Жить по средствам. Долговую нагрузку россиян сравнили с показателями развитых стран

Закредитованность россиян по сравнению с другими странами находится на низком уровне, заявил замглавы Минэкономразвития Илья Торосов. По его словам, задолженность граждан РФ составляет менее 20% ВВП, тогда как в Бразилии она находится на уровне 30–50%, а в США и Великобритании достигает 70–90%. В свою очередь Центробанк регулярно указывает на риски быстрого роста закредитованности и предсказывает появление «пузырей». Аналитики связывают эту тенденцию с эффектом отложенного спроса.

Закредитованность россиян по сравнению с другими странами находится на низком уровне. Об этом заявил заместитель главы Минэкономразвития Илья Торосов в интервью ««Известиям»», опубликованном в пятницу, 6 августа.

По его словам, задолженность граждан РФ составляет менее 20% ВВП страны. В то же время в ряде развивающихся государств этот показатель достигает 50%, а в развитых — 90%.

«Долговая нагрузка россиян невелика. В Бразилии, к примеру, она находится на уровне 30–50% ВВП. А в США и Великобритании составляет 70–90%», — заявил он. При этом замминистра отметил, что рост долговой нагрузки должен происходить осознанно со стороны того, кто берет кредит, чтобы займ не вгонял его в «долговую яму», из которой не выбраться. Решения, которые могли бы это обеспечить, регулярно обсуждаются властями, добавил Торосов.

«Например, сейчас на рассмотрении правительства находится законопроект, который обязывает информировать заемщика о чрезмерной долговой нагрузке. Письменное уведомление предлагается направлять, если ежемесячный платеж потенциального кредита будет превышать половину дохода», — рассказал он.

Позиция ЦБ

В свою очередь Центробанк регулярно указывает на риски быстрого роста закредитованности и предсказывает появление «пузырей». Так, зампред ЦБ Ксения Юдаева в мае заявила, что уровень долговой нагрузки населения находится на исторически высоком уровне. В отдельных сегментах рынка потребительского кредитования можно говорить о возникновении «пузырей» — предупреждение об этом содержится и в проекте «Основных направлений развития финансового рынка», опубликованном в конце июля.

«Быстрое увеличение кредитования, не подкрепленное расширением производственных возможностей страны, приводит к отрыву стоимости товаров и активов от фундаментальных факторов, появлению «пузырей» на рынках, разгону инфляции и в конечном счете падению темпов экономического роста и реальных доходов граждан», — отмечается в документе.

В ЦБ уточнили, что основной риск связан именно с необеспеченным потребительским кредитованием. Потенциал опасного увеличения задолженности есть и в ипотеке, поэтому необходимо избежать ухудшения стандартов выдачи займов, указал регулятор.

Оценки банков

Если смотреть на соотношение доли займов к ВВП на уровне страны в целом, то признаков закредитованности населения в России не наблюдается, отмечает руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский. Появление «пузырей» в такой ситуации он считает маловероятным.

В «Сбере» сообщили, что в своем портфеле признаков «пузыря» не видят. «Это эффект отложенного спроса: люди не купили что-то в прошлом году и пытаются докупить в 2021-м. Вместе с тем 2020–2021 годы показали, что население имеет высокую платежную дисциплину», — подчеркнули в банке.

Мнения экспертов

Основные опасения аналитиков связаны не с уровнем текущей долговой нагрузки, а с высокими темпами роста этого показателя за последний год. При этом ситуация с доходами населения и инфляцией хуже, чем в 2018–2019 годах, констатирует управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. «Это повышает риски снижения платежеспособности наиболее закредитованных заемщиков», — сказал он.

Действующие кредиты имеют более 40 млн россиян, проинформировал ранее президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев.

По данным компании Frank RG, по итогам июня 2021-го в России установлен очередной рекорд по выдаче кредитов наличными — 622 млрд рублей. По сравнению с маем общая сумма выросла на 8,45%, а в годовом выражении — сразу на 60%. Объем выданной ипотеки за первый месяц лета достиг 551,2 млрд рублей. А в целом с начала года банки выдали гражданам кредиты на 6,6 трлн рублей, в том числе на покупку недвижимости – 2,7 трлн рублей.

«Растет число кредитов - значит растет нуждаемость населения, падает финансовое благополучие жителей», — приводит портал 9111 мнение юриста Виталия Шишкина. Излишняя закредитованность россиян говорит о низком уровне доходов и высоком росте цен на все категории продукции, согласилась с коллегой Дарья Разина. «Не понимаю, когда граждане берут кредиты на предметы роскоши или путешествия. Не осознают, что переплачивать придется в большем размере. Нужно жить «по средствам», — сказала она.

Средний чек и недельные расходы

Аналитики зафиксировали небольшой рост частоты покупок и общих расходов россиян.

Так, с 26 июля по 1 августа средняя стоимость одной покупки составила 621 рубль: на 5,4% выше, чем за этот же период в 2020 году, свидетельствуют данные исследования холдинга «Ромир».

Недельные расходы россиян выросли до 4930 рублей, что на 8,3% больше прошлогоднего показателя.