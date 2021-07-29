article
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Контроль над МКС восстановлен после внештатного включения двигателей нового модуля... 21:48
Депутат Госдумы: чем громче американцы тявкают, тем лучше наш результат 21:41
Илон Маск поздравил Рогозина со стыковкой модуля «Наука» к МКС 21:38
Главный тренер сборной по фехтованию не будет стричься налысо на второй... 21:37
Проценко в эфире Российского общества «Знание» назвал вакцинацию залогом прекращения... 21:20
Депутат Госдумы назвала хайпом и пропагандой высказывание американской гребчихи 21:20
Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве 21:16
«Сочи» вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций 21:04
Россия начала переброску войск на учения у границы Узбекистана... 21:03
Приезжающим из-за границы непривитым россиянам продлили срок сдачи тестов 20:58
Бизнес

Лучше ожиданий: аналитики прокомментировали отчет Сбера за II квартал

Финансовая отчетность Сбера оказалась позитивнее прогнозов экспертов

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»
Чистая прибыль Сбера по итогам первых 6 месяцев 2021 года составила 629,8 млрд рублей, в годовом выражении продемонстрировав впечатляющий рост в 119,3%. Опубликованные результаты оказались лучше консенсус-прогноза аналитиков, отмечающих, что успехи Сбера отражают более быстрые темпы восстановления экономики России. Кроме того, как отмечают специалисты, затраты Сбера на экосистему сопоставимы с аналогичными убытками Яндекса и Mail.ru Group, однако их доля по сравнению с основным бизнесом несоизмеримо ниже, поэтому траты на развитие для банка в общей рекордной прибыли почти не видны.

Успех в цифрах

Сбер в четверг, 29 июля, опубликовал промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 6 месяцев 2021 года.

Чистая прибыль Сбера за первые 6 месяцев 2021 года составила 629,8 млрд рублей (+119,3% к результату прошлого года), а по итогам II квартала достигла отметки в 325,3 млрд рублей, продемонстрировав годовой рост в 95,1%.

Рентабельность капитала за полгода возросла на 12,8 процентных пункта до 25,3%, за второй квартал показатель увеличился в годовом выражении на 11,5 процентных пункта до 25,8%.

Чистые комиссионные доходы Сбера за II квартал 2021 года выросли на 30,9% в годовом выражении и составили 157,1 млрд рублей, или 291,4 млрд рублей за первое полугодие с ростом в 18,3%. Качество кредитного портфеля во II квартале текущего года, как отмечает организация, заметно улучшилось по всем основным сегментам.

Выручка всех нефинансовых сервисов Сбера за первое полугодие 2021 года выросла в 3 раза и достигла отметки в 74,7 млрд рублей. В числе важных событий, произошедших за отчетный период, можно отметить запуск мулькатегорийного маркетплейса СберМегаМаркет: клиентам стали доступны сервисы Сбер ID и SberPay, а также возможность оплаты товаров бонусами СберСпасибо. Количество пользователей подписок СберПрайм превысило 1,5 млн клиентов, кроме того, появился новый продукт семейства подписок СберПрайм+, объединивший финансовые и нефинансовые сервисы экосистемы Сбера.

Реальность лучше ожиданий

Старший аналитик «Атон» Михаил Ганелин полагает, что Сбер продемонстрировал отличные результаты, оказавшиеся лучше консенсус-прогноза.

«Результаты сильные, рост чистой прибыли год к году за II квартал — 95%, возвратный капитал — 25,8%, это много. В основном это достигнуто за счет всех статей отчета о прибылях и убытках. Чуть лучше процентные и комиссионные доходы, низкие резервы — все это позволило получить такой результат. Банк поднял прогноз по возврату на капитал до 22%. Напомню, что в конце прошлого года показатель был не менее 18%, затем не менее 20%, сейчас не менее 22%», — говорит эксперт.

Михаил Ганелин полагает, что чистая прибыль Сбера по итогам года составит 1,1-1,2 трлн рублей.

«Соответственно, можно ждать хороших дивидендов — по правилам он заплатит 50% от чистой прибыли, то есть около 25 рублей на акцию. Доходность составит 8,3%, это хороший уровень. В данном случае мы видим результаты восстановления после пандемии, низкие резервы и хороший рост кредитования, в основном в розничном сегменте», — заключил он.

