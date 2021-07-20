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Бизнес

«Не надо пугать россиян пустыми полками»: как мусорная реформа скажется на ассортименте магазинов

Минприроды исключило риск появления пустых полок в магазинах

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Антон Новодережкин/ТАСС
В российской Минприроды считают, что поправки в федеральные законы о том, как крупным компаниям необходимо утилизировать товары и упаковку, не приведут к ограничению ассортиментов ни в онлайн-магазинах, ни в офлайн-маркетах. Тем не менее крупные ассоциации торговли выражают свое беспокойство и считают, что изменения вынудят компании уйти в серую зону.

Минприроды успокоило россиян, заявив, что новая Концепция Расширенной Ответственности Производителей (РОП) не повлияет на ассортимент товаров.

«Ответственность производителей за утилизацию товаров и упаковки действует уже более 4 лет. Минприроды России призывает не пугать россиян пустыми полками», — говорится в официальном комментарии ведомства.

В министерстве отметили что заявления о рисках которые якобы существуют, «похожи на манипуляции, связанные с внедрением реального контроля за соблюдением действующего законодательства».

Незадолго до этого Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) (в нее входят крупные торговые сети, в том числе «Магнит», X5 Group, «Лента») и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) (среди ее членов Wildberries, Ozon) заявили, что законопроект, который подготовило Минприроды об ответственности производителей за утилизацию товаров и упаковки создает определенные риски, пишет РБК.

В частности, компании считают, что торговля может уйти в серую зону. Это, в свою очередь, «с большой долей вероятности» может привести к пустым полкам в магазинах и сокращению выбора в ассортименте интернет-магазинов.

Ритейлеры недовольны тем, что документ запрещает продавать товары, не включенные в специальный реестр в рамках системы учета отходов. Свое письмо, как отмечает РБК, руководители АКОРТ и АКИТ направили 8 июля на имя министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова.

«Обращение ассоциаций поступило и зарегистрировано в Минприроды, оно будет рассмотрено в установленном законом порядке», — отметили в пресс-службе министерства в ответ на запрос издания.

В чем суть законопроекта

Минприроды решило внести поправки в ФЗ «Об отходах производства и потребления» и «Об основах госрегулирования торговой деятельности в Российской Федерации». Изменения необходимы в связи с реформой РОП, которая проходит в России.

Предполагается, что в стране появится реестр товаров в Единой государственной информационной системе учета отходов от использования товаров (ЕГИС УОИТ). Кроме того, поправки запретят продажу товаров, сведений, о которых нет в реестре.

Данные нужны для того, чтобы контролировать уплату экосбора производителями для последующей утилизации товаров. РОП формально действует с 2015 года, но она так и не заработала. Отчетность в рамках этой системы в 2020 году сдали около 20 тыс. компаний из примерно 4 млн организаций, которые обязаны отчитываться об утилизации товаров или упаковки, пишет РБК со ссылкой на Росприроднадзор. Помимо отчетностей, Минприроды не досчиталось и денег: вместо 136 млрд рублей, которые планировалось получить с компаний в качестве экосбора за год, удалось собрать только 4 млрд рублей.

Новая концепция РОП, которую правительство приняло в конце 2020 года, предполагает к началу 2022 года ввести 100%-ную утилизацию упаковки. Параллельно с этим планируется поэтапно повысить норматив утилизации товаров или уплату экосбора. В середине июня Минприроды предложило удвоить экологический сбор для тех, кто не утилизирует 100% упаковки.

Министерство природных ресурсов и экологии России предлагает обязать производителей перерабатывать 100% упаковки и удвоить экологический сбор для тех, кто не выполняет этот план, сообщает издание «Известия» со ссылкой на законопроект, подготовленный ведомством.

В настоящее время норма по утилизации упаковки составляет в среднем 30%, изменить норматив предлагается с 2022 года.

Как пояснили изданию в пресс-службе Минприроды, ведомство не стремится собирать с производителей большие суммы.

«Норматив будет увеличиваться вдвое для отдельных групп товаров (например, шин) и только для тех компаний, которые не участвуют в самостоятельной утилизации отходов», — пояснили в пресс-службе.

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