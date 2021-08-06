Цены обновили рекорд: авария на заводе «Газпрома» привела к подорожанию газа в Европе

В четверг, 5-го августа, на заводе в Новом Уренгое произошла авария, в результате которой сократился объем прокачки газа в Европу, что в свою очередь спровоцировало резкий скачок цен на топливо. Начато расследование причин происшествия и анализ последствий.

«Газпром» проводит на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспорту анализ причин аварии и ее последствий для компании. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.

В четверг на объекте под Новым Уренгоем произошел инцидент, в результате которого никто не пострадал, однако работы на объекте были прекращены, а подача конденсата перекрыта. По информации регионального управления МЧС, огнем были повреждены конструктивные элементы здания на площади две тысячи квадратных метров и находящееся внутри оборудование.

Как сообщается, на фоне происшествия прокачка газа по газопроводу Ямал - Европа вечером 5 августа упала более чем в два раза. По данным европейского газотранспортного оператора Gascade, в период с 18:00 мск 5 августа до 07:00 мск 6 августа прокачка снизилась до менее 1 миллиона кубометров в час. В настоящее время процесс прокачки восстанавливается и на данный момент составляет около 1,5 миллионов кубометров газа в час.

После пожара цена на газ в Европе обновила рекорд и превысила $540 за тысячу кубометров.

В свою очередь, Ростехнадзор создал комиссию для расследования причин инцидента, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

«В настоящее время (…) создана комиссия по техническому расследованию причин аварии, произошедшей 05.08.2021 года в ООО «Газпром переработка». Выводы можно будет сделать только по окончании расследования», - говорится в сообщении.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что «Газпром» приостановил наполнение подземных газохранилищ на территории Европы. Существенное сокращение поставок началось с субботы, 31-го июля. Из данных портала Gas Infrastructure Europe следовало, что за сутки 2 августа, закачка газа фактически прекратилась и даже ушла в минус.

Одной из причин ситуации называлась прошедшая холодная зима, в результате чего произошел рекордный отбор газа из российских подземных хранилищ газа (почти 61 миллиард кубометров). Поэтому «Газпрому» предстоит закачать такой же объем газа в хранилища. Они опустели везде, в том числе в Европе, но заполнение российских площадок для компании является приоритетом. И хотя потребность газа для закачки в ПХГ в 2021 году на 16 миллиардов кубометров больше, чем в 2019 году, план добычи газа на 2021 год в зоне Единой системы газоснабжения предусматривается не выше, а немного ниже 2019 года.

Завод по подготовке конденсата к транспорту является одним из крупнейших предприятий по переработке углеводородного сырья в условиях Крайнего Севера. Он расположен на территории около 100 гектаров недалеко от Нового Уренгоя.