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Бизнес

Овощи увели инфляцию в минус

Росстат отчитался о снижении потребительских цен на 0,01%

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Александр Рюмин/ТАСС
Цены на плодоовощную продукцию на минувшей неделе в среднем снизились на 2%, благодаря чему в третий раз в этом году было зафиксировано общее снижение потребительских цен — на 0,01%. При этом стоимость непродовольственных товаров в основном растет, а в годовом выражении инфляция составляет 6,4%. Такие данные опубликовал Росстат 18 августа.

Дефляция в России за период с 10 по 16 августа 2021 года составила 0,01%. Неделей ранее наблюдалась нулевая инфляция, следует из опубликованных в среду, 18 августа, данных Росстата.

Какие продукты стали дешевле

Цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 2%, в том числе на морковь на 7,6%, картофель и огурцы — на 3,9%, помидоры — на 3,4%, белокочанную капусту — на 0,6%, яблоки — на 0,5%.

Полукопченая и варено-копченая колбасы стали дешевле на 0,8%, куриные яйца — на 0,6%, мороженая рыба — на 0,5%, вермишель — на 0,4%, водка — на 0,3%, пастеризованное молоко, сухие молочные смеси, макаронные изделия и печенье — на 0,2%, хлеб и булочные изделия из муки 1 и 2 сортов, шоколадные конфеты и пшено — на 0,1%.

Какие продукты подорожали

В то же время выросли цены на свинину (на 0,9%), овощные консервы для детского питания (на 0,5%), говядину (на 0,3%), сообщается в отчете ведомства. В среднем по России на 0,2% подорожали сосиски, сардельки, сычужные сыры, маргарин, гречневая крупа, соль и черный чай. Также на 0,1% увеличилась стоимость вареной колбасы, мясных и фруктово-ягодных консервов для детского питания, сливочного масла, подсолнечного масла, мяса кур, риса и ржаного хлеба.

Непродовольственные товары

При этом цены на непродовольственные товары в основном демонстрируют рост. Подорожали медикаменты (от 0,1% до 1%), спички (0,6%), хозяйственное мыло (0,4%), детские подгузники и женские прокладки (0,3%), туалетное мыло и сухие корма для домашних животных (0,2%), пеленки для новорожденных и туалетная бумага (0,1%). Стоимость зубной пасты снизилась на 0,4%, зубных щеток — на 0,3%, стиральных порошков — на 0,1%.

Из других потребительских товаров выросли цены на обрезные доски (на 1,5%), телевизоры (1,4%), электропылесосы (0,9%), металлочерепицу (0,6%), смартфоны (0,4%), легковые автомобили иностранных марок, отечественные сигареты с фильтром, древесностружечные и ориентированно-стружечные плиты, шампуни (все на 0,3%), кроссовки для детей (0,2%), отечественные легковые автомобили, женские колготки, мужские носки — на 0,1%.

Цены на бензин увеличились на 0,2%, на дизельное топливо — на 0,1%, следует из данных Росстата.

Средняя инфляция

Отмечается, что с начала года потребительские цены выросли на 4,48%. В годовом выражении инфляция на 16 августа составила 6,4%. Аналогичный показатель зафиксировали в ЦБ по итогам июля 2021 года.

«Замедление роста цен на продукты питания в большинстве регионов вызвано снижением темпов удорожания овощей и фруктов. Это стало возможным благодаря более богатому новому урожаю отечественных грунтовых овощей, увеличению объемов производства тепличных помидоров и огурцов, а также импорта фруктов. В ряде регионов нормализация эпизоотической ситуации способствовала замедлению роста цен на яйца и мясо кур», — отметил регулятор.

Средний чек

В течение года инфляция распределяется очень неравномерно, достигая своих пиков в период новогодних праздников и традиционно замедляясь в летние месяцы. Однако, если сопоставить средний чек (сумму за одну покупку в магазине) на товары повседневного спроса в июле 2021-го с прошлогодним показателем, он окажется выше на 3,4% (608 руб. против 588 руб. в июле 2020-го). Такие данные приводит холдинг «Ромир» по итогам исследования.

«Средний чек быстро рос в прошлом году на фоне начала пандемии и введения карантинных мер, затем плавно снижался все лето, чтобы еще раз значительно увеличиться осенью и в начале зимы. В этом году этот показатель очень стабилен, демонстрируя в общероссийском масштабе минимум реакций на введение и отмену ограничений из-за коронавируса, а также на изменение цен на товары массового спроса», — прокомментировала ситуацию исполнительный директор компании Инна Караева.

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