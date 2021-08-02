«Заначка» опустела: иссякший отложенный спрос ударил по промышленности

Второй месяц подряд индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности России находится в зоне спада — ниже пороговой отметки 50 пунктов. При этом в июле индекс снизился с 49,2 до 47,5 — минимума с ноября прошлого года. Это стало неприятным сюрпризом для рынка: консенсус-прогноз Bloomberg предполагал повышение индекса до 50,4.

Как отмечает IHS Markit, снижение индекса происходит на фоне ускоренного снижения числа новых заказов и снижения объема новых экспортных продаж. Одновременно предприятия испытывают проблемы с рентабельностью из-за высоких закупочных цен, пытаясь переложить их на отпускные.

Из-за слабого клиентского спроса и увеличения затрат деловой оптимизм в итоге сократился до минимального значения за 9 месяцев, что в результате отразилось на занятости: темпы сокращения рабочих мест ускорились до максимума с ноября 2020 года.

Июньские данные Росстата по промпроизводству (последние доступные статданные) тоже указывают на замедление роста выпуска в обрабатывающей промышленности — с 12,1% в мае до 7,7% в первый летний месяц в годовом выражении, а по отношению к базе 2019 года (не искаженной влиянием коронакризиса) — с 6,9% до 4,3%. Производственная инфляция (рост индекса цен производителей) по итогам июня составила 31,1% год к году.

По словам руководителя направления анализа и прогнозирования развития отраслей реального сектора ЦМАКП Владимира Сальникова, нынешнее падение в обработке — коррекция после окончания фазы активного отложенного спроса.

«Предполагалось, что отложенный спрос после локдауна исчерпается в конце прошлого года, но он продлился до середины текущего. Об этом свидетельствуют, в частности, продажи бытовой техники, которые в первом квартале 2021 года увеличились на 10% в сравнении с тем же периодом 2019-го»,

— пояснил Сальников «Газете.Ru». По его мнению, коррекция продолжится еще 2-3 месяца, и индекс начнет расти, когда промышленность вновь оживет.

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая, напротив, отмечает, что дальнейшие перспективы роста обрабатывающей промышленности под большим вопросом.

«С одной стороны, на промышленный сектор как в России, так и в других странах мира негативно влияет дефицит комплектующих, удлинение сроков поставок и рост производственных затрат. С другой стороны, отмечается ослабление клиентского спроса — пока вследствие инфляции, а затем, вероятно, и по мере ужесточения ДКП Банка России и сокращения бюджетных стимулов», — поясняет специалист.

Ее пессимизм разделяет и депутат от «Партии Роста», директор НПФ «Модуль» Игорь Малыхин.

«Наши предложения по оптимизации налогового законодательства проигнорированы. Это основа падения деловой активности, — говорит он. — Не надо искать черную кошку в темной комнате. Без изменения базовых принципов налогообложения нет смысла развиваться».

По словам Малыхина, высокие кредитные ставки и большая налоговая нагрузка с совокупности с цифровым контролем НДС и других налогов не позволяют прежде всего малому бизнесу в обрабатывающей отрасли своевременно перевооружаться, обновлять основные средства (различные станки и прочее), так как оборудование быстро изнашивается и медленно окупается.

Гендиректор ООО «СтройТехПоставка» Олег Буянцев в качестве причины замедления промышленности называет бурный рост цен на сырье, заемные средства и логистику.

«Банковская система, видя, что происходят снижение выручки, схлопывание компаний, стала менять условия кредитования. В итоге заемные средства подорожали, и это превратилось в дополнительную финансовую нагрузку на предприятия», — отмечает Буянцев. И если крупные корпорации смогли это выдержать, то малые и даже средние компании начали закрываться. От этого и упал индекс деловой активности, утверждает специалист.

На значительный рост по итогам этого года не рассчитывают и в Минэкономразвития. Прогноз по промпроизводству на 2021 году, который ведомство уточнило в апреле, довольно низкий – плюс 2% (до этого было 2,6%).