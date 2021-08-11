Не до жиру: кондитеры упрощают рецепты конфет

Подорожание ингредиентов для конфет может привести к тому, что производители заменят в рецептуре дорогие продукции дешевыми. В частности, это связано с тем, что переговоры с ритейлерами в этом направлении идут напряженно. Они, как рассказал представитель индустрии, сами просят заменять ингредиенты, чтобы продукция была дешевле.

Производители конфет намерены оптимизировать ассортимент и начать выпускать конфеты с упрощенной рецептурой. Как рассказал РБК гендиректор «Эссен Продакшн АГ» Леонид Барышев, в новых конфетах его компания снизит содержание кондитерских жиров, которые за последний год сильно повысились в цене.

По его словам, в пандемию себестоимость производства кондитерки выросла примерно на треть. Произошло это из-за подорожания ингредиентов. В частности, выросли цены на тропические масла, которые используют в рецептурах вафельных и шоколадных конфет, а также на какао, сахар, муку, упаковку.

При этом пальмовое масло за год подорожало в 1,6 раза, цена увеличилась с $644 за 1 т до $1,06 тыс. годом ранее. Растительное масло у отечественных производителей во втором квартале 2021 года подорожало в 2,3 раза по сравнению с тем же периодом годом ранее: с 48,7 руб. до 112,4 руб. за 1 кг.

Наибольшую тревогу у кондитеров вызывают цены на сахар. Его оптовая цена, по данным «Русагро», выросла на 60%, поднявшись с 26,9 руб. за 1 кг до 42,4 руб.

Барышев, в свою очередь констатирует: цены на подсолнечное масло и сахар стабилизировались, но по-прежнему повышаются цены на пальмовое масло, какао-масла, тропические жиры. Из-за этого повышаются и цены на конечный продукт — например, конфеты со сложными начинками и несколькими конфетными массами (помадными, пралиновыми, фруктово-желейными). В среднем такая продукция стоит более 200–300 руб. за 1 кг.

По словам Барышева, не все торговые сети готовы идти на переговоры, связанные с повышением цен. Он подчеркнул, что сами магазины просят сделать конфеты немного проще в плане состава, но в то же время и дешевле. «Жир — это самое дорогое в конфете сегодня. Если раньше конфета с жировой начинкой внутри помады воспринималась на ура, то сейчас жировые включения не нужны покупателю, из-за высокой цены люди не понимают, зачем за это платить», — добавил он в комментарии РБК.

Для кондитеров ключевым ингредиентом является сахар. В сырьевой структуре его порядка 38%. Необходима также мука (27%), какао-продукты, орехи и фрукты (16%), жиры (9%), патока крахмальная (6%), молочная продукция (4%). Об этом изданию сообщил исполнительный директор ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» Вячеслав Лашманкин.

В 2019 году появилась новость о том, что птицеводы запустили девятиштучные упаковки яиц вместо десятка яиц — они расфасованы по три штучки в три ряда. Сначала на новость обратил внимание пользователь Pikabu. Потом новость подхватили социальные сети, а в «Яндексе» она сохранялась на первом месте с новостном ТОПе. Пользователи посчитали, что такая ситуация возникла из-за роста цен в 2018 году.

Росстат сообщал, что в декабре 2018 года сильнее всего выросли цены на яйца. В 30 регионах они подорожали на 20%, а в некоторых — почти на 30%. Сильнее всего цены поднялись в Удмуртии (плюс 31%) и в Марий Эл (плюс 29,5%).

В то же время представители индустрии заверили, что кризис в этой области не является причиной создания упаковок по 9 яиц. В пресс-службе агропромышленного холдинга «Комос групп» заверили, что холдинг продает яйца разным количеством. В ассортименте компании есть также упаковки на шесть, восемь, девять, 12, 20 и 30 штук.

В то же время генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева назвала такую упаковку маркетинговым ходом. А коммерческий директор птицефабрики «Вараксино» заявил, что это всего лишь упаковка и «не нужно искать в ней никаких маркетинговых уловок», пишет Ura.ru.