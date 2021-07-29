Лучше ожиданий: аналитики прокомментировали отчет Сбера за II квартал

Чистая прибыль Сбера по итогам первых 6 месяцев 2021 года составила 629,8 млрд рублей, в годовом выражении продемонстрировав впечатляющий рост в 119,3%. Опубликованные результаты оказались лучше консенсус-прогноза аналитиков, отмечающих, что успехи Сбера отражают более быстрые темпы восстановления экономики России. Кроме того, как отмечают специалисты, затраты Сбера на экосистему сопоставимы с аналогичными убытками Яндекса и Mail.ru Group, однако их доля по сравнению с основным бизнесом несоизмеримо ниже, поэтому траты на развитие для банка в общей рекордной прибыли почти не видны.

Успех в цифрах

Сбер в четверг, 29 июля, опубликовал промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 6 месяцев 2021 года.

Чистая прибыль Сбера за первые 6 месяцев 2021 года составила 629,8 млрд рублей (+119,3% к результату прошлого года), а по итогам II квартала достигла отметки в 325,3 млрд рублей, продемонстрировав годовой рост в 95,1%.

Рентабельность капитала за полгода возросла на 12,8 процентных пункта до 25,3%, за второй квартал показатель увеличился в годовом выражении на 11,5 процентных пункта до 25,8%.

Чистые комиссионные доходы Сбера за II квартал 2021 года выросли на 30,9% в годовом выражении и составили 157,1 млрд рублей, или 291,4 млрд рублей за первое полугодие с ростом в 18,3%. Качество кредитного портфеля во II квартале текущего года, как отмечает организация, заметно улучшилось по всем основным сегментам.

Выручка всех нефинансовых сервисов Сбера за первое полугодие 2021 года выросла в 3 раза и достигла отметки в 74,7 млрд рублей. В числе важных событий, произошедших за отчетный период, можно отметить запуск мулькатегорийного маркетплейса СберМегаМаркет: клиентам стали доступны сервисы Сбер ID и SberPay, а также возможность оплаты товаров бонусами СберСпасибо. Количество пользователей подписок СберПрайм превысило 1,5 млн клиентов, кроме того, появился новый продукт семейства подписок СберПрайм+, объединивший финансовые и нефинансовые сервисы экосистемы Сбера.

Реальность лучше ожиданий

Старший аналитик «Атон» Михаил Ганелин полагает, что Сбер продемонстрировал отличные результаты, оказавшиеся лучше консенсус-прогноза.

«Результаты сильные, рост чистой прибыли год к году за II квартал — 95%, возвратный капитал — 25,8%, это много. В основном это достигнуто за счет всех статей отчета о прибылях и убытках. Чуть лучше процентные и комиссионные доходы, низкие резервы — все это позволило получить такой результат. Банк поднял прогноз по возврату на капитал до 22%. Напомню, что в конце прошлого года показатель был не менее 18%, затем не менее 20%, сейчас не менее 22%», — говорит эксперт.

Михаил Ганелин полагает, что чистая прибыль Сбера по итогам года составит 1,1-1,2 трлн рублей.

«Соответственно, можно ждать хороших дивидендов — по правилам он заплатит 50% от чистой прибыли, то есть около 25 рублей на акцию. Доходность составит 8,3%, это хороший уровень. В данном случае мы видим результаты восстановления после пандемии, низкие резервы и хороший рост кредитования, в основном в розничном сегменте», — заключил он.

Еще один эксперт, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин также отмечает, что рост чистой прибыли банка с учетом доли миноритариев во втором квартале превысил средние рыночные прогнозы.

«Ускорение прироста комиссионных доходов банка по итогам полугодия до 19% (г/г) против 11% по результатам 2020 года традиционно свидетельствует о позитивных перспективах динамики розничных продаж в РФ в ближайшие кварталы. Ключевые тренды, это ожидаемое в условиях ужесточения кредитной политики замедление прироста активов — они выросли на 17% до 37,9 трлн руб портив роста на 20% по итогам прошлого года — а также повышение рентабельности, ROA, рентабельность активов вплотную приблизилась к отметке в 3%, максимальной с момента начала цикла «застоя» в экономике в 2012 – 2013 гг.», — рассказал Осин.

С учетом текущей статистики динамики активов и рентабельности, а также принимая во внимание, что под влиянием циклических факторов и сезонности прогноз ВВП РФ в 2021 году повышен «Фридом Финанс» до 4%, аналитики компании повысили прогноз чистой прибыли банка в текущем году до 1,2 трлн рублей.

Сбер и экономика

Сбер показал хорошую прибыль за первое полугодие, объем которой превысил значения аналогичных периодов и 2020, и 2019 года, напомнил директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин.

«Это позитивный сигнал, отражающий восстановление экономической активности. Рост прибыльности обеспечило наращивание кредитного портфеля и увеличение доходов от проводимых клиентами операций на фоне значительно сократившейся в сравнении с предыдущим годом стоимости риска и традиционно достаточно низкой стоимости фондирования. При сохранении наметившихся тенденций можно ожидать по итогам текущего года финансовый результат на более высоком уровне, чем в предшествующие годы», — считает эксперт.

Директор направления «Финансовые институты» S&P Global Сергей Вороненко отметил, что результаты Сбера за первое полугодие соответствуют ожиданиям экспертов компании (аналитики ориентировались на размер чистой прибыли около 600 млрд, по факту получилось 630 млрд рублей), и главным образом отражают более быстрое восстановление российской экономики. По его словам, сохранявшиеся во втором квартале относительно низкие процентные ставки стимулировали потребительскую, транзакционную активность и оживление корпоративного кредитования.

«Чистые комиссионные доходы выросли примерно на 30% (год к году). Сбер продемонстрировал, пожалуй, одну из лучших в секторе комбинаций эффективности и рентабельности с показателями операционные расходы к операционным доходам на стабильном уровне около 30%, рентабельность капитала на высоком уровне 25%. При этом чистые комиссионные доходы покрывают примерно 76% операционных расходов группы, что свидетельствует о низкой зависимости от процентного дохода. При этом кредитный риск в первом полугодии отошел с переднего плана, с сокращением примерно на 70% отчислений в резервы на возможные потери (по сравнению с аналогичным периодом 2020 года)», — говорит Сергей Вороненко.

Он полагает, что дальнейшее возможное улучшение показателей будет зависеть от отсутствия существенных экономических или геополитических стрессов.

Финансовый отчет «Сбера» за II квартал оказался достаточно сильным и подтвердил ожидания аналитиков, согласно которым банк остается одним из главных бенефициаров экономического восстановления в РФ после прошлогоднего спада, говорит аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

Выручка нефинансового бизнеса «Сбера» в I полугодии подскочила в 3 раза до 74,7 млрд рублей, в то же время убыток по EBITDA в данном сегменте также почти утроился и достиг 14,3 млрд рублей. По мнению Додонова, необоснованно ожидать финансовой отдачи от нефинансовых сервисов «Сбера» на данном этапе. Тем не менее, отмечает эксперт, на данный момент они весьма неплохо вписываются в экосистему банка, способствуя привлечению и удержанию клиентов, и эта их роль будет только возрастать в будущем.

«Хорошие квартальные результаты позволили руководству Сбера улучшить прогнозы на весь 2021 г. В частности, были повышены прогнозы по показателю ROE, розничному кредитованию. Оценка стоимости риска, наоборот, снизилась. Сбер, на наш взгляд, по-прежнему остается недооцененным по фундаментальным показателям. Мы подтверждаем рекомендацию «Покупать» для обыкновенных и привилегированных акций банка», — резюмировал Додонов.