В России предложили новый вид ипотеки. Ставка зависит от качества работы

Инициатива предполагает, что предприятия по сути станут кредитными организациями. Для реализации идеи нужна упрощенная система выдачи лицензий на корпоративное кредитование работников. Ставка по ипотеке от компании может быть дифференцированной — например, зависеть от показателей работы сотрудника. А при увольнении ее можно увеличить, предлагают в федеральной сети компаний «Этажи».

Риелторы предложили наделить работодателей правом выдавать сотрудникам ипотеку под низкий процент. Купленные квартиры можно оформлять в залог. Так в России появится альтернативный вариант покупки жилья, говорится в письме федеральной сети компаний «Этажи» премьер-министру Михаилу Мишустину, текст которого опубликовали «Известия» во вторник, 20 июля.

Реализация инициативы позволит повысить конкуренцию на ипотечном рынке за счет бизнеса, считают риелторы. Компании, в свою очередь, получат инструмент повышения лояльности сотрудников и инвестирования денег.

Что делать, если сотрудника уволят?

При этом следует предусмотреть механизм выкупа закладных у работодателя в случае увольнения сотрудника, отмечают эксперты.

«Работодатели смогут также выдавать кредиты с более низким первоначальным взносом, поскольку у них есть возможность свободно распоряжаться собственными средствами», — пояснил глава федеральной сети «Этажи» Ильдар Хусаинов.

При увольнении сотрудник сможет продолжать выплачивать кредит тому же работодателю. А закладные у компании сможет выкупить банк или другой работодатель – таким образом предлагают задействовать механизм, похожий на рефинансирование.

КПД выше — процент ниже

Ставка по ипотеке от компании может быть дифференцированной — например, зависеть от показателей работы сотрудника. А при увольнении ее можно увеличить, предлагают в «Этажах». К примеру, пока человек работает, ставка равна 4–5%, если уходит — увеличена до 6%. Это должно быть прописано в кредитном договоре.

Существующее законодательство ограничивает деятельность компаний в этой сфере — правом на проведение подобных операций наделены только банки.

Предложение риелторов уже поступило в Минфин на «проработку по существу вопроса».

Оценки экспертов

«Сейчас, когда условия льготной ипотеки ужесточились, необходимы новые меры, которые позволят гражданам сохранять покупательную способность и тем самым поддержат застройщиков. Упрощенная система выдачи лицензий на корпоративное кредитование работников может стать интересным инструментом», — отметил глава комиссии по проектному финансированию общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов.

Авторы идеи обратились к советскому опыту, но в современных условиях есть много нюансов, которые они пока не учли, указала руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

«Здесь история уходит корнями в советское прошлое. Раньше были кассы взаимопомощи и ссуды, которые выдавали работодатели. Сейчас есть нюансы, которые связаны с защитой интересов человека, который эту ипотеку берет. Пока не очевиден порядок действий, если человек увольняется, и будет ли у заемщика возможность реструктуризации долга, если что-то пойдет не так», — приводит ее слова радио Sputnik.

Вместо повторения советского опыта нужно развивать партнерские отношения между предприятиями и банками, полагает она. «Когда-нибудь мы дойдем до состояния, что ипотека будет под 1-2%», — считает Лазарева.

«Все инструменты субсидирования и предоставления займа сотруднику у компаний-нанимателей уже есть, не стоит заново изобретать велосипед. Пытаться таким образом привязать сотрудника к трудовому контракту – нелепо. Гораздо лучше ввести субсидирование ипотечной ставки, по которому часть из нее возьмет на себя работодатель. В случае же расторжения контракта все потраченные деньги вернутся нанимателю», — высказал «Общественной службе новостей» свою точку зрения вице-президент гильдии риелторов Константин Апрелев

Ставки вырастут

Средняя ипотечная ставка вырастет по итогам 2021 года по сравнению с прошлогодним показателем ввиду удорожания льготной ипотеки и повышения ключевой ставки ЦБ, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Если ставка Центробанка сейчас 5,5%, то к ней для расчета ипотечной ставки еще добавляется 1,5-2,5 процентных пункта. Но в силу того, что в первые полгода у нас была достаточно невысокая ставка, то среднегодовая по стране по итогам года будет выше 7%. Если мы в прошлом году ушли на показатель 7%, и даже где-то 6,5% у нас было в отдельных регионах, то сейчас, конечно, ставка немного повысится», — пояснил он.

Согласно данным ЦБ, средневзвешенная ипотечная ставка по итогам декабря 2020 года составила 7,36%.

Объем ипотечных кредитов, выданных в России в 2021 году, может вырасти в пределах 4%-8% и достичь 4,6-4,8 трлн рублей, сообщил Хуснуллин. Он добавил, что правительство ставит перед собой задачу минимизировать удорожание жилья на фоне роста инфляции.

«У нас сейчас задача: пытаться минимизировать рост цен на жилье, потому что пошла очень серьезная мировая инфляция. В мире стройка подорожала на 15%, и это означает, что импортная составляющая подорожает в валютном исчислении. Кроме того, у нас еще свои инфляционные процессы, потому что у нас у самих инфляция сейчас уже выше 6%. Это все сильно давит на цены на жилье. Мы этого очень опасаемся, видим в этом огромные риски», — констатировал Хуснуллин.

По его словам, правительство сейчас смотрит, какие меры необходимо принять для поддержки строительной отрасли. При этом вице-премьер добавил, что в стране вдвое выросло количество выданных разрешений на строительство, что означает скорое увеличение объема предложения на рынке.

По данным федерального портала «Мир квартир», с начала 2021 года средняя цена новостроек в России выросла на 12,6% — до 79,6 тыс. рублей за кв. м.