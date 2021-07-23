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Бизнес

Повышение ключевой ставки заставит россиян попрощаться с доступной ипотекой

Банки рассказали о планах по изменению ставок после решения Центробанка

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Алексей Майшев/РИА «Новости»
После повышения ключевой ставки ЦБ можно будет «попрощаться с дешевой ипотекой», заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов. Он отметил, что ставки по кредитам теперь пойдут вверх. «Газета.Ru» опросила крупные банки, чтобы узнать, как они планируют изменить ставки по ипотеке в ближайшем будущем.

Банк России сегодня поднял ключевую ставку сразу с 5,5% до 6,5%. Это максимальное повышение с декабря 2014 года: тогда ставка выросла с 10,5% до 17%. На этом фоне «придется попрощаться с дешевой ипотекой», заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Он отметил, что рост ключевой ставки приведет к повышению ставок по депозитам в «ближайшие пару месяцев», что приведет к «некоторому возвращению интереса» к ним со стороны физлиц. Однако с точки зрения экономики это будет выгодно только банкам, считает Титов.

«Вырастут и ставки по кредитам. А значит, придется попрощаться с дешевой ипотекой», — цитирует Бориса Титова пресс-служба. Он добавил, что рефинансирование долгов теперь «будет обходиться дороже», и это значит, что «сделан еще шаг на пути к чьему-то банкротству».

«Газета.Ru» опросила крупные российские банки, чтобы узнать их планы по изменению ипотечных ставок. В пресс-службе Сбербанка заявили, что не дают прогнозов об изменении ставок и комментируют только новые условия по продуктам. В ВТБ сообщили, что повышение ключевой ставки «продолжит тренд на увеличение стоимости кредитов».

«В период летних отпусков и традиционно «низкого сезона» это не должно оказать существенного влияния на потребительскую активность населения. Но уже в третьем-четвертом кварталах такое решение регулятора может сыграть свою роль, особенно если тренд на рост ключевой ставки сохранится», — отметили в пресс-службе.

В «Райффайзенбанке» уверяют, что ставки резко не изменятся. «Несмотря на повышение ключевой ставки, резкого роста ставок по ипотеке или потребительским кредитам не будет. Банки продолжат дотировать ставки за счет своей прибыли: максимально смягчая скорость повышения тарифов по кредитным продуктам в борьбе за клиентов», — сказал управляющий директор по кредитным розничным продуктам Андрей Спиваков.

«Полагаем, что, несмотря на возможный рост ипотечных ставок пропорционально росту ключевой ставки ЦБ, ипотека останется доступной. – сообщили в банке «Открытие». — Более того, продолжат действовать различные программы с господдержкой, по которым максимальная ставка ограничена законодательно».

В пресс-службе МКБ заявили, что банк «оперативно реагирует на изменение текущей конъюнктуры рынка», и рассмотрит изменения по некоторым своим продуктам «в течение ближайших недель». Пресс-служба «Газпромбанка» только сообщила, что на следующей неделе планируется снизить ставку по льготной ипотеке, детали будут известны позднее.

Рост ключевой ставки действительно приведет к увеличению ставок по кредитам, в том числе по ипотеке, сообщила «Газете.Ru» главный аналитик «Циан.Ипотека» Виктория Кирюхина.

«Средняя разница между процентной ставкой по выданным ипотекам в РФ и ключевой ставкой составляла с 2019 года порядка 2,7 п.п. То есть ставка по выданным кредитам будет на уровне около 9,2-9,5%. Как правило, банки моментально реагируют на повышение ключевой ставки, более того, в отдельных случаях участники рынка даже действуют на опережение, пересматривая ставку в сторону повышения накануне заседания ЦБ РФ», — пояснила она.

По словам эксперта, рост ставок по ипотеке при «стагнирующих» доходах населения приведет к оттоку спроса на ипотеку. При этом причина не только в ее удорожании, но и будущем увеличении процентов по депозитам, отметила Кирюхина.

«Часть потенциальных клиентов перейдут в разряд вкладчиков, хотя ранее, возможно, планировали инвестировать в недвижимость. Кроме того, застройщикам будет сложнее компенсировать ставки по маркетинговым акциям (субсидирования в рамках конкретного проекта), что также ограничит спрос на первичном рынке», — добавила аналитик.

Повышение ключевой ставки ужесточает кредитные условия, отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов. Вслед за ЦБ ставки по кредитам повышают и коммерческие банки.

«Средняя ставка по ипотеке на вторичном рынке может вырасти за счет ужесточения денежно-кредитной политики. При этом на рынке первичного жилья ставки могут измениться не столь существенно, поскольку продление программы льготной ипотеки будет поддерживать низкую стоимость кредитов на строящееся жилье», — сказал Галактионов «Газете.Ru».

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Егор Дахтлер добавил, что рост ставок по ипотеке, по их мнению, составит от 1 до 2 п.п. в зависимости от программы.

Руководитель аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимость» Дмитрий Таганов также считает, что повышение ключевой ставки не отразится серьезно на активности покупателей рынка новостроек.

«В настоящее время застройщики совместно с банками стимулируют спрос, создавая выгодные предложения для клиентов, аналогичные свернутой в ряде городов с дорогой недвижимостью 1 июля текущего года программы льготной ипотеки. Девелоперы успели накопить значительные финансовые ресурсы, которые будут использовать для корректировки цен», — сообщил он «Газете.Ru».

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