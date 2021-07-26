Накроются пошлинами: чем обернутся новые пошлины на экспорт металлов

С 1 августа по 31 декабря в России планируют ввести временные пошлины на экспорт черных и цветных металлов и металлопродуции за пределы ЕАЭС. Как нововведения могут повлиять на металлургов и почему это может обернуться экологическими проблемами, разбиралась «Газета.Ru».

Снижения не будет

Введение экспортных пошлин на продукцию черной металлургии не сможет решить поставленные задачи по снижению цен на металлопродукцию на внутреннем рынке, уверен директор ассоциации «Руслом.Ком» Виктор Ковшевный. В комментарии для «Газеты.Ru» он подчеркнул, что другого варианта даже не может быть. «Для компаний введение пошлин может означать сокращение производства. Соответственно решить задачи по снижению цен на металлопродукцию на внутреннем рынке не получится», — отметил эксперт.

Не решат они и другого важного вопроса: баланс спроса и предложения на внутреннем рынке не изменится, уверен Ковшевный.

Отметим также, что экспортные пошлины устанавливаются и на те продукты черной металлургии, внутреннее потребление которых крайне ограничено по сравнению с объемом их производства российскими компаниями. Например, доля экспорта железной руды, по данным на 2019-й год, была 53 процента. И здесь производителям крайне важно иметь возможность экспортировать, они не смогут компенсировать все за счет внутреннего рынка. Отечественным потребителям попросту не нужно столько подобной продукции.

Экспортная игла

Российские компании производят больше продукции, чем необходимо на внутреннем рынке. Наша страна входит в пятерку крупнейших производителей стали в мире, но при этом отличается более высоким уровнем экспортной зависимости.

По данным World Steel Association за 2019 год, объем внутреннего потребления стали в России составлял 65% от общего объема выпуска по сравнению с 70% в Японии, 95% — в Китае, 123% — в США.

Объем внутреннего потребления стали в России остается на относительно низком уровне по сравнению с другими государствами. Согласно данным World Steel Association, по итогам 2019 года объем видимого потребления стали в России составлял 322 кг на душу населения, в то время как в Германии этот показатель достигал 443 кг, Японии – 550, в Китае – 659, в Южной Корее – 1082. Есть отличия и в продуктовой структуре потребляемой продукции. Например, объемы потребления строительного проката, который используют при возведении домов, в России отстают от других стран. В нашей стране доля одноэтажных жилых домов, которые построены с использованием стального каркаса, составляет 3%, а многоэтажных – 13%. Для сравнения, в США этот показатель равен 70% и 65%, соответственно. Объем потребления строительного проката в России составляет 12,5 млн. т в год при производственных мощностях 25 млн. т в год.

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В чем рентабельность

Высокая рентабельность производства в черной металлургии возможна для немногих видов продукции. Большинство же характеризуется невысоким данным показателем.

Например, рентабельность производства листового холоднокатаного стального проката в первом квартале 2021 года составляла 10,4%; гранул и порошков из чугуна и стали – 9,4%; стали в слитках – 6,4%. Литье, сталь, чугун вообще ушли в минус.

Низкая рентабельность производства для многих видов продукции черной металлургии обусловлена низким повышением цен при высоком росте издержек. Ассоциация «Русская сталь» привела статистику, согласно которой внутренние цены на ключевые виды продукции, в частности, холоднокатаный и горячекатаный прокат, арматуру в России на 20–50% отстают от соответствующих цен на рынках Северной Европы, Турции и США.

При этом российские компании черной металлургии в последние годы сталкиваются с постоянным ростом издержек производства. Например, за период с января 2017 года по март 2021 года железнодорожные тарифы для металлургических компаний выросли на 17,9%. В 2016–2020 годах для компаний-членов ассоциации «Русская сталь» тарифы на электроэнергию выросли на 19%, на газ — на 12%. Благодаря экспорту металлурги могут оставаться на плаву.

Введение пошлин грозит закрытием целому пласту компаний. В конце июня о рисках остановки производства арматуры в связи с введением экспортных пошлин заявили на четырех электрометаллургических заводах: Абинский электрометаллургический завод в Краснодарском крае, металлургический завод «Балаково» в Саратовской области, «Амурсталь» в Хабаровском крае и Ашинский металлургический завод в Челябинской области. По оценкам компаний, новые вывозные пошлины на готовую продукцию будут в 1,5 раза превышать пошлину на металлолом, что сделает вывоз лома из страны выгоднее, чем экспорт полуфабрикатов или арматуры.

Помощь регионам под вопросом

Нововведения могут нанести серьезный ущерб как самим компаниям, так и регионам их присутствия. Ранее Виктор Ковшевный отмечал, что пошлины могут поставить под угрозу не только около 600 тыс. самих работников сферы, но и членов их семей. То есть, создаются финансовые риски для порядка 1,8 млн. человек. «Именно металлурги улучшают многие города, а по ним нанесен удар. Ситуация в моногородах может резко ухудшиться», — подчеркивал Ковшевный.

Изъятие порядка 110–115 млрд руб. из выручки компаний черной металлургии до конца 2021 г. приведет к автоматическому уменьшению их налоговых выплат в бюджеты субъектов России. Сокращение прибыли автоматически сократит поступления налога на прибыль в региональные бюджеты на 25–30 млрд. руб. до конца года.

