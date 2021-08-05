Заправки важнее санкций: почему США нарастили импорт нефти из России

Россия стала вторым по величине экспортером нефти в США, обогнав Мексику. Эксперты пояснили, что это связано с особенностью американских нефтеперерабатывающих заводов: часть из них приспособлены для того, чтобы перерабатывать тяжелое сырье для собственных нужд. Российская нефть им подходит. В будущем Россию может потеснить Венесуэла, если с нее снимут санкции.

Россия по итогам мая вышла на второе место по экспорту нефти и нефтепродуктов в США, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на официальные данные. На первом месте по поставкам Канада, на третьем — Мексика.

По итогам мая объем поставок нефти из России в США увеличился на 23% — до 844 тыс. баррелей в сутки (по сравнению с предыдущим месяцем). Экспорт из Мексики вырос менее чем на 3%, до 728 тыс. баррелей в сутки. Канада поставила больше всех: 4,06 млн баррелей в сутки.

Российское сырье подходит для американских нефтепереработчиков, которым нужно удовлетворить спрос на моторное топливо, отметил Bloomberg. В качестве примера агентство привело мазут-100: он идеален для нефтеперерабатывающих заводов США, которые привыкли работать с тяжелым вязким сырьем из Венесуэлы и Ближнего Востока. Поставки из Венесуэлы прекратились из-за санкций, а поставки из стран Ближнего Востока затруднены из-за ограничений, установленных со стороны ОПЕК.

При этом агентство отметило, что рост поставок нефти и нефтепродуктов из России не угрожает лидерству Канады: на нее приходится почти половина импорта в США.

Позиции России будут сохраняться примерно до того времени, пока США не снимут санкции с Венесуэлы и Ирана либо в стране не произойдут другие изменения, связанные с нефтеперерабатывающей отраслью, предположил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

«На текущий момент американская нефтеперерабатывающая отрасль в значительной степени зависит от нефти тяжелых сортов. Свою легкую нефть, которую они стали добывать в больших количествах, активно экспортируют на переработку, в частности, в Европу. А тяжелую нефть они традиционно перерабатывали у себя. Когда наложили санкции на Иран и Венесуэлу, нефти тяжелых сортов стало не хватать», — пояснил эксперт.

Говоря о мазуте, Митрахович отметил, что это низкокачественное сырье, и обычно стоит даже дешевле, чем сырая нефть. Но у американцев оно востребовано.

«В принципе, американские заводы можно перевести на легкую нефть, но тогда выход нефтепродуктов будет неоптимальный с точки зрения экономики.

Нужно либо найти тяжелую нефть, либо подмешать к нефти тяжелые нефтепродукты. Поэтому они и закупают ее в России в большом количестве», — сказал эксперт.

Станислав Митрахович добавил, что России это выгодно как с экономической, так и с политической точки зрения. «Это способ достучаться до ряда людей, принимающих решения в Вашингтоне. Что же вы демонизируете Россию, боретесь со всякими «Северными потоками» в условиях, когда сами с ней торгуете?», — отметил эксперт.

Скачок импорта российской нефти совпадает с потеплением взаимоотношений между странами в преддверии высокого сезона спроса на топливо в США, отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

«Эти факторы могут быть ключевыми причинами роста поставок нефти из России. Также могло сказаться увеличение российской добычи, обусловленное смягчением сделки ОПЕК+», — сказал эксперт «Газете.Ru».

По его словам, сейчас российское сырье представляет хорошую альтернативу венесуэльскому. «Но говорить о долгосрочной стабильности довольно сложно. Велика неопределенность в геополитических вопросах, да и альтернативные поставщики также существуют», — заключил Галактионов.

Указанный объем поставок нефти из России в США — 844 тыс. баррелей в сутки — соответствует двум танкерным партиям по 100 тыс. тонн., пояснила «Газете.Ru» доцент кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС, гендиректор «Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора» Тамара Сафонова.

«При годовых объемах поставки нефти через порт Козьмино около 33 млн тонн поставки нефти в США не оказывают ключевую роль в российской экспортной корзине», — отметила эксперт.