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Бизнес

Сколько кафе и ресторанов закрылось в пандемию

2ГИС собрал данные по закрытым заведениям общепита в крупных городах России

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»
Новая волна пандемии коронавируса стала ударом для общепита. Особенно это коснулось московского региона, где с 28 июня до 19 июля была введена система QR-кодов для посещения ресторанов. Некоторым заведениям в итоге пришлось закрыться, либо работать в ограниченном режиме. Сервис 2ГИС подсчитал, как изменилось число ресторанов и кафе за последний год в крупных городах. Оказалось, что, например, в столице этот показатель изменился незначительно: там стало на 1% меньше заведений. Эксперты, однако, поставили эти данные под сомнение. По их мнению, пострадало больше предприятий.

Геосервис 2ГИС посчитал для «Газеты.Ru», как изменилось число ресторанов и кафе за последний год в Москве, Санкт-Петербурге и еще в нескольких крупных городах: Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре и Челябинске. Для этого специалисты сервиса сравнили, сколько кафе было открыто на 1 июля 2021 года и в начале года (1 января 2021 г.), а также год назад (1 июля 2020 г.).

Что касается прекративших работу заведений, то при подсчете учитывались только те из них, которые закрылись окончательно или сменили формат, пояснили в сервисе. Временно закрытые кафе и рестораны еще могут возобновить работу. В Москве, например, сейчас со статусом «временно закрыто» 128 кафе и 87 ресторанов, в Санкт-Петербурге — 92 кафе и 72 ресторана.

Свои данные 2ГИС получает от операторов колл-центра, которые связываются с заведениями. Кроме того, о закрытиях или открытиях сообщают пользователи (затем эту информацию проверяют) и сами компании, также специалисты проводят выверку на территории города. Данные по каждому городу сверяются минимум два раза в год, отметили в сервисе.

В Москве, по данным 2ГИС, на 1 июля 2021 года было открыто 2485 ресторанов. За полгода их число выросло на 0,49% (было 2473), а за год сократилось на 0,96% (было 2509). Число открытых сейчас кафе составляет 3531, за полгода их количество увеличилось на 2,76% (было 3436), за год – на 4,07% (было 3393).

Всего за год — с июля 2020 по июль 2021 года – в Москве закрылось или сменило формат 1644 заведения общепита среди наиболее распространенных форматов (кафе, ресторан, кофейня, бар и т.п.), добавили в сервисе. При этом открылось 2033 новые точки (включая новые заведения сетевых форматов). В итоге количество заведений выросло на 389.

В Санкт-Петербурге, согласно подсчетам 2ГИС, за полгода ресторанов стало меньше на 0,45% (было 2009, стало 2000), а за год на 0,15% (было 2003). Сейчас открыты 3022 кафе, за полгода их количество выросло на 7,43% (было 2813), за год – на 8,01% (было 2798).

Одни из самых плохих показателей в процентном выражении — в Омске и Самаре. В Омске за полгода число ресторанов сократилось на 3,6% (было 139, стало 134), за год – на 2,9% (было 138). Кафе за полгода стало меньше на 9,41% (было 425, стало 385), за год – на 1,79% (было 392). В Самаре количество ресторанов за полгода снизилось на 2,45% (было 245, стало 239), за год – на 5,53% (было 253). Число кафе за полгода сократилось на 6,35% (было 425, стало 398), за год – на 8,72% (было 436).

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Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров сообщил «Газете.Ru», что относится к этим данным скептически. Он отметил, что названия не всегда точно отражают суть заведения. Например, «Кафе ПушкинЪ» — это по факту ресторан. По словам Бухарова, сейчас закрываются предприятия, которые не называются ни ресторанами, ни кафе, например, закусочные.

Еще одна проблема – ресторану сейчас не принадлежит помещение, он его арендует, добавил Игорь Бухаров. Поэтому если он ушел оттуда, какие-то люди могли «подхватить» его и работать под этим же или каким-то другим названием. И это незаметно «с улицы», потому что ресторану не принадлежит помещение.

«Мы примерно считаем, что за 2020 год 30% предпринимателей в той или иной степени потеряли свой бизнес», — сказал Бухаров.

Сомневается в точности данных 2ГИС и член президиума правления «Опоры России» Алексей Небольсин. По его словам, тут важная методология: если делать тотальный объезд заведений – это одно, а если смотреть по отзывам лицензий – то это очень долгий процесс, к тому же, многие их не отзывают, а просто закрывают заведения. Кроме того, если заведения не торговали алкоголем (то есть у них не было этой лицензии), то их закрытия отслеживать вообще трудно. Корректные данные можно будет получить только спустя время, где-то через год, после анализа со стороны ФНС и так далее, убежден Небольсин.

Он также рассказал, что конкретно в Москве больше всего закрылось несетевых заведений, у которых не было летних веранд (на них пускали посетителей без QR-кода). «Требование QR-кода привело к тому, что [у предприятий] почти что обнулилась выручка, и очень многие закрылись до лучших времен. То есть не закрылись вообще: просто народу все равно нет, а зачем платить персоналу, держать кухню», — сообщил Алексей Небольсин «Газете.Ru». Он добавил, что такие заведения еще смогут продолжить работу после отмены ограничений.

По словам Небольсина, часть заведений закрылись насовсем, но их точно больше, чем по расчетам 2ГИС. В Москве речь может идти о «сотне-другой» предприятий.

По данным ситуационного Telegram-канала «Закрытие ресторанов», который ведет свои неофициальные подсчеты, введение QR-кодов в Москве затронуто как минимум 608 ресторанов. Из них 452 работали без зала (239 — это все «Макдоналдсы» и 160 — все Domino's Pizza). Объявило о временном или полном закрытии 151 заведение, работали не все дни в неделю пять. Из 151 закрывшегося ресторана снова начали работать 54, анонсировали открытие в обозримом будущем – 18, закрылись навсегда 32, еще о 41 нет информации, шесть предприятий начали ремонт. Инициаторы проекта пояснили «Газете.Ru», что они мониторят в полуавтоматическом режиме все публичные анонсы о закрытиях в Москве. Информацию также присылают подписчики, ссылка на источник есть почти в каждом посте.

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