А ведь налоговые отчисления металлургических компаний очень важны для ряда регионов. Например, в 2020 году в четырех субъектах России на поступления налога на прибыль от компаний металлургического сектора приходилось от 55 до 80 процентов суммарных поступлений налога на прибыль — это Белгородская, Липецкая, Магаданская области, Чукотский Автономный Округ. Еще в 11 регионах такие поступления составляли 20–50%. Кроме того, металлургический сектор является градообразующим для более чем 25% населенных пунктов, где проживает около 3,9 млн. человек.

Экопроблемы и модернизация

Российские регионы, ориентированные на металлургию годами бьются еще с одним вопросом: металл их источник дохода, но есть проблемы с экологией. Решать эти проблемы приходится все тем же металлургам. Компании осознают, что в регионах живут люди и для того, чтобы они как можно дольше оставались здоровыми, нужно минимизировать, как минимум экориски для них. И активно включаются в заботу о целом ряде городов, областей и краев. Однако новые пошлины фактически могут затянуть их в тиски и поставить на повестку вопрос не улучшения жизни, а собственного выживания.

«Чтобы предприятие постоянно работало, чтобы обеспечивать качество, нужна постоянная модернизация. Сюда включена и экомодернизация. Сейчас предприятия будут вынуждены направлять средства не на модернизацию, а на то, чтобы справиться с текущей ситуацией», — подчеркивал Виктор Ковшевный.

Учитывая, что законодательство все большего числа стран в сфере экологии и предотвращения изменения климата ужесточается, компании черной металлургии в ближайшем будущем столкнутся с необходимостью ускоренной модернизации своих технологий. Например, принятие нового экологического плана EU Green Deal в ЕС будет означать введение с 2026 года трансграничного углеродного налога. По оценке Минэкономразвития, этот налог затронет российские поставки в ЕС железа и стали, алюминия, труб, электроэнергии и цемента в объеме 7,6 млрд долл. в год.

При этом ЕС в настоящее время является крупнейшим импортером стали, а Россия — крупнейший поставщик стали для Евросоюза, на отечественных производителей приходится около 12%. Таким образом, именно российские металлургические компании будут в наибольшей степени подвержены влиянию решений ЕС и могут потерять крупнейший рынок, если будут не готовы к новым жестким требованиям.

Также необходимо сказать, что металлургические производства в последние годы являются лидерами по инвестициям, прежде всего в модернизацию производств. Инвестиции в основной капитал в металлургии увеличились на 20,2% в 2020 г. по сравнению с 2014 г. В первом квартале этого года темпы роста инвестиций в металлургическом секторе опять же были выше и составили 17,3% в годовом выражении в металлургическом производстве и 36,1% в добыче металлических руд против 3,3% в обрабатывающей промышленности в среднем.

По последним имеющимся данным за 2019 год, 27,1% инвестиций в основной капитал в металлургии было направлено на реконструкцию и модернизацию. Для производства готовых металлических изделий данный показатель составлял 16,9%. Для сравнения, в среднем по стране показатель был ниже и составлял 14,6%. При этом потребность вкладываться в модернизацию сохраняется и даже растет. Однако из-за введения пошлин определенные суммы из запланированных на модернизацию придется направить на решение пошлинного вопроса. Перераспределение средств может коснуться и инновационной активности, которые в сфере также существенно выше среднероссийского уровня: 29% металлургических производств и 26,6% производств готовых металлических изделий осуществляли инновации в 2019 году, а в среднем по стране 9,1% компаний.

Оклематься от пандемии

В свою очередь, пандемия COVID-19 также не обошла металлургов стороной. По данным Минэкономразвития, объемы производства в сфере в мае 2021 года на 5,9% отставали от мая 2019 года.

Кроме того, объемы производства в черной металлургии до сих пор отстают от советского периода. Например, в 2020 году в России было выплавлено 73,6 млн. т стали. Для сравнения, в 1980-х годах объем производства стали составлял в среднем около 87 млн. т в год.

Введение экспортных пошлин не позволит металлургическим компаниям достаточно быстро восстановиться, не говоря уже о расширении. Даже то, что цены на продукцию сейчас немного поднялись, не дает возможности выдохнуть: металлурги успевают лишь покрыть понесенные убытки. Так как цены на внешних рынках обладают высокой волатильностью. Например, в 2015 году по всему миру они опускались до минимального уровня с 2003 года. При этом пошлины рассчитаны на высокие цены на рынке, но при возврате к средним показателям возможны изъятия существенно большей части выручки, чем предполагавшиеся изначально 15%. Например, как считают в «ВТБ Капитал», для разных видов стальной продукции установленные минимальные пошлины окажутся на 50–65% выше запланированного уровня.

При этом, в ряде зарубежных стран, также сталкивающихся с ростом цен на продукцию черной металлургии, принимаемые меры направлены на стимулирование изменений во внутреннем производстве, а не на масштабное ограничение экспорта.

Например, в Китае введены экспортные пошлины затрагивают менее 1% стоимостного объема экспорта продукции черной металлургии. Пошлины относятся только к пяти товарным позициям. В Индии объявили о планах снижения импортных пошлин на стальной лом и продукцию из стали с 10–12,5% до 7,5% на ряд категорий продукции из стали с возможным уменьшением вообще до 2,5%. В Германии правительство объявило о предоставлении в 2022–2024 годах металлургическим компаниям дополнительного финансирования проекты по сокращению выбросов парниковых газов. Ожидаемый объем финансирования металлургических компаний составляет 5 млрд. евро.