Еще один эксперт, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин также отмечает, что рост чистой прибыли банка с учетом доли миноритариев во втором квартале превысил средние рыночные прогнозы.

«Ускорение прироста комиссионных доходов банка по итогам полугодия до 19% (г/г) против 11% по результатам 2020 года традиционно свидетельствует о позитивных перспективах динамики розничных продаж в РФ в ближайшие кварталы. Ключевые тренды, это ожидаемое в условиях ужесточения кредитной политики замедление прироста активов — они выросли на 17% до 37,9 трлн руб портив роста на 20% по итогам прошлого года — а также повышение рентабельности, ROA, рентабельность активов вплотную приблизилась к отметке в 3%, максимальной с момента начала цикла «застоя» в экономике в 2012 – 2013 гг.», — рассказал Осин.

С учетом текущей статистики динамики активов и рентабельности, а также принимая во внимание, что под влиянием циклических факторов и сезонности прогноз ВВП РФ в 2021 году повышен «Фридом Финанс» до 4%, аналитики компании повысили прогноз чистой прибыли банка в текущем году до 1,2 трлн рублей.

Сбер и экономика

Сбер показал хорошую прибыль за первое полугодие, объем которой превысил значения аналогичных периодов и 2020, и 2019 года, напомнил директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин.

«Это позитивный сигнал, отражающий восстановление экономической активности. Рост прибыльности обеспечило наращивание кредитного портфеля и увеличение доходов от проводимых клиентами операций на фоне значительно сократившейся в сравнении с предыдущим годом стоимости риска и традиционно достаточно низкой стоимости фондирования. При сохранении наметившихся тенденций можно ожидать по итогам текущего года финансовый результат на более высоком уровне, чем в предшествующие годы», — считает эксперт.

Директор направления «Финансовые институты» S&P Global Сергей Вороненко отметил, что результаты Сбера за первое полугодие соответствуют ожиданиям экспертов компании (аналитики ориентировались на размер чистой прибыли около 600 млрд, по факту получилось 630 млрд рублей), и главным образом отражают более быстрое восстановление российской экономики. По его словам, сохранявшиеся во втором квартале относительно низкие процентные ставки стимулировали потребительскую, транзакционную активность и оживление корпоративного кредитования.

«Чистые комиссионные доходы выросли примерно на 30% (год к году). Сбер продемонстрировал, пожалуй, одну из лучших в секторе комбинаций эффективности и рентабельности с показателями операционные расходы к операционным доходам на стабильном уровне около 30%, рентабельность капитала на высоком уровне 25%. При этом чистые комиссионные доходы покрывают примерно 76% операционных расходов группы, что свидетельствует о низкой зависимости от процентного дохода. При этом кредитный риск в первом полугодии отошел с переднего плана, с сокращением примерно на 70% отчислений в резервы на возможные потери (по сравнению с аналогичным периодом 2020 года)», — говорит Сергей Вороненко.

Он полагает, что дальнейшее возможное улучшение показателей будет зависеть от отсутствия существенных экономических или геополитических стрессов.

Финансовый отчет «Сбера» за II квартал оказался достаточно сильным и подтвердил ожидания аналитиков, согласно которым банк остается одним из главных бенефициаров экономического восстановления в РФ после прошлогоднего спада, говорит аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

Выручка нефинансового бизнеса «Сбера» в I полугодии подскочила в 3 раза до 74,7 млрд рублей, в то же время убыток по EBITDA в данном сегменте также почти утроился и достиг 14,3 млрд рублей. По мнению Додонова, необоснованно ожидать финансовой отдачи от нефинансовых сервисов «Сбера» на данном этапе. Тем не менее, отмечает эксперт, на данный момент они весьма неплохо вписываются в экосистему банка, способствуя привлечению и удержанию клиентов, и эта их роль будет только возрастать в будущем.

