянам рассказали об особенностях применения «ЭпиВакКороны-Н»
В Prada потребовали с сотрудников справки о вакцинации
Витория отреагировал на новость о конфликте с игроками «Спартака»
В окрестностях Кабула прогремели еще два взрыва
Губерниев предложил расформировать «Спартак»
Все новости
Надзор за алкометрами ГИБДД уходит в частные руки
Эксперты опасаются злоупотреблений в связи с изменением порядка проверки водителей на трезвость
Столицу защитят без ядерного зонтика
Модернизация РЛС «Дон-2Н» позволит Москве отказаться от ядерных противоракет
Пальто подороже: как обстановка в Афганистане влияет на моду
Приход к власти «Талибана*»* нанес урон мировой индустрии моды
«Хотят отомстить за поражение»: почему православие стало главной политической темой в Черногории
Сторонники президента Мило Джукановича выступают против интронации епископа Сербской православной церкви
Бросались бутылками: как армянский парламент принимал программу правительства
Что Пашинян пообещал Армении
«Хранил тело в холодильнике несколько дней»
Подозреваемый в убийстве школьницы из Тюмени рассказал подробности преступления
«Девочка-скандал»: Земфире — 45
«Редкий случай»: как москвичка умерла во время ринопластики
Предсказать реакцию на анестезию невозможно, предупредили в Минздраве
Не спешите с покупкой нового смартфона. Скорее всего, в этом нет необходимости
Эксперты рассказали о том, почему не стоит обновлять свой гаджет каждый год
«Воспоминания» — нуар от авторов «Мира Дикого Запада». Про будущее, которое ближе, чем хотелось бы
Рецензия на фильм «Воспоминания» с Хью Джекманом и Ребеккой Фергюсон
В бегах и под арестом. Что произошло с бывшими представителями власти Афганистана
Представитель талибов* опроверг сообщения о домашнем аресте Карзая и Абдуллы
На море — хоть завтра. Рейсы на курорты Египта разрешили из 41 города России
Росавиация согласовала полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх
«Похищают женщин и едят мужчин»: встречался ли Колумб с каннибалами
Ученые опровергли слова Колумба о встрече с людоедами
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях