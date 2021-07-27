На море в долг: сколько россияне берут в кредит на отдых

Средняя сумма кредита, который клиенты берут на отпуск этим летом составляет 500 тыс рублей, рассказали «Газете.Ru» в банке «Дом.РФ». При этом доля таких займов в портфеле увеличилась в несколько раз по сравнению с низкой базой прошлого года. Однако опрошенные изданием финансовые организации считают, что доля потребительских кредитов на туризм и отдых в их общем объеме все еще не восстановилась до предпандемийного уровня, и в этом сезоне новых пиков уже не будет.

Только половина из средней суммы кредита в полмиллиона рублей непосредственно тратится на отдых, рассказал «Газете.Ru» директор розничных продуктов банка «Дом.РФ» Евгений Шитиков. По его оценке, в розничном портфеле Банка «Дом.РФ» кредиты на отпуск составляют порядка 10%, но в летний период активность клиентов по данному направлению растет и доля таких займов увеличивается до 15-20%. В прошлом году она по естественным причинам была меньше и составила порядка 5% от розничного портфеля, отметил Шитиков.

В Сбере раскрывать долю кредитов на отдых среди всех потребительских займов не стали, но отметили, что это «одна из основных потребностей» клиентов, особенно в летний период, и под этот спрос они специально снизили процентные ставки. «Газета.Ru» обратилась с запросами в другие банки, которые рекламируют кредиты на отдых — Ситибанк, Альфа-банк, Райффайзенбанк, ВТБ, Почта Банк, «Русский Стандарт» и Тинькофф. В последнем однако пояснили, что доля таких кредитов в потребительском портфеле у них очень мала и потому данные могут быть нерепрезентативными. Все остальные банки не ответили на запрос.

Тратить такие крупные крупные суммы на отдых готовы далеко не все россияне. Большинство планирует весьма скромные бюджеты на отпуск, и потому занимает столько, сколько можно комфортно вернуть с нескольких зарплат. По данным аналитического сервиса Tinkoff Data, 31% опрошенных готовы потратить на отдых в 2021 году от 20 до 40 тысяч рублей на человека. Еще 30% — от 40 до 60 тысяч, и лишь 4% — свыше 100 тысяч рублей.

Спрос на заемные средства на туризм в этом году хоть и превышает прошлогодние значения, все равно остается на более низком уровне, чем в 2018-2019 годах, рассказала «Газете.Ru» директор СРО «МиР» Елена Стратьева. По ее мнению, это связано как с пандемией, так и с изменившимся поведением потребителей финансовых услуг.

«За время коронакризиса люди стали более финансово грамотны, тщательнее подходят к выбору кредитных продуктов: чаще занимают именно на первостепенные потребности и берут именно ту сумму, которая их покроет»

, — объясняет Стратьева.

Суммы займов у микрокредитных организаций на отдых сильно колеблются в зависимости от региона. В среднем, если брать микрофинансовый сектор, они составляют порядка 30-40 тысяч рублей, приводит данные Стратьева. Чаще всего это потребительские ссуды, то есть сроком до года, хотя и гасятся они на практике в течение двух-четырех месяцев, уточняет она.

Люди берут эти деньги, чтобы заранее оплатить отпускные расходы, например — купить билеты или забронировать отель. По данным аналитического ресурса «Чек Индекс» (Платформы ОФД),

средний чек затрат в категории отелей и гостиниц в июне 2021 года составил 4971 руб (среднее значение по всей России, включая предоплату). Это на 58% выше, чем в июне прошлого года, и на 14% выше уровня 2019 года. Объем продаж в натуральном выражении (шт.) вырос за год на 295% (в 4 раза), а по сравнению с 2019 годом – на 14%.

При этом выше всего средний чек затрат был в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Крыму – более 23 тыс. рублей за одну покупку. В топе продаж в количественном значении – проживание в двухместных номерах, предоплата и дополнительные услуги отелей (лечебные и SPA-услуги, прокат инвентаря и транспорта).

Эксперты Чек Индекса отмечают, особенно высокий объем трат в отелях наблюдался в первой половине июня, затем постепенно снижался. Закономерно, большая часть продаж июня-июля пришлась на регионы юга страны, а в Санкт-Петербурге рост расходов туристов был связан с проведением в северной столице Чемпионата Европы по футболу.

«Отдых в кредит — это авантюра»

Брать кредит на отдых — это авантюра, и толкает на это, как правило, безысходность, считает директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков. Особенно это касается тех, кто идет за такими займами в микрофинансовые организации — это как правило означает, что в банковском кредите им уже отказали.

«Имея плохую кредитную историю или имея много других кредитов, люди не могут получить новый в банке, а деньги им нужны, и идут в МФО. Это еще хуже, чем брать в банке — там совсем другая ставка, процент в день. Ни по одному банковскому кредиту таких процентных ставок нет»

, — подчеркивает Солодков.

Более удобная альтернатива займу — кредитная карта, которой можно расплатиться, вместо того чтобы обращаться в МФО или в банк за потребительским кредитом. В течение льготного периода не будут начисляться проценты, но если не погасить задолженность в срок, то могут возникнуть серьезные проблемы, так как там процент гораздо выше, чем у потребительского кредита. Очень внимательно надо отслеживать, какой у карты лимит, насколько он исчерпан, и когда заканчивается льготный период.

Сейчас долговая нагрузка по потребительским кредитам находится в среднем на уровне 42-44% и для разных сегментов клиентов колеблется в диапазоне от 37 до 53%, напоминает генеральный директор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин.

Эксперты не ожидают какого-либо принципиального изменения темпов потребительского кредитования, в том числе увеличения займов на отдых в этом летнем сезоне. Тем более, ставки по потребительским кредитам будут неизбежно расти после очередного повышения ключевой ставки ЦБ РФ (сейчас — 6,5%). Хотя это не главный показатель, которым руководствуются банки при установлении ставок, и потому временной лаг между решением регулятора и действиями игроков на рынке может быть существенным.

«Большинство игроков рынка при установлении ставок по розничным кредитам ориентируются на внутренние финансовые модели, в которых, в числе множества факторов, безусловно, присутствует и стоимость фондирования, но только в качестве одного из многих, хоть и значимых, факторов. Многие на рынке ориентируются в большей степени на действия крупнейших конкурентов на рынке и ставки меняют вслед за ними»

, — подчеркивает Олег Лагуткин.

Пока резкого повышения стоимости заемных средств не фиксируется, считает Елена Стратьева. «На наш взгляд, при сохранении принятого ЦБ РФ курса, его [повышения] можно ожидать в перспективе трех-шести месяцев», — резюмирует она.

Если судить по ретроспективным данным, в ближайшие несколько месяцев стоит ожидать повышения процентной ставки по кредитам не менее, чем на 0,7 п.п. — по последним данным ЦБ, с марта по май этого года средняя ставка по потребительским кредитам до года выросла с 13 до 13,7% — за тот же период ЦБ повысил ключевую ставку на 0,75 п.п.