«Хорошие квартальные результаты позволили руководству Сбера улучшить прогнозы на весь 2021 г. В частности, были повышены прогнозы по показателю ROE, розничному кредитованию. Оценка стоимости риска, наоборот, снизилась. Сбер, на наш взгляд, по-прежнему остается недооцененным по фундаментальным показателям. Мы подтверждаем рекомендацию «Покупать» для обыкновенных и привилегированных акций банка», — резюмировал Додонов.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Нас осенило, что мы горим»: туристы из России — о пожарах в Турции
Отдыхающие в Турции россияне пожаловались на проблемы с дыханием из-за лесных пожаров
Лямбда-штамм коронавируса научился обходить иммунитет
Японские ученые описали уникальную мутацию штамма коронавируса «Лямбда»
Три туалета на дорогу: что не так с автотуризмом в России
Опрос: большинство россиян хотели бы когда-нибудь отправиться в автопутешествие
На МКС произошло незапланированное включение двигателей модуля «Наука»
Главный редактор «Проекта» Баданин покинул Россию
Стала известна дата выхода новой книги Пелевина
СК проверит спектакль «Современника» на предмет оскорбления ветеранов ВОВ
Новости и материалы
Контроль над МКС восстановлен после внештатного включения двигателей нового модуля «Наука»
Депутат Госдумы: чем громче американцы тявкают, тем лучше наш результат
Илон Маск поздравил Рогозина со стыковкой модуля «Наука» к МКС
Главный тренер сборной по фехтованию не будет стричься налысо на второй Олимпиаде подряд
Проценко в эфире Российского общества «Знание» назвал вакцинацию залогом прекращения пандемии
Депутат Госдумы назвала хайпом и пропагандой высказывание американской гребчихи
Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве
«Сочи» вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций
Россия начала переброску войск на учения у границы Узбекистана с Афганистаном
Приезжающим из-за границы непривитым россиянам продлили срок сдачи тестов
Скарлетт Йоханссон решила судиться с Disney из-за «Черной вдовы»
Американская гребчиха заявила, что ей противно видеть серебро россиян на Олимпиаде
Проценко предупредил об опасности антибиотиков при COVID-19
В Турции назвали национальной катастрофой лесные пожары в стране
Олимпийская чемпионка о проблемах американки Байлз: WADA должно убить себя об стену
13-летний россиянин сделал редчайшее сальто на мотоцикле
В Баку выступили за дипломатическое разрешение ситуации на границе с Арменией
Трефилов о критике в адрес сборной: я же не обижался, когда меня ставили в позу пловца
Все новости
«На нем не было одежды»: посол Молдавии в России угодил в секс-скандал
Молдавский МИД отозвал посла в РФ на фоне обвинений в домогательствах к подчиненной
«Поплакали и перегорели»: чего Мельниковой и Уразовой не хватило для золота на Играх
Журова считает, что российским гимнасткам было тяжело настроиться на победу
Отдых в августе. Какие страны выбирают россияне
Где можно отдохнуть за рубежом в августе и какие документы необходимо подготовить
«Неожиданный результат»: ученые сравнили уровень антител у пожилых и молодых
Медики удивились данным о высокой выработке антител у пожилых после COVID-19
«Россия» полетит на египетские курорты с 9 августа
Первая авиакомпания получила допуск на полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
«Практика заложников»: зачем Армения зовет российских солдат на границу
Пашинян предложил разместить российских пограничников на границе с Азербайджаном
Все дело в обертке: швейцарцы присвоили шоколадного кролика. Но не полностью
Как швейцарские шоколатье Lindt & Spruengli десятилетиями судились за шоколадного кролика
Диарея и усталость: как проявляется постковидный синдром у детей
Врачи рассказали, какие дети подвержены осложнениям после COVID-19
«Могли шантажировать весь мир»: в России оценили слова депутата Рады о ядерном оружии
В Совфеде и Госдуме раскритиковали заявление Арахамии о ядерном шантаже
«Понравилась реакция на «Бордерлайн», захотела еще». Что говорят о новом релизе Земфиры
Критик Андрей Бухарин — о новом мини-альбоме Земфиры «Ах»
«Есть касание»: российский сегмент МКС увеличился за счет «Науки»
Модуль «Наука» успешно пристыковался к Международной космической станции
«Горят отели»: пожары охватили курорты Турции — Бодрум, Мармарис и Анталью
Лесные пожары вспыхнули в турецких Мармарисе и Бодруме
Свадьба века: как принцесса Диана выходила замуж
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях